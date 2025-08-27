dataglobal zeigt auf dem Accounting Summit 2025 den Ausweg aus Fragmentopolis

Die Digital-Workplace-Spezialisten zeigen mit der Data City einen neuen, pragmatischen Ansatz zur Digitalisierung des Accounting, der endlich Daten, Prozesse und Menschen zusammenbringt und die Fragmentierung überwindet.

Heilbronn, 27.8.2025 – dataglobal, der führende Hersteller innovativer Digital-Workplace-Lösungen, stellt auf dem Accounting Summit in Düsseldorf mit der Data City einen durchdachten, ganzheitlichen Ansatz für Digitalisierung und Prozessverbesserungen in Accounting, Finance und Controlling vor.

Finance und Controlling fühlen sich oft als Verlierer der Digitalisierung

„Digitalisierung? Läuft bei uns … schief“ ist häufig ein Feedback von Finance- und Controlling-Bereichen in Unternehmen. Oft gibt es eine deutliche Diskrepanz zwischen dem Anspruch an digitale Prozesse und Agilität und der täglichen Wirklichkeit in Finance und Controlling. Zwar reden alle vom digitalen Wandel, aber im Controlling werden Freigaben noch immer per E-Mail verschickt, Zahlen mühsam aus fünf Systemen zusammenkopiert und Reports manuell erstellt. Das Accounting geht unter in Papierstapeln und kämpft mit intransparenten Informationsflüssen.

„Daten liegen verstreut in unverbundenen Tools und Prozesse enden im Papierstapel. Wenn man ehrlich ist, fühlen sich viele eher gefangen in Fragmentopolis statt von der Digitalisierung in Finance und Controlling real zu profitieren“, sagt Nicolas Schwarzpaul, CEO der dataglobal Group. „Und die große Ironie ist, dass die Systeme längst gekauft sind – sie arbeiten nur nicht zusammen.“

Die Data City bietet einen Ausweg aus der Fragmentopolis

Die Data City steht für ein integriertes, digitales Finanzsystem, das Transparenz und effiziente Steuerungsmöglichkeiten schafft. Es ist dabei modular aufgebaut, anschlussfähig und kompatibel mit bestehenden Softwarelösungen. Der erfolgreiche Übergang von der Fragmentopolis zu einem ganzheitlichen System wird durch bewährte Lösungsbausteine ermöglicht. Dazu gehört unter anderem ein digitaler Rechnungseingang mit OCR-Erkennung, der die manuelle Datenerfassung ersetzt. Automatisierte Workflows steuern Freigaben, Eskalationen sowie Archivierungen. Echtzeit-Dashboards liefern präzise und stets aktuelle Kennzahlen. Eine revisionssichere Archivierung gewährleistet Compliance und unterstützt effizient bei Audits. Mit der offenen Architektur der Data City gelingt die flexible Anbindung an ERP-, CRM- und weitere Systeme. Das Ergebnis sind optimierte Steuerungsprozesse und deutlich verbesserte Entscheidungsgrundlagen durch eine effiziente Bereitstellung aller relevanter Informationen.

Die KI-gestützte Data City vereint Dokumentenmanagement (ECM), Human Capital Management (HCM), Workplace Management und Cyber Security in einem Digital Workplace für sicheres, mobiles und effizientes Arbeiten in Finance und Controlling.

Expertengespräche und Vortrag auf dem Accounting Summit

Der Accounting Summit am 3. und 4. September 2025 in Düsseldorf ist die führende Messe und Konferenz, um die Innovationen im Finance-Bereich mit hochkarätigen Speakern, Expertinnen und Experten und Innovatoren zu diskutieren, sich über aktuelle Trends zu informieren, Best Practices auszutauschen und die Zukunft des Accountings aktiv mitzugestalten.

Interessenten finden die dataglobal Group gemeinsam mit ihrem langjährigen Partner One Click Solutions in Halle 1 am Stand L14 in der Ausstellung. Der Vortrag von Nicolas Schwarzpaul mit dem Titel „Digitalisierung? Läuft bei uns… schief. Warum gerade Finance & Controlling die größten Digital-Verlierer sind“ findet im Rahmen der Mont Blanc Masterclasses am 2. Tag um 14.00 Uhr statt.

Wer erfahren möchte, wie man mit weniger Papierchaos zu klaren Zahlen und echten Entscheidungen kommt, findet mehr zur Data City für Finance und Controlling im Whitepaper:

https://dataglobalgroup.com/whitepaper/data-city-fuer-finance-und-controlling

Mehr Informationen zur Unternehmensgruppe dataglobal Group:

https://www.dataglobalgroup.com

Die dataglobal Group aus Heilbronn verfolgt den ganzheitlichen Data-City-Ansatz für den Digital Workplace und steht für leistungsstarke Softwarelösungen basierend auf etablierten Lösungen für Enterprise Content Management (ECM) und Business Process Management (BPM) sowie Ressourcenmanagement und Mail Security. Mit mehr als 3.000 Bestandskunden in der DACH-Region und darüber hinaus gehört sie zu den führenden Anbietern in diesem Bereich. Zum Markenportfolio der Gruppe gehören bekannte Produkte wie dataglobal CS, eXpurgate, windream und vysoft. Die Unternehmensgruppe besteht seit 2021 und bündelt die jahrzehntelange Expertise der zusammengeschlossenen Unternehmen. www.dataglobalgroup.com

