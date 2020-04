Data-Smart-Marketing-Experte expandiert nach Deutschland

Silverbullet, Spezialist für Data Technology Service & Data Strategy eröffnet Niederlassung in München

München, 15.04.2020 – Silverbullet, führender Anbieter von Data-Smart-Marketing, gibt die Gründung der Silverbullet GmbH mit Sitz in München bekannt. Mit einer Kombination aus Datenkompetenz und modernster Technologie bietet Silverbullet ein breites Portfolio an DataTech-Services der nächsten Generation. Der Data-Smart-Marketing Spezialist unterstützt Unternehmen dabei, das Potential von datengetriebenen MarTech-Lösungen vollständig auszuschöpfen und auf ein höheres Niveau zu bringen. Aline Zenses, Managing Director für Nordeuropa wird das strategische und personelle Wachstum der deutschen Niederlassung vorantreiben.

Trotz des Einsatzes von Technologien wie DMP- und CDP-Plattformen gelingt es vielen Unternehmen nicht, die richtige Datenstrategie zu entwickeln. Gründe sind die hohe Komplexität, unzureichendes technisches Know-how und oft fehlende Ressourcen. Somit fehlt den Unternehmen ein substanzieller Mehrwert, der aus dem aggregierten Datenmaterial kampagnenübergreifend generiert werden könnte. Umsetzbare Erkenntnisse, abgeleitet aus First Party Data, bleiben somit oft auf der Strecke.

Silverbullet ist darauf spezialisiert, genau hier anzusetzen. Mit maßgeschneiderten Dienstleistungen und kundenorientierten Lösungen wird das Potential der vorhandenen Daten im Zusammenspiel mit verschiedensten Marketing-Technologien vollständig ausgeschöpft und aktiviert. Mit den Spezialisten von Silverbullet wird eine perfekte Mischung aus Datenexpertise und umfangreicher Erfahrung über MarTech-Plattformen und den dazugehörigen Technologien bereitgestellt und das gesamte Spektrum des Data-Driven-Marketing bedient.

Die Kernkompetenz von Silverbullet liegt in der datentechnischen Expertise und in der strategischen Beratung. Das Unternehmen bietet Unterstützung zu vielfältigen Data Technology Services:

Empower your Business

– Assessment der aktuellen Datenstruktur

– Roadmaps zur Erreichung von Geschäftszielen

– Maßgeschneiderte Lösungen zu datenzentrierten Fragestellungen

Build – Tech Tailored to your Objectives

– Evaluierung des bestehenden Tech-Ecosystem

– Implementierung einer lösungsorientierten technischen Plattform

– Umsetzung von kundenindividuellen Use Cases

Activate – Unlock the Potential of Data Assets

– Managed Service für den nachhaltigen Unternehmenserfolg

– Workshops & Trainings

– Contextual Targeting, Programmatic Advertising und Measurement

Das Team von Silverbullet wird neben Spezialisten aus den Bereichen Data- und Ad-Tech zusätzlich mit Experten von Marketing Cloud Anbietern ergänzt. Mit Fachkompetenz und umfassender Datenkenntnis unterstützt das Data-Service Team seine Kunden und entwickelt in enger Zusammenarbeit eine auf Daten gestützte, kundenzentrierte Strategie.

“Wir haben ein großartiges und hoch qualifiziertes Team aus Spezialisten rund um das Thema #datatech, auf das wir sehr stolz sind und sorgfältig ausgewählt haben”, so Aline Zenses, Managing Director für Nordeuropa bei Silverbullet. “Wir verfügen über eine einzigartige Fachkompetenz zu Daten und Technologien über alle Disziplinen des MarTech hinweg. Viele Unternehmen setzen auf unsere Expertise und Sachkenntnisse hinsichtlich des Managements dieser Technologien.”

Silverbullet Data Services wurde 2016 mit dem Ziel gegründet, das Data-Driven-Marketing für Unternehmen und deren Kunden zukunftsweisend zu transformieren und zu personalisieren. Dies wird durch eine Symbiose aus Datenexpertise, intelligenten Technologien und DataTech-Services der nächsten Generation gewährleistet.

Der Hauptsitz von Silverbullet ist London. Neben weiteren Standorten in Mailand und Melbourne wurden nun Büros in München und Hamburg eröffnet Zu den Kunden von Silverbullet zählen Fiat-Chrysler Automotive, Dolce & Gabbana, Heineken und BSH Hausgeräte GmbH.

Silverbullet ist ein DataTech-Dienstleistungsunternehmen der nächsten Generation. Globale und lokale Unternehmen werden in die Lage versetzt, ihren Datenbestand optimal für Marketingzwecke einzusetzen. Im Fokus stehen eine intelligente Datenverwaltung und Aktivierung der Datenbestände, damit Unternehmen durch ein data-driven Marketing ihr Potenzial voll ausschöpfen können.

Der End-to-End-Service von Silverbullet erschließt Unternehmen die enormen Möglichkeiten ihrer First Party Daten durch die perfekte Mischung von Spezialisten und künstlicher Intelligenz. Silverbullet ist Teil der Silverbullet Data Services Group.

Firmenkontakt

Silverbullet Data Services

Aline Zenses

Herzogspitalstraße 24

80331 München

0049/17631181696

aline@wearesilverbullet.com

https://www.wearesilverbullet.com/

Pressekontakt

Lucy Turpin Communications

Birgit Fuchs-Laine

Prinzregentenstraße 89

81675 München

089/41776113

silverbullet@lucyturpin.com

https://www.lucyturpin.de/

Bildquelle: Silverbullet Data Services