Der Digital Energy 40 Report von Futurice zeigt, welche Unternehmen Europas Energiesektor transformieren

Diese 40 Vorreiter treiben mit digitalen Technologien, Investitionen und sauberer Energie den Wandel des europäischen Energiesystems voran.

München, 12. Mai 2025 – Futurice veröffentlicht heute den ersten Digital Energy 40 Report, der aufzeigt, wie digitale Innovationen und saubere Energie zur treibenden Kraft hinter der Neugestaltung der europäischen Energiesysteme geworden sind. Technologie ist dabei der entscheidende Hebel für die Transformation und setzt neue Maßstäbe für die Branche. erläutert, wie sich saubere Energie – unterstützt durch digitale Innovationen und intelligente Infrastrukturen – zu einem entscheidenden Faktor für die Neugestaltung der europäischen Energiesysteme entwickelt hat. Laden Sie hier den vollständigen Bericht herunter.

„Angesichts überlasteter Stromnetze, steigender Energiepreise und dringender Klimaziele ist der Übergang zu einem dezentralen Energiesystem unerlässlich“, sagt David Mitchell, Chief Growth Officer bei Futurice. „Private Investitionen in erneuerbare Energien erreichten 2024 ein Rekordhoch von 36 Milliarden Euro. Für 2025 plant die EU die Inbetriebnahme von 89 Gigawatt neuer Kapazitäten – fast doppelt so viel wie die Spitzenstromnachfrage des Vereinigten Königreichs. Doch Herausforderungen wie der Brand im Umspannwerk Heathrow und der Stromausfall auf der Iberischen Halbinsel zeigen, wie wichtig eine rasche Modernisierung der Netzinfrastruktur ist, um Kettenreaktionen zu vermeiden.“

Digitale Transformation des Energiesektors

Für Unternehmen aus dem Energiesektor ist Futurice der End-to-End-Partner für die digitale Transformation. Das aus Finnland stammende Unternehmen begleitet Unternehmen weltweit auf dem gesamten Weg von der Entwicklung digitaler Strategien über die Umsetzung maßgeschneiderter Lösungen bis hin zu Managed Services. Ein Beispiel dafür ist die Zusammenarbeit mit EnBW, bei der Futurice die GenAI-Kompetenzen des Unternehmens weiterentwickelt hat. Innerhalb von sieben Monaten wurden mehrere Use Cases erarbeitet, um Effizienz zu steigern und die Kundenerfahrung zu verbessern.

Diese Art von innovativen Ansätzen und praktischen Anwendungen findet sich auch bei den führenden Unternehmen, die im Digital Energy 40 Report gelistet sind. Der von Futurice erstellte Report listet die führenden Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich, dem DACH-Raum und den nordischen Ländern, die den Wandel im Energiesektor aktiv gestalten. Diese Unternehmen werden anhand von vier Kriterien bewertet:

Marktdurchdringung: Wie effektiv setzt das Unternehmen seine Lösung in großem Maßstab um?

Innovationskraft: Wie originell ist sind die Ansätze und Geschäftsmodelle?

Technologische Kompetenz: Wie leistungsfähig und einzigartig ist das Technologieangebot?

Technologischer Einfluss: Wie entscheidend trägt die Lösung zur Beschleunigung der Energiewende bei?

Platz 1: Octopus Energy

Das 2015 gegründete Unternehmen ist heute der größte Energieversorger Großbritanniens und ein Vorreiter der digitalen Energiewende. Mit der KI-gestützten Plattform Kraken, die über 38 Gigawatt an Großanlagen verwaltet und 60 Millionen Kundenkonten betreut, hat Octopus Energy seine Marktführerschaft weiter ausgebaut.

Platz 2: Tibber

Das norwegische Unternehmen Tibber nutzt smarte Apps und Echtzeitdaten, um den Stromverbrauch zu senken und gleichzeitig nachhaltigere Energie anzubieten. Tibber verfolgt das Ziel, den privaten Energieverbrauch in Europa um 20 Prozent zu reduzieren. Die Partnerschaft mit Ford, die es ermöglicht, Elektrofahrzeuge automatisch zu den günstigsten und umweltfreundlichsten Zeiten zu laden, ist nur ein Beispiel für Tibbers innovative Herangehensweise.

Platz 3: E.ON

E.ON nutzt seine Größe, um Innovationen in großem Maßstab voranzutreiben. Neben der Digitalisierung und Modernisierung seiner Infrastruktur investiert E.ON in Batteriespeicher und Solarenergieprojekte und bietet mit E.ON Next Stromtarife, die zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen stammen.

Platz 4: 1KOMMA5°

Die KI-Plattform Heartbeat von 1KOMMA5° ermöglicht Echtzeithandel und dynamische Preisgestaltung und spielt eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung intelligenter Energielösungen und Speichertechnologien.

Platz 5: Tesla Energy

Tesla hat seine installierte Speicherkapazität 2024 mehr als verdoppelt und treibt mit seinen Systemen wie Megapack und Powerwall virtuelle Kraftwerke voran, die zur Reduktion von Emissionen im Stromnetz beitragen.

Rolle von KI im Energiesektor

Ein zentrales Thema des Reports ist die Rolle der Künstlichen Intelligenz in der Energiewende – nicht nur als Werkzeug, sondern als essenzielle Infrastruktur für ein saubereres und intelligenteres Energiesystem.

„Plattformen wie Kraken, Genix Copilot von ABB und Entrix zeigen, wie KI die Energiewende vorantreibt“, ordnet David Mitchell die Ergebnisse des Reports ein. „Batteriemanagement und dezentrale Energiequellen rücken ebenfalls verstärkt in den Fokus. Unternehmen wie Octopus, Tibber, Flexitricity und Tesla Energy entwickeln virtuelle Kraftwerke und intelligente Speicherlösungen, um die Flexibilität und Stabilität der Netze zu stärken.“

Diese technologischen Fortschritte gehen Hand in Hand mit kundenorientierten Plattformen und starken Partnerschaften innerhalb des Ökosystems, was den Weg zur Klimaneutralität beschleunigt. Wie Mitchell abschließend betont: „Die Unternehmen, die mit skalierbarer Technologie, mutigem Denken und konsequenter Nutzerorientierung der Klimakrise begegnen, sind die treibenden Kräfte hinter der Energiewende“

Der Bericht enthält außerdem Fachbeiträge führender Branchenexperten, darunter Dr. Kai-Philipp Kairies, CEO & Mitgründer von ACCURE, Matthew Billson, Director für Politik und Marktstrategie bei Piclo Energy, Shwan Lamei, CEO & Mitgründer von Emulate Energy, Sebastian Haglund, CEO & Mitgründer von Rebase.energy sowie Dr. Florian Endter, Managing Director für Regulierung und Finanzen bei Enmacc.

Um den vollständigen Digital Energy 40 Report von Futurice herunterzuladen, klicken Sie hier.

