Cellularline führt sein neues Sortiment an Hüllen und Schutzgläsern für das iPhone 12 ein

Cellularline, Marktführer im Bereich Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von High-Tech-Zubehör, bringt zur Markteinführung des iPhone 12 eine neue Reihe leistungsstarker und innovativ gestalteter Hüllen und Schutzgläser heraus.

Eleganz und Schutz mit den neuen Sensation-Hüllen

Sensation ist das Silikon-Case, das sich optimal an die Form des Smartphones anpasst und Ecken, Kanten und Öffnungen schützt. Sensation ist aus Soft-Touch-Material hergestellt und innen mit weicher, reißfester Mikrofaser ausgestattet. Ein eleganter und farbenfroher Schutz für das Phone.

Erhältlich für iPhone 12/12 Max/12 pro in folgenden Farben: Schwarz, Rosa, Blau, Rot, Grün, Purpur, Koralle.

Erhältlich für iPhone 12 Pro Max in folgenden Farben: Schwarz, Rosa, Blau, Rot.

Preis: 24,99 €

Einzigartiges Design mit Zero

Zero ist das ideale Hardcover für ein verbessertes Design des Smartphones. Zero ist minimalistisch und extra dünn. Es bewahrt die Form des Geräts, wobei die Tasten, Steuerungen und Anschlüsse immer zugänglich sind und die Möglichkeit zum kabellosen Laden stets aufrechterhalten wird.

Preis: 14,99 €

Das stoßfeste Tetra Force Shock-Twist

Tetra Force Shock-Twist ist mit dem Military Drop Test zertifiziert und aus hochwertigem Material gefertigt, sodass die durch Aufpralle erzeugten Vibrationen abgeschwächt werden. Die von Cellularline entwickelte IDS (Impact Dissipating System) Technologie zerstreut die beim Aufprall entstehende Energie entlang den Kanten und gleicht die Wellen und Vibrationen aus. Zusammen mit dem inneren Schutzband bietet das weiche, elastische Material Schutz gegen Stöße und Stürze.

Preis: 19,99 €

Ökologische Nachhaltigkeit mit Become

BECOME ist die neue umweltfreundliche Hülle aus PBAT von Cellularline. Dieser Biokunststoff ist leistungsmäßig ähnlich wie konventioneller Kunststoff, aber am Ende seines Lebenszyklus lässt er sich in Kompostieranlagen vollständig kompostieren. Ein umweltbewusstes Case, das durch eine optimale Umschließung von Ecken, Kanten und Anschlüssen seine Schutzfunktionen erfüllt und im Laufe der Zeit eine unveränderte und 100% widerstandsfähige Leistung bewahrt.

Die Verpackung besteht zu 100% aus recyceltem und recycelbarem Material: ein technologisches und innovatives Produkt, das für den Planeten Sorge trägt.

Erhältlich für iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro in folgenden Farben: Pink, Schwarz und Wassergrün

Preis: 19,99 €

Ein Maximum an Schutz und Sicherheit mit Antibacterial Case und Antibacterial Glass

Die antibakteriellen Hüllen und Schutzgläser wurden in Kooperation mit Microban®, dem weltweit führenden Unternehmen für integrierte antimikrobielle Lösungen, entwickelt. Sie schützen das Smartphone nicht nur vor Kratzern und Aufprall, sondern auch vor Bakterien. Die antibakterielle Technologie von Microban® wird während des Herstellungsvorgangs in die Hüllen und Gläser integriert. Bis zu 99,9% der Bakterien werden dadurch auf der Oberfläche der Hülle vernichtet.

Antibacterial Case kombiniert eine starre Rückseite mit einem Gummirahmen und garantiert so optimalen Schutz für das Smartphone und das Display. Antibacterial Glass bietet maximalen Schutz und zugleich fühlt sich das Display genauso an und ist genauso hell wie ohne Schutzglas. Preis Antibacterial Case: 16,99 €, Preis Antibacterial Glass: von 19,99 € bis 29,99 €

Unkaputtbar

Long Life bietet einen neuartigen Schutz. Das extra flexible Glas ist extrem widerstandsfähig gegen Stöße und Kratzer und durch eine One4ever-Garantie für den gesamten Lebenszyklus des Smartphones gedeckt.

Long Life ist ein Hybridglas, das aus Molekülen auf Wasserbasis und Glasfaser besteht und eine hervorragende Anzeigequalität garantiert. Zugleich bleiben die Touch-Screen-Sensibilität und die Reaktion des 3D SONIC SENSORS des Smartphones bewahrt. Dank dem im Packungsumfang enthaltenen Aufbringsystem ist Long Life besonders leicht anzubringen.

Preis: 29,99 €

Schutz für die Augen

Eye Defend ist der Hartglas-Blaulichtfilter für den Bildschirm des iPhones, der die Farben und Auflösung des Displays nicht verändert, aber wirksam gegen Blaulicht schützt. Die Night Shift-Funktion erhöht abends den aktiven Schutz, ohne dass der Bildschirm sich gelb färbt.

Preis: 24,99 €

Cellularline S.p.A. ist das führende Unternehmen auf dem Markt für Smartphone- und Tablet-Zubehör. Cellularline ist eine wichtige technologische und kreative Referenz, wenn es um Zubehör für Multimediageräte geht, und bietet seinen Kunden exzellente Leistung und einfache Anwendung für eine einzigartige Benutzererfahrung. Derzeit beschäftigt die Cellularline S.p.A. rund 200 Mitarbeiter und ist interkontinental in über 60 Ländern vertreten.

