Der festlich gedeckte Tisch von erwinmueller.de

Tischwäsche, Geschirr und Dekoration für Weihnachten und Advent

Tischwäsche mit weihnachtlichen Motiven, schönes Geschirr, Kerzen und glitzernde Dekoration verwandeln den Esstisch in eine festliche Tafel. Ob elegant, romantisch oder verspielt – mit Kreativität und den vielen Ideen aus der Weihnachtswelt von erwinmueller.de lässt sich jedes Thema gestalterisch umsetzen.

Festliche Weihnachtszeit

Ein schön gedeckter Tisch lässt die Augen strahlen und sorgt für Hochstimmung. Da kommt es auf jede Kleinigkeit an. Angefangen bei der Tischdecke bis hin zum Windlicht. Das neue Tischwäsche-Programm “Marbella” von Erwin Müller begeistert mit aufwändigen jacquardgewebten Schneekristallen auf festlichem Weiß, Sekt, Silber oder Rubin. Elegant in Kombination mit schlichtem weißen Geschirr auf runden Tischuntersetzern. Die Stoffservietten liegen in Serviettenringen mit Geweih aus weißem Porzellan. Einen Glanzpunkt auf dem puristisch gedeckten Tisch bilden nostalgisch anmutende Gläser mit geschwungenem Innenrelief von Leonardo. Windlichter und Dekofiguren sorgen für das verspielte Element.

Sterne gehören einfach zur Weihnachtszeit, auch auf der Tischwäsche. Sehr edel ist die Erwin Müller Tisch- und Dekoserie mit hochwertiger Stickerei. Tischdecke, Mitteldecke, Tischläufer und Tischband sind mit unterschiedlichen gold- und silberfarbenen Sternen bestickt. Dazu gibt es die passenden Kissenhüllen. In Kombination mit Kerzen und dem Glitzern des Weihnachtsbaumes hält ein Hauch von Glamour Einzug in das Esszimmer.

Ein Blickfang auf dem Festtisch ist das Erwin Müller Kaffee- und Speiseservice “Roma” mit seiner geradlinigen, klassischen Formensprache und dem leuchtend roten Rand. Kerzen, Tannengrün und die LED-Figur “Baum” verleihen dem Tisch eine elegante Note. Die beidseitig gestaltete Dekoration aus Holz ist mit attraktiven Ausstanzungen gearbeitet, ein Tannenbaum ist glitzernd goldfarben verziert. Platziert auf der Fensterbank oder als Mittelpunkt der Tischdekoration verbreitet der Baum stimmungsvolle Atmosphäre.

Für ganz besonderes Flair sorgen LED beleuchtete Metallsterne. Wo immer sie platziert werden, sie tauchen jeden Raum in Weihnachtsstimmung.

Stimmungsvolle Adventszeit

Weihnachtliche Motive zieren die modern inszenierte Tischwäscheserie von Erwin Müller mit hochwertigem Digitaldruck. Die reliefartige Webstruktur verleiht dem Stoff eine dreidimensionale Anmutung. Das Gewebe aus Baumwolle mit Polyester ist robust, strapazierfähig und sehr pflegeleicht. Mit dieser Tischwäsche lässt sich die Tafel sowohl jugendlich frisch gestalten, wie auch festlich.

Wichtel sind ein Dekoelement, das sehr gut in die Vorweihnachtszeit passt. Auch auf Tischsets, Tischläufer und einer Kissenhülle machen sie eine gute Figur. Die neue Serie von Erwin Müller mit den putzigen Wichteln in strahlendem Digitaldruck sorgen für fröhliche Adventsstimmung.

In der Themenwelt ” Weihnachtlich Wohnen” auf erwinmueller.de finden Dekofans viele Vorschläge und Ideen für die weihnachtliche Gestaltung ihres Zuhauses. Alles rund um die festliche Tafel ist zu finden in der Rubrik ” Merry Christmas“.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop in 2019

Gemäß der Firmenphilosophie “Das Versandhaus für die ganze Familie” wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken “Schlafen”, “Wäsche & Homewear”, “Bad”, “Wohnen & Deko”, “Tisch” und “Küche” Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort “Themen” finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen “manutextur” mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

