Delinea wird zum 5. Mal in Folge als Leader im Gartner Magic Quadrant for Privileged Access Management ausgezeichnet

Delinea, ein führender Anbieter von Lösungen, die Privileged-Access Management (PAM) nahtlos erweitern, wurde im aktuellen 2023 Gartner Magic Quadrant for Privileged Access Management* als Leader ausgewiesen. Der Bericht bewertet 11 Anbieter auf der Grundlage der Vollständigkeit der Vision und der Fähigkeit zur Umsetzung. Damit wurde das Unternehmen bereits zum fünften Mal in Folge als Leader positioniert.**

„Wir sind sehr erfreut, dass Delinea im Gartner Magic Quadrant 2023 für Privileged Access Management erneut als Leader ausgezeichnet wurde, und sind überzeugt, dass diese Auszeichnung einmal mehr unser unermüdliches Kundenengagement unterstreicht,“ so Art Gilliland, CEO von Delinea. „Darüber hinaus sehen wir den Report auch als eine Bestätigung für die Leistungsfähigkeit unserer Cloud-nativen Plattform, die eine branchenführende Time-to-Value, eine intuitive und nahtlose Benutzererfahrung und die niedrigsten Gesamtbetriebskosten bietet.“

Delinea stellt den privilegierten Zugriff in den Mittelpunkt der Cybersicherheit moderner, hybrider Unternehmen, indem es Zugang zu kritischen Daten, Geräten, Code und Cloud-Infrastruktur über ein zentrales Dashboard gewährt. Mit Delinea können die Grenzen des Zugriffs einfach definiert werden, um Kunden dabei zu helfen, Risiken zu reduzieren, Compliance zu gewährleisten und die Sicherheit zu optimieren.

Ein kostenloses Exemplar des 2023 Gartner Magic Quadrant for Privileged Access Management sowie weitere Informationen zu den Bewertungen von Gartner finden Sie hier: https://delinea.com/resources/gartner-magic-quadrant-pam

* Gartner, Magic Quadrant for Privileged Access Management, Felix Gaehtgens, James Hoover, Michael Kelley, Brian Guthrie, Abhyuday Data, 5. September 2023.

** Delinea wurde im April 2021 durch den Zusammenschluss von Thycotic und Centrify gegründet und im Gartner Magic Quadrant 2022 for PAM als Leader eingestuft. Centrify wurde zuvor in den Berichten 2018, 2020 und 2021 als „Leader“ positioniert, Thycotic in den Reports der Jahre 2020 und 2021.

Erforderlicher Haftungsausschluss:

GARTNER und Magic Quadrant sind eingetragene Marken und Dienstleistungsmarken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern und werden hier mit Erlaubnis des Eigentümers verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner empfiehlt keine der in seinen Veröffentlichungen untersuchten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern auch nicht, ausschließlich die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder sonstigen Kennzeichnungen auszuwählen. Veröffentlichungen von Gartner stellen die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner dar und sollten nicht als Tatsachenfeststellungen interpretiert werden. Gartner schließt jegliche ausdrückliche oder implizite Garantien im Hinblick auf die eigenen Studien aus, einschließlich Garantien zur Marktfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Delinea

Delinea ist ein führender Anbieter von Privileged-Access-Management (PAM)-Lösungen für moderne, hybride Unternehmen. Die Delinea Platform erweitert PAM nahtlos, indem sie eine identitätsübergreifende Autorisierung bereitstellt und den Zugriff auf die kritischsten Hybrid-Cloud-Infrastrukturen sowie die sensibelsten Daten eines Unternehmens kontrolliert. Auf diese Weise werden Risiken reduziert, Compliance gewährleistet und die Sicherheit vereinfacht. Die Kundenbasis von Delinea umfasst Tausende Unternehmen weltweit und reicht von KMUs bis hin zu den weltweit größten Finanzinstituten und Unternehmen der kritischen Infrastruktur.

