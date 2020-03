Technologie trifft Design: NTT DATA eröffnet Design Studio in München

Eröffnung im Rahmen der MCBW mit Panel-Diskussion

München, 11. März 2020 – Im Rahmen der Munich Creative Business Week (MCBW) hat der IT-Services-Anbieter NTT DATA sein neues Design Studio in München eröffnet. Das Design Studio ist Teil des weltweiten NTT DATA Design Networks (NDDN). Im NDDN sind über 550 Designer in 16 Studios tätig und unterstützen Unternehmen dabei, Produkte und Services zu entwickeln, die Nutzerinnen und Nutzer in den Vordergrund stellen. Basierend auf dem Marktkontext werden in den weltweiten Design Studios Designkonzepte von der Idee bis zum fertigen Prototypen entwickelt. In dem neu geschaffenen Studio in München sollen vor allem neue, digitale Ideen entwickelt werden, die eine exzellente Nutzererfahrung bieten. Dabei arbeitet das multidisziplinäre Team aus Business-Experten, Designern und Entwicklern länderspezifisch und auf die Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe zugeschnitten. Zusätzlich greift es auf die Erfahrungen des globalen Design Netzwerkes zurück.

“Wir freuen uns sehr, in München das erste Design Studio in der DACH-Region eröffnen zu können und damit München zu einem Hot-Spot für NTT DATAs Innovations-, Technologie- und Design-Kompetenzen auszubauen. Wir schaffen hier – gemeinsam mit dem Innovation Space “Ens – The Space for Creators” einen Ort, an dem wir neue Produkte und Services für unsere Kunden realisieren können, die auf innovativen Methoden beruhen und neueste Technologien der NTT DATA Group und unserer Partner einbeziehen”, sagt Stefan Hansen, CEO bei NTT DATA DACH zur Eröffnung. “Das Design Studio steht zudem für eine neue Kultur des Lernens, Mutes zu kontinuierlichen Anpassungen und agilen Arbeitens. Es ist ein weiterer Baustein für die offensive Wachstumsstrategie in der DACH-Region.”

Munich Creative Business Week

Unter dem Motto “Shaping tomorrow through Technology & Design” hat das NTT DATA Design Network am 10. März eine Panel-Diskussion im neu eröffneten Design Studio veranstaltet. Teilnehmer waren unter anderem Oliver Köth, CTO bei NTT DATA DACH, Antonio Grillo, Design Director bei Digital Entity, und James Deakin, Head of Service Design bei NTT DATA UK. Die drei internationalen Experten diskutierten dabei z.B., welche Chancen sich durch neue Technologien, integratives Design und spekulatives Design ergeben, um die Welt zum Besseren zu verändern.

Wenn Sie mehr über das NTT DATA Design Network und die Design Studios erfahren möchten, besuchen Sie: https://nddn.design/home.

NTT DATA ist ein führender Anbieter von Business- und IT-Lösungen und globaler Innovationspartner seiner Kunden. Der japanische Konzern mit Hauptsitz in Tokio ist in mehr als 50 Ländern weltweit vertreten. Der Schwerpunkt liegt auf langfristigen Kundenbeziehungen: Dazu kombiniert NTT DATA globale Präsenz mit lokaler Marktkenntnis und bietet erstklassige, professionelle Dienstleistungen von der Beratung und Systementwicklung bis hin zum Outsourcing. Weitere Informationen finden Sie auf de.nttdata.com.

