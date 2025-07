Andrew Roszko wird Chief Executive Officer bei JAGGAER

Der Branchenexperte soll innovative KI-Lösungen, einen höheren Wertbeitrag im Einkauf sowie das Wachstum des Unternehmens vorantreiben

Research Triangle Park, NC, 9. Juli 2025 – JAGGAER, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Source-to-Pay und die Zusammenarbeit mit Lieferanten, beruft Andrew Roszko zum neuen Chief Executive Officer (CEO). Roszko verfügt über mehr als 25 Jahre Managementerfahrung auf den Gebieten Supply Chain, SaaS und Unternehmens-IT. Zuletzt war er als Chief Commercial Officer bei der Descartes Systems Group tätig. Hier trug er maßgeblich dazu bei, einen weltweit führenden Anbieter von Supply-Chain-Software zu formen, der seinen Umsatz von 40 Millionen Dollar auf über 700 Millionen Dollar steigerte.

Kennzeichnend für Roszko sind sein Fokus auf strategisches Wachstum und auf Innovationen, die die Bedürfnisse der Kunden in den Mittelpunkt stellen. Zudem legt er großen Wert auf eine leistungsorientierte Unternehmenskultur. Sein Führungsstil basiert auf Klarheit, Teamarbeit und verantwortlichem Handeln – damit wird er den Einfluss von JAGGAER auf den Erfolg von Procurement-Teams weiter stärken. Seine Ernennung zum CEO erfolgt zu einem Zeitpunkt, da globale Lieferketten immer komplexer werden und widerstandsfähigere, intelligentere und agilere Lösungen erfordern. Für Unternehmen, die diese Herausforderungen anpacken, eröffnen sich enorme Chancen.

Zusätzlich zu seiner großen Erfahrung kann Roszko bei JAGGAER auf einem soliden Fundament aufbauen, um das Wachstum und die Innovationskraft des Unternehmens auch künftig zu steigern. Die geplanten technologischen Innovationen im Bereich KI werden nicht nur den Kunden von JAGGAER bessere Resultate in der Beschaffung bringen. Sie werden auch die Entwicklung der Mitarbeitenden und des Unternehmens fördern.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei JAGGAER. Dies ist ein Unternehmen mit einer bemerkenswerten Historie, einer ambitionierten Mission und – was am wichtigsten ist – einem außergewöhnlichen Team. Was mir im gesamten Unternehmen von Anfang an aufgefallen ist, ist das profunde Fachwissen und das engagierte Handeln für den langfristigen Erfolg der Kunden. Dieser Einsatz ist selten und unser größtes Kapital“, sagt Andrew Roszko, CEO von JAGGAER. Er ergänzt: „JAGGAER hat die einmalige Chance, intelligente Beschaffung neu zu definieren. Mit unserer erstklassigen Expertise, der kundenorientierten Kultur und unserer Roadmap für KI-Innovationen können wir neue Maßstäbe für Mehrwert, Resilienz und Wachstum setzen. Davon werden unsere Kunden, die Partner und auch die Mitarbeitenden profitieren. Ich freue mich darauf, mit diesem besonderen Team und unserem weltweiten Kundenstamm unsere gemeinsame Zukunft zu gestalten.“

Das Board of Directors erklärt anlässlich der Berufung des neuen CEO: „Wir freuen uns sehr, dass Andrew Roszko diese Aufgabe übernimmt. Seine bisherige Erfolgsbilanz und sein einzigartiges Verständnis für die komplexen Herausforderungen, denen unsere Kunden gegenüberstehen, machen ihn zur idealen Besetzung, um die strategische Vision von JAGGAER voranzutreiben. Zudem harmoniert sein Fokus auf Menschen und Unternehmenskultur genau mit unseren Werten. Wir sind zuversichtlich, dass JAGGAER unter seiner Leitung die Position als führender Anbieter im Bereich intelligente Beschaffung weiter festigen wird. Dies wird sowohl unseren Kunden und Partnern als auch unserer Belegschaft in besonderem Maß zugutekommen.“

JAGGAER ist ein weltweit führender Softwareanbieter für Enterprise Procurement sowie Supplier Collaboration. Mit seinen KI-gestützten Lösungen setzt das Unternehmen entscheidende Impulse, um menschliche Entscheidungen zu verbessern und Geschäftsergebnisse schneller zu erreichen. JAGGAER hilft Unternehmen, komplexe Prozesse zu automatisieren und zu managen sowie eine resiliente, verantwortungsvolle und integrierte Lieferantenbasis aufzubauen. Seit über 30 Jahren bilden die bewährten, inzwischen KI-gestützten Branchenlösungen, Services und Partnerschaften die Grundlage der JAGGAER One Suite. Überall dort, wo intelligente und umfassende Source-to-Pay-Lösungen benötigt werden, deckt die Plattform sowohl die direkte und indirekte Beschaffung als auch sämtliche Upstream- und Downstream-Prozesse ab. Weltweit konzentrieren sich 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf, die Kunden von JAGGAER dabei zu unterstützen, Mehrwert zu schaffen, ihr Business zu transformieren und ihren Weg zum „Autonomous Commerce“ zu beschleunigen. Weitere Informationen unter https://www.jaggaer.com/de

