Der Berufsverband der Yoga Vidya Lehrer:innen (BYV) verleiht die Ehrenmitgliedschaft an Dr. H.R. Nagendra, dem Präsidenten der Universität S-VYASA

Yoga Vidya in Bad Meinberg empfängt hochrangigen Besuch aus Indien: Sukadev Bretz, der Vorsitzende des BYV und Gründer von Yoga Vidya, hat am 2. Juli die Ehrenmitgliedschaft im Berufsverband der Yoga Vidya Lehrer:innen (BYV) an Herrn Dr. H.R. Nagendra, dem Präsidenten der Universität S-VYASA verliehen. Die S-VYASA-Universität ist die führende Institution im Bereich Yoga mit Sitz in Bangalore (Indien). Sie widmet sich dem Studium des Yoga mit den Schwerpunkten Forschung und Yogatherapie.

Dr. H.R. Nagendra sowie Dr. Manjunath N.K., der Vizekanzler der Universität S-VYASA, waren fünf Tage zu Gast bei Yoga Vidya in Bad Meinberg. Sie hielten Vorträge in der Yogalehrerausbildung von Yoga Vidya und berichteten vor Ort von ihren neuesten Forschungsergebnissen. In einer wissenschaftlichen Studie wurden etwa die Wirkungen von Atemübungen (Pranayama) untersucht, die bei Gewichtsproblemen, Bluthochdruck und Asthma helfen können. In seiner Dankesrede betonte Dr. H.R. die Wichtigkeit von Yoga für die Menschen: „Yoga ist ein systematisches Praxissystem, das dafür entwickelt wurde, dass man jeden Tag gesünder und glücklicher wird und sich in höhere Ebenen weiterentwickelt […], bis hin zu Samadhi, einem Zustand von Wonne und tiefer Meditation. Das ist die Botschaft der Universität S-VYASA und wie sie auch bei Yoga Vidya in der Tradition von Sivananda immer weitergegeben wird.“

Dr. H.R. Nagendra hat mehr als 200 Studien und Bücher zu den Themen Yoga und Yogatherapie veröffentlicht. Er ist Vorsitzender zahlreicher Organisationen und wird auch als Experte für Yoga bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf geschätzt. Er erhielt unzählige nationale und internationale Auszeichnungen und Ehrungen in Anerkennung seines zeitgenössischen Beitrags und Lebenswerks auf dem Gebiet des Yoga. Dr. Manjunatha N.K. hält weltweit Vorträge und Workshops über Yogatherapie sowie traditionelle und integrative Medizin an führenden Institutionen. Seine Leistungen im Yoga und der interdisziplinären Entwicklung im Bereich Medizin wurden mit hochrangigen Auszeichnungen gewürdigt, darunter der Friedenserziehungspreis des Weltfriedenskongresses.

Yoga Vidya e. V. ist eine als gemeinnütziger Verein organisierte Religionsgemeinschaft rund um Yoga und spirituelles Wachstum. In ihren Yoga- und Ayurveda-Seminarhäusern in Bad Meinberg, im Westerwald, an der Nordsee und im Allgäu finden Interessierte an 365 Tagen im Jahr Zugang zu diesem jahrtausendealten Erfahrungsschatz.

Yoga Vidya Berufsverband (BYV)

Der BYV ist ein Berufsverband für Yogalehrende und Yogalehrende in Ausbildung. Der 1995 gegründete Verband, der mittlerweile über 5.000 Mitglieder zählt, ist einer der größten Yogalehrer:innenverbände Deutschlands.

