Royal Gardineer Bewässerungs-Computer BWC-130

Den Garten automatisch bewässern lassen

– Ideal zur automatischen Garten-Bewässerung

– 16 Speicherplätze für Ihre Bewässerungszeiten

– Startzeit und Tage individuell programmierbar

– Bis zu 10 Stunden Bewässerung pro Programm

– Einfaches Anbringen direkt am Wasserhahn

Mehr Freizeit: Der Bewässerungscomputer von Royal Gardineer übernimmt das Bewässern von Rasen, Beeten, Bäumen & Co. übernehmen!

Die Bedienung ist kinderleicht: Einfach zwischen Wasserhahn und Gartenschlauch anschließen. Jetzt nur noch Bewässerungszeiten und Dauer auswählen. Schon hat man für mehrere Wochen seine Ruhe, während die Pflanzen optimal mit Wasser versorgt werden!

Wasser ganz nach Wunsch: Die Zeiten und Intervalle steuert man vollkommen flexibel. Mit bis zu 10 Stunden Bewässerungsdauer je Intervall, frei kombinierbaren Tagen und insgesamt 16 Speicherplätzen sind unzählige Szenarien möglich!

– Programmierbare Startzeit und Gesamt-Laufzeit von 1 Minute bis 10 Stunden (9:59)

– Einstellbare Bewässerungsintervalle: jeden 2. oder 3. Tag sowie frei kombinierbare Tage

– 16 Speicherplätze für unterschiedliche Bewässerungszeiten

– Maximale Programmlänge: bis zu 30 Tage

– Einfaches Programmieren direkt an der Bewässerungseinheit

– LCD-Display zeigt Uhrzeit, Bewässerungs- und Batteriestatus

– Einfaches Anbringen zwischen Wasserhahn und Bewässerungsschlauch

– Stromversorgung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Maße ohne Anschlüsse (Ø x H): ca. 86 x 95 mm, Gewicht: 292 g

– Bewässerungscomputer BWC-130 inklusive Gewindeadapter für 3/4″ und 1/2″, Schlauchadapter und deutscher Anleitung

Preis: 17,95 EUR

Bestell-Nr. NX-3158-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX3158-3506.shtml

