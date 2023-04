Damit Träume spontan wahr werden: MONICA Brautmoden belohnt entscheidungsfreudige Bräute mit individuellem Accessoires-Geschenk

München, 25.04.2023 – Das renommierte Familienfachgeschäft MONICA Brautmoden bietet angehenden Bräuten noch bis zum 29. April ein ganz besonderes Sahnehäubchen zur Ausstattung, wenn sie sich spontan für ein Kleid entscheiden. Im Rahmen der „Ich muss nicht drüber schlafen“-Aktion erhält jede Kundin, die am Tag der Erstberatung ihr Brautkleid auswählt, ein Accessoires-Paket im Wert von 300 Euro dazu – persönlicher Rundumservice inklusive.

Das erste Bauchgefühl ist meistens das richtige: Das gilt für die Liebe ebenso wie für die Wahl des richtigen Brautkleides. Dennoch zögern wir manchmal – aus Vernunftgründen, aus Unentschlossenheit und Unsicherheit, um „noch einmal darüber zu schlafen“. Dabei sollten wir uns viel öfter auf unser Bauchgefühl verlassen und das grossartige Gefühl spontaner Freude genießen. „Ich möchte meine Kundinnen ermutigen, sich einen Ruck zu geben und kurzentschlossen Ja zu sagen, denn erfahrungsgemäß ist die erste Entscheidung oft die beste“, sagt Monica Bischof, die in München-Haar ihr Fachgeschäft MONICA Brautmoden ( www.monica-brautmoden.de) betreibt. Deshalb belohnt sie im Rahmen der „Ich muss nicht drüber schlafen“-Aktion noch bis zum 29. April 2023 jede Kundin, die sich beim ersten Beratungstermin zum Kauf eines Brautkleides im Wert ab 1.000 Euro entschließt, mit einem Accessoires-Paket im Wert von 300 Euro. Der Inhalt ist frei wählbar: Ob edler Haarschmuck, zarter Schleier, Schuhe oder Wäsche – die Braut entscheidet.

MONICA Brautmoden führt ausgewählte, hochwertige Originalkleider und bietet allen Kundinnen einen persönlichen Rundumservice. In dem hellen, freundlichen Laden in München-Haar steht die Kundin mit ihren individuellen Vorstellungen und Wünschen im Mittelpunkt, betont Inhaberin Monica Bischof: „Wir legen Wert auf eine persönliche und kompetente Beratung. Unser Ziel ist es, dass jede Braut ihr individuelles Traumkleid findet, in dem sie sich an ihrem großen Tag wunderschön fühlt.“

In dieser Saison liegt ein Schwerpunkt weiterhin auf zauberhaften Vintage- und Bohemian-Kleidern mit Spitze und fließenden Röcken, aber auch Liebhaberinnen des Princess-Styles oder eleganter kurzer Kleider finden bei MONICA Brautmoden ihr Traum-Outfit. Daneben ist Nachhaltigkeit ein großes Thema, das sich vor allem durch die Wahl eines Mix & Match-Styles umsetzen lässt: Bodys, Oberteile, Hosen und Röcke werden individuell kombiniert und können auch nach der Hochzeit noch getragen werden. Eine Investition in die Zukunft, was der Entscheidungsfreudigkeit vielleicht zusätzlichen Schwung verleiht.

Kontakt:

MONICA Brautmoden

Münchener Str. 13

85540 Haar bei München

Telefon: 089 – 26 54 62

E-Mail: info@monica-brautmoden.de

www.monica-brautmoden.de

Wir begleiten und beraten Sie zu allen Fragen rund um den großen Tag und das perfekte Outfit. Unser Ziel ist es, dass Sie zufrieden sind und sich bei uns in guten Händen wissen.

Unser Familienbetrieb besteht bereits seit drei Generationen. Monika Bischof führt das Geschäft mit viel Erfahrung, Feingefühl und Leidenschaft, unterstützt mit viel Herzblut von Doreen Ring.

Unser Kerngeschäft umfasst den Bereich Brautmode inklusive Zubehör (Schuhe und Accessoires). Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Brautmode (ausschließlich Originalware). In unserem Ladengeschäft stellen wir Musterkleider namhafter Hersteller aus. Als interessierte Kundin wählen Sie Ihr Wunschmodell, das wir dann individuell für Sie bestellen und anfertigen lassen. Gabriele Vollmer ist gelernte Schneiderin der Haute-Couture. Passgenaue Änderungen jedes Brautkleides werden sorgfältig überwacht und ausgeführt. Dies ist uns ein besonderes Anliegen.

Neben der Brautmode umfasst das Sortiment von Monica Brautmoden auch Bekleidung und Accessoires für Taufe und Erstkommunion.

Wir garantieren Ihnen eine kompetente, freundliche, persönliche und ehrliche Rundumbetreuung von Ihrem ersten Besuch bis zum Tag Ihres Festes und darüber hinaus.

