Mit Active Sourcing den perfekten Bewerberkandidaten

Ein Unternehmen, das nach einer Stellenausschreibung ganz konventionell auf die gewünschten Bewerbungen wartet, hat mehr und mehr das Nachsehen. Denn die wirklich qualifizierten Fachkräfte sind heute praktisch nicht mehr auf dem freien Arbeitsmarkt verfügbar. Und werden passende Bewerberinnen oder Bewerber frei, dann können Sie sich in der Regel das Unternehmen aussuchen, das ihnen die besten Chancen bietet. Um offene Stellen im Raum Köln, Bonn, Düsseldorf und Essen schnell und mit den richtigen Fachkräften zu besetzen, braucht also neue Wege wie das Active Sourcing.

Mit Active Sourcing aktiv suchen und Bewerberkandidaten ansprechen

Nicht abwarten und hoffen heißt die Devise, sondern selbst aktiv auf potenzielle Bewerberinnen und Bewerber zugehen. Das ist beim Active Sourcing in Köln, Bonn, Essen oder Düsseldorf der große Unterschied zu den konventionellen Bewerbungsverfahren. Diese Vorgehensweise bedarf eine hohe Erfahrung auf dem Arbeitsmarkt und verlangt nach einem hervorragenden Netzwerk an potenziellen Ansprechpartnern. Las-Recruitment verfügt seit Jahren über diese beiden entscheidenden Vorteile und kann Unternehmen in Düsseldorf, Köln, Bonn oder Essen effektiv bei der Suche nach den passenden Fachkräften unter die Arme greifen.

Besondere Strategien und Vorgehensweisen beim Active Sourcing

Das Team von Las-Recruitment.de bedient sich zur aktiven Suche nach passenden Bewerberinnen und Bewerbern verschiedener Onlinetools und koppelt diese mit einer intensiven Suche in verschiedenen sozialen Medien. Auch direkte Ansprachen bestimmter und interessanter Personen in anderen Unternehmen (in der Regel telefonisch), als direkte Suche bezeichnet, gehört zum Vorgehen beim Active Sourcing in Köln, Bonn, Düsseldorf oder Essen. Findet sich ein passender Kandidat, wird mit diesem in einem ersten Gespräch über seine möglichen Vorteile gesprochen, mit dem Ziel, ihn abzuwerben. Schnell wird klar, dass hier ein Team erfahrener Recruiter von Nöten ist, das vor allem mit den potenziellen neuen Kandidaten im Gespräch richtig umzugehen weiß. Das Team von Las-Recruitment versteht sich seit Jahren auf diese besonders wichtige Disziplin.

