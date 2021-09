Das ALEXA lädt am 12. September zum verkaufsoffenen Sonntag

Geburtstagsfeier mit Showerlebnis

Happy Birthday, ALEXA! Am 12. September feiert das beliebte Shopping- und Freizeitcenter im Herzen Berlins seinen 14. Geburtstag und lädt unter dem Motto “Happy Shopping 14 YOU!” zum Sonntagsshopping ein. An diesem Tag können die Kunden von 13:00 bis 18:00 Uhr in den Geschäften des Centers einkaufen. Viele gastronomische Angebote stehen von 12:00 bis 19:00 Uhr bereit. Zugleich dürfen sich die Besucher auf die dynamischste Geburtstagsfeier der Hauptstadt freuen. Überall im Center verteilt überraschen Künstler mit artistischen, tänzerischen und musikalischen Höhepunkten. Um den Kunden für ihre Treue zu danken, werden Geburtstagsgutscheine im Wert von insgesamt 5.000 Euro verlost.

“Herzlich willkommen, im ALEXA! Wir freuen uns, unseren Kunden am 12. September eine exklusive Sonntagsöffnung mit vielen Überraschungen und Showhighlights zu präsentieren”, sagt Oliver Hanna, Center Manager des ALEXA. “Unsere bezaubernde Geburtstagsshow lädt zum Staunen, Entdecken und Probieren ein und unsere 170 Shops, Restaurants und Cafés bieten eine große Shoppingvielfalt. Hier ist für jeden das richtige Angebot dabei.”

Exklusive Sonntagsöffnung im ALEXA

Das Berliner Ladenöffnungsgesetz sieht neben acht verkaufsoffenen Sonn- oder Feiertagen jährlich bis zu zwei Sonntagsöffnungen vor, die von den Verkaufsstellen zu besonderen Anlässen beantragt werden können. Am 12. September führt das ALEXA zu seinem 14. Geburtstag eine dieser frei wählbaren Sonntagsöffnungen durch.

Mehr über das ALEXA erfahren Sie hier oder bei Facebook.

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Spezialist für Einkaufszentren Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

Kontakt

B. C Neumann PR

Birgit Neumann

Kronprinzenstr. 9

40217 Düsseldorf

+49-0211-230 95 901

neumann@neumann-pr.de

http://www.neumann-pr.de/

Bildquelle: ALEXA