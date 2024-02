Der Drohnen-Kurier für Firmenevents

Der DRONECOURIER als Highlight für Firmenfeiern

Stellen Sie sich vor, Sie verfügen über einen oder sogar mehrere fliegende Boten. Was wie eine Zukunftsvision klingt, ist jetzt möglich. Mit dem DRONECOURIER der dronevent GmbH aus Krefeld verleihen Sie Ihrem Event ein einzigartiges Highlight und Ihren Produkten Flügel.

Das Konzept wurde extra für Bühnenpräsentationen in Innenräumen entwickelt, eignet sich aber auch für Außenveranstaltungen, z.B. auf Sportplätzen, Freiflächen oder außerhalb von Firmengebäuden. Nach vielen Tests und erfolgreichen Probeflügen mit diversen Objekten und verschiedenen Drohnen können diverse Gegenstände nicht nur sicher durch die Luft transportiert, sondern auch gefahrlos übergeben werden.

Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig: Auf Firmenveranstaltungen, Messen und Kongressen, Jubiläen oder Einweihungsfeiern liefert DRONECOURIER vor Ort Ihre Produkte, Werbeartikel oder Präsente per „Luftpost“ direkt auf die Bühne und in Ihre Hände.

Sie stehen am Mikrophon und benötigen etwas zu trinken? DRONECOURIER bringt sofort ein Glas Wasser. Sie haben einen besonderen Anrufer für Ihren Gast? DRONECOURIER liefert das Smartphone direkt in die Hand. Jemand hat Geburtstag? DRONECOURIER übergibt die Mini-Torte mit brennender Wunderkerze – ja sogar ein kleiner Blumenstrauß ist möglich. Auch zur Einweihung des neuen Firmengebäudes könnte die feierliche Schlüsselübergabe per DRONECOURIER erfolgen.

Die Auswahl an möglichen Transport-Objekten ist groß:

– Kleine Prospekte, Visiten- und Grußkarten, Plaketten und Abzeichen

– Präsente wie Uhren, Schmuck, kleine Pokale, Spielzeug, Schlüssel

– Blumensträuße, Bälle, Federn und Konfetti

– Getränke Shots, Snacks und Süßigkeiten, Espresso

Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Denn mit unseren positionsstabilen Drohnen sind je nach Modell Nutzlasten bis zu 250 Gramm möglich. Auch ein gezielter Abwurf von Gegenständen ist machbar. Zur Sicherheit der beteiligten Personen werden für die Flüge nur ausgebildete Drohnen-Piloten eingesetzt. Alle Drohnen verfügen über einen umlaufenden Propellerschutz und die Übergabe wird vorher mehrfach geprobt.

Eines ist ebenfalls sicher: Die Aufmerksamkeit des Publikums. Denn DRONECOURIER ist ein echter Hingucker, wenn ein Quadrokopter als geflügelter Bote durch den Raum schwebt und Geschenke verteilt oder Nachrichten überbringt. Lassen Sie sich inspirieren und machen Sie Ihre Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis mit Ihrem persönlichen DRONECOURIER.

Weitere Informationen zum DRONECOURIER

Die dronevent GmbH ist ein innovatives Event-Unternehmen, das sich auf Veranstaltungen mit Drohnen und UAVs spezialisiert hat. Wir führen spannende Wettbewerbe, Team-Events und Challenges mit Drohnen für jedermann durch.

Dabei benötigen die Teilnehmer keinerlei Vorkenntnisse. Ob Fliegen im Geschicklichkeits-Parcours, Teamflug mit dem Steuerkreuz, FPV-Race mit Videobrille, Drohnenbau-Workshop oder ein hybrides Online-Race aus dem Homeoffice – bei dronevent ist der Flugspaß garantiert!

Kontakt

dronevent GmbH

Ralph Kamp

Gahlingspfad 53

47803 Krefeld

02151 658 49 91

02151 658 49 92



https://dronevent.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.