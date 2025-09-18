Der Hypnose-Erlebnisabend „Maretimo Magic Moments“ von Michael Maretimo ist zurück aus der Sommerpause !

Sektempfang, lässige Musik, unterhaltsame hypnotische Pänomene, neue Impulse und sofort nutzbares Hypnose Know-how

Nach der Sommerpause geht´s nun wieder los: Der zertifizierte Hypnotiseur und NLP-Coach Michael Maretimo lädt wieder zu seinen faszinierenden Hypnose-Erlebnisabenden „MARETIMO MAGIC MOMENTS“ ein.

Monatlich live in Süddeutschland – mit Terminen in München, Augsburg, Nürnberg und Stuttgart. Neu mit dabei: Die DINZLER Kaffee-Erlebniswelt am Irschenberg und der Kulturraum Prien am Chiemsee.

Die Gäste erleben einen Abend voller hypnotischer Spannung, unterhaltsamer Aha-Momente, lehrreicher Impulse zur Selbstoptimierung und tiefer Entspannung – in persönlichem Rahmen mit nur 15-20 Teilnehmern.

Tickets sind erhältlich bei:

– Eventim

– mydays

– Jochen Schweizer

________________________________________

Was erwartet die Teilnehmer !?

– Eine einzigartige Kombination aus spannender Unterhaltung und nützlichem Wissen. Das Motto: Entdecke Dein Unterbewusstsein und mache es zu Deinem starken Verbündeten !

– Zum Start: Geselliger Sektempfang mit lässiger Musik in einer lockeren, einladenden Atmosphäre zum Ankommen und Kennenlernen.

– Verschiedenste Hypnose-Demonstrationen & Aha-Erlebnisse: Spannende Demos und hypnotische Phänomene wie magnetisch haftende Hände, vergessene Namen oder Zahlen.

– Blitzhypnose: Diese ultraschnelle Technik führt in wenigen Sekunden in eine tiefe Trance – ideal für Live-Demonstrationen, Events und Bühnenshows.

– Selbsthypnose & Meditation: Praktische Impulse und wertvolle Einblicke, wie jeder die Kraft der Hypnose für positive Lebensveränderungen nutzen kann.

– Geführte Meditation: Tipps für Stressabbau, innere Ruhe und mentale Stärke.

________________________________________

Spar-Tipp !

– Schnell sein lohnt sich – Early Bird Ticket sichern: Wer rechtzeitig bucht, spart 5,- EUR beim Ticketkauf.

– Exklusiver Rahmen: Durch die bewusst limitierte Teilnehmerzahl wird Hypnose hautnah erlebbar – inklusive Gelegenheit, Fragen zu stellen oder selbst Teil hypnotischer Phänomene zu werden.

________________________________________

Für wen ist dieser Abend ideal ?

– Neugierige: die Hypnose live sehen oder selbst erleben möchten – als faszinierende Mischung aus Unterhaltung, Wissen und Entspannung.

– Menschen, die Ihre Persönlichkeit mit der Hilfe von Hypnose-Coaching weiterentwickeln möchten, oder Ängste leichter loslassen möchten – wie z. B. Spinnen, Mäuse, Platzangst, Flugangst, oder Höhenangst.

– Privatpersonen & Firmen: die ihr inneres Potenzial entfalten und mit Hypnose mehr Gelassenheit, Fokus und Energie in den Alltag bringen wollen.

– Event-Veranstalter: die eine außergewöhnliche Show für Weihnachtsfeier, Gala oder Teamevent suchen. Auf Wunsch bietet Michael Maretimo auch maßgeschneiderte Hypnose-Shows für größere Anlässe.

________________________________________

Über Michael Maretimo

Michael Maretimo ist:

– Zertifizierter Hypnotiseur (Mitglied im Deutschen Verband für Hypnose e. V.)

– Hypnose- und NLP-Coach, ausgebildet bei TMI und der Hartmann Akademie

– Ein leidenschaftlicher Entertainer, der mit Humor und Sympathie überzeugt – und mit dem Ziel, Menschen zu berühren, zu inspirieren und ihnen sowohl in Shows als auch in Einzelcoachings nachhaltiges Lernen und Veränderung zu ermöglichen.

________________________________________

Termin- & Kontaktinformationen

Locations: München, Augsburg, Nürnberg, Stuttgart und NEU: DINZLER Kaffee-Erlebniswelt am Irschenberg und Kulturraum Prien am Chiemsee.

Teilnehmerzahl: 15-20 Personen pro Abend

Ticket-Tipp ! Früh buchen und sparen – Early Bird-Rabatt möglich

Start: Nach Sommerpause – ab 18. September 2025, danach monatlich

Kontakt / Booking über die Webseite: https://mrtlink.de/pi-maretimo-magic-moments oder per E-Mail: booking@maretimo-magic-moments.de

________________________________________

Fazit

„Maretimo Magic Moments“ by Michael Maretimo – mehr als Show ! Unterhaltung trifft auf faszinierendes Wissen über Hypnose, Selbsthypnose und Meditation. Die Gäste gehen mit neuen Impulsen und sofort nutzbarem Know-how nach Hause.

Nach der Sommerpause geht es nun wieder los – sei dabei, wenn Hypnose zum faszinierenden Erlebnis wird !

Maretimo Magic Moments by Maretimo Records GmbH

Michael Maretimo

Taunusstr. 46

86368 Gersthofen

Tel.: +49 (0) 821-98841

E-Mail: booking@maretimo-magic-moments.de

Web: https://mrtlink.de/pi-maretimo-magic-moments

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.