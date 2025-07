Spaß haben & sparen: Texel-Tipps für Sommerferien mit tollen Extras

Mit diesen Kniffen gelingt es bei der Inselauszeit auf Texel die Ferienkasse zu schonen

Wer in seinen Sommerferien etwas Schönes erleben und dabei von tollen Angeboten profitieren möchte, hat dazu auf der niederländischen Watteninsel Texel jede Menge Möglichkeiten. Allen voran dank der @texel App, die sowohl Zugang zu interessanten Rabatten und Geschenken als auch besondere Inspirationen für den Inselurlaub bietet. Aber auch darüber hinaus kann man mit ein paar praktischen Tipps die Ferienkasse schonen und trotzdem die freie Zeit in vollen Zügen genießen.

Sparsam schlemmen

Die kostenlose @texel App funktioniert wie ein digitales Gutschein-Portemonnaie auf dem Smartphone. Lust auf etwas Leckeres? Per Klick auf die Kategorie Gaststättengewerbe lassen sich alle im Moment aktiven Gutscheine anzeigen und ebenso leicht vor Ort einlösen. So gibt es zum Beispiel eine doppelte Portion Poffertjes zum Preis von einer, 25% Rabatt auf ein luxuriöses Shared Dining Menü oder einen kostenlosen Kaffee bei Bestellung eines leckeren Apfelkuchens.

Vergünstigtes Vergnügen

Wem der Sinn nach einem Erlebnis steht, wird ebenfalls in der @texel App fündig. Adrenalin-Junkies erhalten 10% Rabatt auf einen Fallschirmsprung, Wasserratten eine Stunde kostenloses Surfen, Kreative 15% Rabatt auf einen Kunstworkshop und Wellness-Fans freien Zugang zum Spa bei Buchung einer Woolness-Behandlung. Nicht zuletzt gibt es auch beim Shoppen auf der ganzen Insel interessante Vergünstigungen und besondere Geschenke: sei es Lammfleisch, Bettdecken oder Senf.

Inspirationen & Ideen

Auch bei der Suche nach Inspirationen ist die @texel App eine praktische Hilfe. Sie bietet nämlich die Möglichkeit, sich aktuelle Angebote auf einer Karte der Insel anzeigen zu lassen und so Gutscheine in der Nähe des eigenen Standorts zu finden. So entdeckt man im Handumdrehen den vergünstigten Eintritt zum Schiffbruch- und Strandgutmuseum Flora, das neben einer beeindruckenden Sammlung angespülter Kuriositäten auch einen tollen Abenteuerspielplatz beherbergt.

Spartipps Fähre & Parken

Auch bei der Anreise zum Sommerurlaub lässt sich mit einem praktischen Tipp bares Geld sparen. Denn am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag kostet ein Fährticket für Autos (Hin- und Rückfahrt) inklusive aller Insassen nur 31 EUR anstelle von 46,50 EUR an den übrigen vier Wochentagen. Zudem wird mit dem digitalen Parkauweis Texelvignet das Parken deutlich günstiger: Statt 5 EUR pro Stunde kann man für 30 Eur eine Woche oder für 40 EUR ein Jahr lang in allen Orten und am Strand parken.

Texel for free

Zusätzlich gibt es viele Möglichkeiten, komplett kostenfrei echtes Texel-Feeling zu erleben. So kann man verschiedene Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel das mittelalterliche Fort De Schans gratis besuchen. In jedem Inselort gibt es eine kostenlose Trinkwasser-Zapfstelle, an der man seine Mehrwegflasche wiederauffüllen kann, und zahlreiche Einrichtungen wie Museen, der VVV Texel und verschiedene Gastronomien bieten an, sein E-Bikes kostenfrei aufzuladen.

Im Auftrag des VVV Texel ( www.texel.net)

Über Texel:

Die westfriesische Nordseeinsel Texel gehört zu den beliebtesten Tourismuszielen der nördlichen Niederlande. Rund 4 km vor der Küste der Provinz Nordholland gelegen, ist die Insel über den Hafen Den Helder in nur 20 Minuten per Fähre ( https://www.teso.nl/de/) erreichbar. Unter dem Motto „ganz Holland auf einer Insel“ wartet Texel mit einem überraschend vielfältigen Landschaftsbild auf: lange Sandstrände, Dünen, Heide- und Waldlandschaften, weiträumige Poldergebiete, Deiche sowie das Eiszeitrelikt „Hoge Berg“. Neben ihrer reichhaltigen Natur bietet die Insel auch in punkto Sport und Kultur ein abwechslungsreiches Angebot wie z.B. kilometerlange Rad- und Wanderwege, einen Flugplatz mit Fallschirmsprungschule, ein Walfängerhaus und ein Strandräubermuseum sowie das Naturmuseum „Ecomare“. Des Weiteren ist Texel Austragungsort zahlreicher Events wie das Katamaranrennen „Runde um Texel“ oder das Schlemmerfestival „Texel Culinair“.

Über den VVV Texel:

Bereits seit 1898 ist der VVV Texel die erste Anlaufstelle, wenn es um Urlaub auf der beliebten niederländischen Watteninsel geht. Seine Kernaufgabe: das Reiseziel Texel über seine Grenzen hinaus bekannt zu machen. In diesem Rahmen generiert die Touristeninformationen über verschiedene Kanäle rund 50 Millionen Kontaktmomente pro Jahr. Auf seiner Website https://www.texel.net/de/ finden Besucher zudem alles, was den perfekten Urlaub auf der Insel ausmacht. Nicht zuletzt die größte Auswahl an Inselunterkünften – von Hotels und B&Bs über Ferienhäuser und -appartements bis hin zu Campingplätzen. Die Einnahmen, die auf diesem Wege generiert werden, bleiben auf der Insel und sorgen direkt wie indirekt für eine hohe Aufenthaltsqualität.

Firmenkontakt

VVV Texel

Radna Trap

Emmalaan 66

1791 AV Den Burg

+31 (0)222-362532



http://www.texel.net/de/

Pressekontakt

forvision

Anke Piontek

Lindenstraße 14

50674 Köln

0221 92 42 81 40



http://www.forvision.de

Bildquelle: VVV Texel