compacer: Jetzt für Ausbildungsplatz oder duales Studium bewerben

Der IT-Dienstleister bietet verschiedene Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten an

Gärtringen, 21. Februar 2024 – Seit 2023 ist compacer ein von der IHK zertfizierter Ausbildungsbetrieb. Als solcher bietet das Unternehmen erstmals, parallel zum dualen Studium, auch zwei Ausbildungsrichtungen an: Fachinformatik und IT-Systemmanagement. Damit bringt sich compacer noch weitreichender bei der nachrückenden Generation in Stellung.

Analoge Unternehmen fit für die digitale Zukunft machen, ist seit über 25 Jahren die Mission von compacer. Als international tätiges Softwareunternehmen und erfahrener IT-Dienstleister konzipiert und realisiert compacer Projekte im Bereich Datenintegration und Prozessautomatisierung, inklusive der Implementierung passender Softwareprodukte „Made in Germany“. Im Sommer vergibt das Unternehmen erstmals jeweils einen Platz für eine Ausbildung im Bereich Fachinformatik oder IT-Systemmanagement. Parallel zur dreijährigen Ausbildung als Kaufmann/-frau im Bereich IT-System-Management oder als Fachinformatiker/in für Anwendungsentwicklung und Systemintegration erfolgt die Ausbildung an der Gottlieb Daimler Schule mit Akademie für Datenverarbeitung in Sindelfingen; die Kaufleute für IT-Systemmanagement lernen an der it.schule in Stuttgart.

Darüber hinaus bietet compacer seit einigen Jahren ein Duales Studium am. Das Bachelor-Studium für Informatik an der DHBW Horb (Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart Campus Horb) dauert drei Jahre und bietet neben einem Hochschulabschluss und Grundlagen in den Bereichen Software- und Web Engineering, Datenbanken, Betriebssysteme und Co. auch wertvolle Berufserfahrung on the Job, bei compacer in Gärtringen. Ab sofort können sich Interessenten für das kommende Wintersemester bewerben.

Weitere Informationen zu den Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten unter www.compacer.com/karriere/auszubildende-und-studierende Ute Mathe steht unter jobs@compacer.de jederzeit gerne zur Verfügung.

Die compacer GmbH zählt zu Deutschlands wichtigsten IT-Dienstleistern und Softwareanbietern für den zuverlässigen und formatunabhängigen Datenaustausch von IT-Systemen. compacer unterstützt Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Prozesse und sorgt dafür, dass sich deren IT-Struktur innovativ und zukunftsorientiert weiterentwickelt. Dabei kommen Smart Service Lösungen aus dem Bereichen EDI, e-Invoicing, Retrofit, Predictive Maintenance und Blockchain zum Einsatz. compacer versteht sich als vertrauenswürdiger, unabhängiger Technologiepartner und Innovator, der mit dem Auf- und Ausbau sicherer Ecosysteme die Wertschöpfungskette seiner Kunden optimiert. Das Unternehmen gehört zur eurodata-Gruppe und verfügt über eine nachhaltige nationale wie internationale Expertise im Bereich der Datenintegration und Prozessoptimierung. Mehr Informationen unter: www.compacer.com

Firmenkontakt

compacer GmbH

Heike Aster

Max-Planck-Straße 6-8

71116 Gärtringen

+49 7034 998 910 0



http://www.compacer.de

Pressekontakt

Schmidt Kommunikation GmbH

Alexandra Schmidt

Schillerstrasse 8

85521 Ottobrunn

089 60 669222



http://www.schmidtkom.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.