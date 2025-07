Delta kündigt Expansion in EMEA an: Baupläne für neue, nachhaltige regionale Zentrale in Hoofddorp, Niederlande

Hochmoderne Anlage im Park 20|20 soll Netto-Nullenergiebilanz und BREEAM Outstanding-Zertifizierung für nachhaltiges Bauen erreichen

HOOFDDORP, Niederlande – 9. Juli 2025 – Delta, ein weltweit führender Anbieter von Energiemanagement- und intelligenten, nachhaltigen Lösungen, gab heute einen wichtigen Meilenstein seiner Expansionsbestrebungen in der EMEA-Region (Europa, Naher Osten & Afrika) bekannt: den geplanten Bau einer neuen, nachhaltigen Regionalzentrale in Hoofddorp, Niederlande. Die hochmoderne Anlage mit rund 9.300 Quadratmetern auf dem renommierten Business Campus Park 20|20 soll bis Ende 2026 fertiggestellt werden und über 350 Mitarbeitern aus den Bereichen F&E, Geschäftsentwicklung, Management und weiteren Abteilungen Platz bieten. Durch die Implementierung von Deltas intelligenten Energiesparlösungen soll das Gebäude esine Netto-Nullenergiebilanz erreichen und die renommierte BREEAM-Outstanding-Zertifizierung für nachhaltiges Bauen erhalten.

Diese bedeutende Expansion hat sowohl auf regionaler als auch auf nationaler Ebene starke Unterstützung erfahren. Marianne Schuurmans, Bürgermeisterin von Haarlemmermeer, kommentierte diesen Schritt wie folgt: „Wir freuen uns sehr, Delta Electronics, einen weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Technologien, in Haarlemmermeer willkommen zu heißen. Mit unserer ausgezeichneten internationalen Anbindung und unserer dynamischen Wirtschaft, ist diese Region der ideale Standort für solch zukunftsorientierte Unternehmen. Deltas Engagement für Energieeffizienz und intelligente Infrastruktur stärkt nicht nur unsere lokale Wirtschaft, sondern steht auch im Einklang mit unserer Vision einer nachhaltigen Zukunft. Herzlichen Glückwunsch zum Bau Ihrer neuen EMEA-Zentrale in Hoofddorp. Wir wünschen Delta Electronics viel Erfolg auf ihrem weiteren Weg.“

Auf nationaler Ebene schloss sich Hilde van der Meer, Commissioner der Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), dieser Meinung an: „Wir begrüßen die Erweiterung der Aktivitäten von Delta Electronics in den Niederlanden sehr und sind dankbar für die langjährige und starke Beziehung, die wir als NFIA mit dem Unternehmen pflegen. Deltas innovative Technologien sind eine wertvolle Ergänzung zu den Entwicklungen, die in den Niederlanden stattfinden. Wir freuen uns darauf, Delta weiter mit wichtigen Akteuren in unseren Innovationsökosystemen zu vernetzen, damit sie einen wesentlichen Beitrag zur F&E-Entwicklung in unserem Land leisten können.“

Dalip Sharma, Präsident und General Manager von Delta Electronics EMEA, fügte hinzu: „Deltas neue regionale Zentrale unterstreicht unser starkes Engagement für die EMEA-Region und für Hoofddorp, einen strategischen Standort aufgrund seiner Nähe zu wichtigen Kunden, Partnern und zum Flughafen Amsterdam Schiphol, dem einzigartigen Tor zum europäischen Markt. Darüber hinaus passt die Wahl des Park 20|20, der für seinen Fokus auf Nachhaltigkeit und die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft bekannt ist, perfekt zu den ESG-Werten von Delta. Die Region Haarlemmermeer bietet Zugang zu hochqualifizierten, mehrsprachigen Fachkräften und einem dynamischen internationalen Geschäftsumfeld – alles entscheidende Faktoren für Deltas langfristiges Wachstum und vielfältige Geschäftstätigkeiten.“

