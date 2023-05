Top-Spülleistung mit TurboFlush Spültechnologie

Geberit präsentiert das bahnbrechende Acanto WC mit der neuesten TurboFlush-Spültechnologie, die eine Spülleistung von bis zu zehnmal höher als die vorgeschriebene Norm bietet. Die verbesserte Keramikgeometrie sorgt für eine überragende Spülperformance und garantiert ein höchst hygienisches Nutzungserlebnis. Innovativ gestaltete Montageverfahren wie die EFF3 Befestigung und die einfache Installation des WC-Deckels und Sitzes ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Installation, die im Vergleich zu herkömmlichen Systemen bis zu 40 % Zeit spart. Das wandhängende Acanto WC ist mit optimierter Ausspülung ausgestattet und hat eine Tiefe von 53 cm. Es ist zudem in einer Variante mit KeraTect-Spezialglasur erhältlich. Das neue Geberit Acanto WC ist ein bahnbrechendes Produkt, das höchste Ansprüche an Hygiene, Komfort und Design erfüllt.

Mit dem neuen Geberit Acanto WC wird die Ausspülung zum wahren Highlight. Durch eine hydraulisch optimierte Innengeometrie wird das Spülwasser mit einer beeindruckenden Kraft durch die Keramik geleitet. Um eine perfekte asymmetrische Innengeometrie zu entwickeln, wurden im Geberit Sanitärlabor zahlreiche Tests durchgeführt. Das Wasser strömt präzise und ermöglicht eine vollständige Spülung der Fläche. Dabei überzeugt das WC nicht nur durch seine Leistung, sondern auch durch seine besonders leise und gründliche Ausspülperformance

Die revolutionäre TurboFlush-Spültechnik basiert auf drei bahnbrechenden Entwicklungen. Durch eine Verkürzung des Wasserzulaufs vom Spülkasten konnte die Einlass-Öffnung des Spülstroms innerhalb der Keramik nach hinten verlegt werden, wodurch der Rand der Keramik schlanker wurde. Zusätzlich wird das Wasser mithilfe eines Kunststoffrohrs hydraulisch optimiert vom Spülkasten in die Keramik geleitet. Im Gegensatz zu Keramik kann Kunststoff in gleichbleibender Qualität und Form produziert werden, was eine konstante Ausspülleistung in höchster Qualität gewährleistet.

Das neue Acanto WC von Geberit ist ab sofort im Handel erhältlich. Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie auf skybad.de unter https://www.skybad.de/geberit-acanto-wc

Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität und Leistung der Geberit Acanto WCs und gestalten Sie Ihr Badezimmer zukunftsorientiert und nachhaltig.

