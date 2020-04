HCL Software: Domino Vault ab sofort verfügbar

Neue Funktionen zur Low-Code-Entwicklung von Anwendungen

Noida, Indien – 15. April 2020 – HCL Technologies (HCL), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, bietet ab sofort Domino Volt an. Die Lösung enthält neue Funktionen zur Low-Code-Entwicklung von Anwendungen auf Basis der HCL Domino Platform. Sie setzt das Engagement von HCL fort, mehr als 10 Millionen Anwendungen der Enterprise-Klasse für mehr als 15.000 Kunden zu modernisieren. Die wichtigsten Funktionen von Domino Vault sind:

Low-Code-Plattform – Die herkömmliche Entwicklung von Anwendungen ist zeitaufwändig, teuer sowie stark von verfügbaren IT-Entwicklern und Ressourcen abhängig. Domino Volt bietet Geschäftsanwendern und IT-Mitarbeitern mehr Leistung. Die Lösung ermöglicht ihnen die schnelle Entwicklung von Unternehmensanwendungen, um aktuelle Herausforderungen zu bewältigen und auf neue Marktanforderungen zu reagieren.

– Die herkömmliche Entwicklung von Anwendungen ist zeitaufwändig, teuer sowie stark von verfügbaren IT-Entwicklern und Ressourcen abhängig. Domino Volt bietet Geschäftsanwendern und IT-Mitarbeitern mehr Leistung. Die Lösung ermöglicht ihnen die schnelle Entwicklung von Unternehmensanwendungen, um aktuelle Herausforderungen zu bewältigen und auf neue Marktanforderungen zu reagieren. Um 70 Prozent schnellere Entwicklung – Anwender von Domino Volt können in wenigen Minuten Web-Apps mit Formularen, Ansichten und Workflows aufbauen, sogar auf Basis eines Arbeitsblatts. Technisch versiertere Entwickler erstellen Anwendungen um bis zu 70 Prozent schneller und erweitern sie effizient mit Integrationen, angepassten CSS, JavaScript und REST-APIs. Domino Volt Apps sind native Domino-Anwendungen. Kunden können die Apps installieren, verwalten und ihre Funktionalität erweitern sowie schnell auf mobilen Geräten bereitstellen.

– Anwender von Domino Volt können in wenigen Minuten Web-Apps mit Formularen, Ansichten und Workflows aufbauen, sogar auf Basis eines Arbeitsblatts. Technisch versiertere Entwickler erstellen Anwendungen um bis zu 70 Prozent schneller und erweitern sie effizient mit Integrationen, angepassten CSS, JavaScript und REST-APIs. Domino Volt Apps sind native Domino-Anwendungen. Kunden können die Apps installieren, verwalten und ihre Funktionalität erweitern sowie schnell auf mobilen Geräten bereitstellen. Basiert auf Domino – Domino ist führend in den Bereichen Anwendungsentwicklung, Business Transformation und Automatisierung. Basierend auf dieser Plattform bietet Domino Volt nun Low-Code-Tools mit erweiterter Skalierbarkeit und Funktionalität – inklusive Stabilität und Sicherheit. Damit profitieren Unternehmen von erhöhter Produktivität und niedrigen Gesamtbetriebskosten über die bewährte Domino-Plattform.

„Domino Volt setzt unsere Mission der ständigen Innovation und Modernisierung der Domino-Apps fort, auf die das Geschäft von mehr als 15.000 Kunden weltweit basiert“, so Darren Oberst, CVP und Head of HCL Software. „Mit dieser Version ermöglichen wir den Geschäftsanwendern, die den täglichen Prozessen und Problemen am nächsten sind, ihre eigenen Anwendungen zu entwickeln. Diese bewältigen nicht nur aktuelle Herausforderungen, sondern passen sich auch an die bestehenden Geschäftsprozesse und Arbeitsabläufe an. Von abteilungsspezifischen bis hin zu geschäftskritischen Anwendungen wollen wir den Wert von Domino auf alle Mitarbeiter im Unternehmen erweitern.“

Mehr Informationen zu HCL Domino Volt sind unter hcltechsw.com/dominovolt verfügbar.



Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) unterstützt Unternehmen weltweit mit Technologien für das nächste Jahrzehnt. Durch die tiefgreifende Branchenexpertise, Kundenorientierung und unternehmerische Kultur der Ideapreneurship™ ermöglicht die Strategie „Mode 1-2-3“ von HCL es Unternehmen, sich in Next-Generation-Unternehmen zu verwandeln. HCL bietet seine Dienstleistungen und Produkte in drei Geschäftsbereichen an: IT und Business Services (ITBS), Engineering und R&D Services (ERS) sowie Produkte und Plattformen (P&P). ITBS ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozesse und digitale Transformationslösungen der nächsten Generation zu verändern. ERS bietet Dienste und Lösungen für alle Aspekte der Produktentwicklung und Plattformgestaltung. Mit P&P versorgt HCL global agierende Kunden mit modernisierten Softwareprodukten für ihre technologie- und branchenspezifischen Anforderungen. Mit seinen hochmodernen Co-Innovationslabors, globalen Lieferkapazitäten und seinem breiten globalen Netzwerk bietet HCL ganzheitliche Dienstleistungen für verschiedene Branchen in den Kategorien Financial Services, Manufacturing, Technology & Services, Telecom & Media, Retail & CPG, Life Sciences & Healthcare und Public Services. Als ein weltweit führendes Technologieunternehmen ist HCL stolz auf seine Initiativen zu Vielfalt, sozialer Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildung. Zum 31. Dezember 2019 erwirtschaftete HCL einen konsolidierten 12-Monats-Umsatz von 9,7 Milliarden US-Dollar und seine 149.000 Ideengeber sind in 45 Ländern tätig. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hcltech.com



