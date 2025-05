Darmkrebsvorsorge von zu Hause: Neue Tests schließen Versorgungslücke für alle Altersgruppen

St. Ingbert, 22.05.2025 – Die Zahl der Darmkrebserkrankungen bei Menschen unter 50 Jahren steigt seit Jahren – eine Entwicklung, die Fachleute mit Sorge betrachten. Zugleich greift das gesetzliche Vorsorgeprogramm in Deutschland erst ab dem 50. Lebensjahr. Das Diagnostiklabor „European Oncology Lab“ möchte hier ansetzen: Mit einem digitalen Testangebot für zu Hause will das Unternehmen die Darmkrebsvorsorge für alle Altersgruppen zugänglicher machen – einfach, diskret und ohne Arztbesuch.

Darmkrebs trifft immer häufiger junge Menschen

Darmkrebs gehört zu den häufigsten Krebserkrankungen in Deutschland. Während die Gesamtzahlen dank Früherkennung leicht rückläufig sind, verzeichnen Forschende insbesondere bei den 20- bis 49-Jährigen einen besorgniserregenden Anstieg. Eine Analyse von über 140 Millionen Patientendaten in Europa zeigte zuletzt ein jährliches Plus von knapp 4 Prozent bei dieser Altersgruppe.

Als mögliche Ursachen gelten vor allem ungesunde Ernährungsgewohnheiten, Bewegungsmangel und ein gestörtes Darmmikrobiom. Doch junge Menschen ohne familiäre Vorbelastung haben aktuell keinen Anspruch auf eine vorsorgliche Untersuchung, eine Lücke mit potenziell dramatischen Folgen.

„Gerade bei unter 50-Jährigen wird Darmkrebs oft zu spät erkannt, weil Symptome nicht ernst genommen oder falsch eingeordnet werden. Hier können niedrigschwellige digitale Testangebote einen echten Unterschied machen“, sagt Dr. Annette Buhlmann, Medizinische Leitung von European Oncology Lab GmbH.

Test für zu Hause – für jede Altersgruppe

Das neue Angebot von European Oncology Lab richtet sich bewusst nicht nur an Jüngere, sondern an alle Menschen, die Vorsorge unkompliziert und eigenverantwortlich angehen möchten. Wer vorsorgen möchte, kann online einen Stuhltest bestellen, zu Hause die Proben entnehmen und diese zur Auswertung an das hauseigene Labor schicken. Die Ergebnisse und Empfehlungen zum weiteren Vorgehen werden wenige Tage später zugestellt. Neben herkömmlichen Stuhltests (iFOBTs), setzt das Unternehmen zudem auf hochsensible Tumor-DNA-Stuhltests. Die zugrunde liegende Technologie basiert auf dem Nachweis genetischer Veränderungen in der DNA der Darmwandzellen, die mit dem Stuhl ausgeschieden werden und typisch für Darmkrebs sind. Studien verschiedener biotechnologischer Unternehmen konnten bereits die verbesserte Früherkennung durch genetische Stuhltests bestätigen.

„Unser Ziel ist es, Vorsorge einfacher zu machen – für alle. Denn der Zugang zur Prävention darf nicht von Alter oder Arztterminen abhängen“, sagt Hans Hekland, Geschäftsführer von European Oncology Lab GmbH. „Dabei setzen wir auch auf modernste Technologien, um die Gesundheit der Patienten bestmöglich zu schützen.“

Prävention muss mit der Zeit gehen

Medizinische Fachgesellschaften fordern schon länger, das Präventionsangebot an die veränderten Realitäten anzupassen. So empfiehlt die American Cancer Society (ACS,) das Vorsorgealter auf 45 Jahre abzusenken. Auch in Deutschland wird zunehmend über eine Absenkung des Alters diskutiert, bisher ohne konkrete Gesetzesinitiative. Zwar können ab April 2025 sowohl Männer als auch Frauen bereits ab dem 50. Lebensjahr vorsorgen, doch die jüngere Gesellschaftsgruppe wird noch nicht berücksichtigt. Bis dahin könnten digitale Angebote wie das von European Oncology Lab eine wichtige Brückenfunktion einnehmen, insbesondere für gesundheitsbewusste Menschen, die aktiv Verantwortung für ihre Gesundheit übernehmen wollen.

Weitere Informationen zum Unternehmen und dem Angebot unter: www.europeanoncologylab.com

European Oncology Lab GmbH ist ein innovatives Diagnostiklabor mit Sitz in St. Ingbert, das sich auf moderne Verfahren zur Krebsfrüherkennung spezialisiert hat. Das Unternehmen kombiniert moderne Labordiagnostik mit digitalen Lösungen, um Prävention zugänglicher, einfacher und individueller zu gestalten. Ein besonderer Fokus liegt auf der Darmkrebsvorsorge: Mit hochsensiblen Stuhltests, darunter auch Tumor-DNA-Nachweise, ermöglicht das Labor eine frühzeitige Erkennung einer potenziellen Erkrankung, bequem von zu Hause aus. Ziel von European Oncology Lab ist es, die Lücke zwischen gesetzlicher Vorsorge und tatsächlichem Bedarf zu schließen – unabhängig von Alter, Wohnort oder Arzttermin.

