Wenn uns das Jahr 2020 eines gelehrt hat, dann ist es, dass die Zukunft nicht vorhersehbar ist. Dennoch möchten wir als Kartenhersteller von Prettyorange.de einen Versuch wagen, um das beliebteste Hochzeitsdatum für das Jahr 2021 vorherzusagen. Jedes Jahr wird deutlich, dass es ein bestimmtes Datum gibt, an dem sich die meisten Pärchen das Ja-Wort geben.

Seit einigen Jahren ist der August der beliebteste Hochzeitsmonat des Jahres: Im Jahr 2019 zum Beispiel heirateten in diesem Sommermonat mehr als 53.000 Menschen und im Jahr zuvor sogar mehr als 68.000. Mit einer Durchschnittstemperatur von 21 Grad ist dies auch keine überraschende Wahl, da die Chance auf einen Tag mit schönem Wetter sehr hoch ist. Der beliebteste Hochzeitstag ist der Samstag: der ideale Wochentag, da die Mehrheit der Leute an diesem Tag frei haben.

Symbolisches Datum oder signifikante Zahlenfolge?

Hochzeitspaare versuchen oft, ein – für sie – symbolisches Datum zu wählen. Zum Beispiel das Datum, an dem sie sich kennengelernt haben oder das Datum, an dem um Ihre Hand angehalten wurde. Darüber hinaus ist es natürlich schön, ein Datum zu wählen, das durch eine signifikante Zahlenfolge im Gedächtnis bleibt: Das verringert auch die Gefahr, dass man sein Hochzeitsdatum vergisst. Im Jahr 2021 ist der 4.3.21 natürlich ein sehr auffälliges Datum, aber im März kann das Wetter immer noch sehr frisch und wechselhaft sein – und der 4. März fällt auf einen Donnerstag, was kein beliebter Tag zum Heiraten ist. Auch das schöne Datum 2.1.21 ist kein sehr logischer Tag zum Heiraten, da es im Januar noch sehr kalt ist. Zwar handelt es sich hier auch um einen Samstag, jedoch hat man in der Regel gerade erst eine große Silvesterfeier hinter sich und ist noch nicht wieder in Feierlaune, sondern wünscht sich eher etwas Ruhe und Entspannung.

Beliebtester Hochzeitstag 2021

Welcher Tag wird also das beliebteste Hochzeitsdatum im Jahr 2021? Unsere Vorhersage ist Samstag, der 21. August – 21.8.21, denn dieses Datum bleibt einem einfach im Gedächtnis. Wenn Sie Ihre Hochzeit an diesem einprägsamen Tag feiern möchten, raten wir Ihnen, schnell Ihre Hochzeitslocation zu buchen, rechtzeitig ein Hochzeitsmenü zu erstellen und Ihren Lieblingsfotografen zu buchen. Wenn Sie bevorzugen, an einem anderen schönen Datum zu heiraten, können Sie auch die folgenden Tage in Betracht ziehen: Sonntag den 21.2.21, Sonntag den 21.3.21, Samstag den 12.6.21 oder Sonntag den 21.11.21.

Pretty Orange hat mehr als 17 Jahre Erfahrung mit der Herstellung von Geburtskarten, Babyshower Karten, Einladungen, Hochzeitskarten und allen anderen Karten für besondere Gelegenheiten. Auf unserer Website finden Sie Entwürfe mit verschiedenen Designs, die Sie einfach personalisieren und an Ihren Geschmack anpassen können.

Firmenkontakt

Pretty Orange – Sparkles for Life BV

Corinne de Vries

Boschstraße 7

37412 Herzberg am Harz

+49 5521 7409896

info@prettyorange.de

https://www.prettyorange.de/

Pressekontakt

Dexport

Katharina Becking

Groeneweg 23

3981 CK Bunnik

+31 88 339 76 76

k.becking@e-marketingsupport.nl

https://dexport.nl/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.