Das neue Gebäude wird auf fünf Etagen rund 9.300 Quadratmeter zusätzliche Fläche bieten und etwa 350 moderne Arbeitsplätze für das wachsende EMEA-Team von Delta schaffen. Dieses hochmoderne Bürogebäude entsteht in Partnerschaft mit G&S& und beeindruckt durch ein außergewöhnliches Design der renommierten MVSA Architects und wurde mit dem Ziel entworfen, Innovation und Zusammenarbeit zu fördern. Es wird über ein zentrales, fünfstöckiges Atrium verfügen, das natürliches Licht tief ins Innere des Gebäudes bringt, sowie über einen Showroom zur Präsentation der neuesten Technologien von Delta, Laborflächen, moderne Besprechungsräume und Bereiche für Kreativität und Entspannung. Das Wohlbefinden der Mitarbeiter wird durch ein fortschrittliches Klimadeck-System zusätzlich verbessert, das eine zugfreie Strahlungsheizung und -kühlung ermöglicht. Das Gebäude wird über 126 Tiefgaragenstellplätze und Delta-Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) verfügen, um die CO2-arme Mobilität der Mitarbeiter zu fördern.

Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt des Designs des neuen Gebäudes. Mit dem Ziel eines Netto-Nullenergieverbrauchs wird das Dach vollständig mit rund 715 Solarmodulen bedeckt sein, die voraussichtlich jährlich über 335.500 kWh erneuerbaren Strom erzeugen – was den geschätzten Jahresverbrauch des Gebäudes deckt. In Kombination mit einer energieeffizienten architektonischen Gestaltung, der Klimadecke, der Anbindung an das zentrale Erdwärmepumpensystem des Park 20|20 und einem separaten Delta Energiespeichersystem (ESS), unterstreicht Delta sein Engagement für höchste Umweltstandards und zielt auf die BREEAM-Outstanding-Zertifizierung für nachhaltiges Bauen ab.

Dieses neue Gebäude wird die EMEA-Zentrale von Delta als zentralen Knotenpunkt für ihre Aktivitäten in der gesamten Region weiter festigen, Innovationen vorantreiben, Kunden unterstützen und die Position des Unternehmens als führender Anbieter energieeffizienter Lösungen und nachhaltiger Entwicklung stärken.

Über Delta

Delta ist ein weltweit führender Anbieter von Schaltnetzteilen und Wärmemanagementprodukten. Gegründet im Jahr 1971, ist Delta an der Taiwan Stock Exchange unter dem Börsencode 2308 gelistet. Delta bietet ein umfangreiches Portfolio an IoT-basierten intelligenten energiesparenden Systemen und Lösungen in den Bereichen Industrieautomatisierung, Gebäudeautomatisierung, Telekommunikationsstromversorgung, Rechenzentrumsinfrastruktur, EV-Ladetechnik, erneuerbare Energien, Energiespeicherung und Displays. Ziel des Unternehmens ist die Förderung nachhaltiger Städte und smarter Produktionen.

Als ein weltweit angesehenes Unternehmen, mit dem Leitbild „innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für ein besseres Morgen zu bieten“, nutzt Delta seine Kernkompetenz im Bereich der hocheffizienten Leistungselektronik und sein in ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) integriertes Geschäftsmodell, um wichtige Umweltprobleme wie den Klimawandel anzugehen. Delta betreut seine Kunden über seine Vertriebsstellen, Forschungs- und Entwicklungszentren und Produktionsstätten an fast 200 Standorten auf 5 Kontinenten.

Im Laufe seiner Unternehmensgeschichte hat Delta verschiedene globale Auszeichnungen und Anerkennungen für wirtschaftliche Leistungen, innovative Technologien und für das ESG-Engagement erhalten. Seit 2011 ist Delta 14 Jahre in Folge im Dow Jones Best-in-Class World Index (früher DJSI World Index of Dow Jones Sustainability™ Indices) gelistet. Delta hat außerdem dreimal den CDP mit einer Doppel-A-Liste für seinen bedeutenden Beitrag zu den Themen Klimawandel und Wassersicherheit gewonnen und wurde sieben Jahre in Folge als „Supplier Engagement Leader“ für die kontinuierliche Entwicklung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette ausgezeichnet.

Weitere Informationen über Delta finden Sie unter: www.delta-emea.com

Bildquelle: @ Delta Electronics