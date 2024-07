Der Klasser Einzelhandelsinvest mit sofort attraktiver monatlicher Auszahlung!

Kurzläufer mit attraktiver Verzinsung und Top-Mietern wie z.B. Rew, Edeka, Aldi, Lidl & Co. „gegessen und getrunken wird immer“.

Essen und Trinken sind Grundbedürfnisse des Menschen – unverzichtbar und unersetzbar. Waren des täglichen Bedarfs, z. B. Lebensmittel oder Drogerieartikel, werden immer benötigt. Vermietete, systemrelevante Einzelhandelsimmobilien in attraktiven Lagen sind i.d.R. krisensicher. Vermietete Einzelhandelsimmobilien sind als solide Einnahmequelle zu bezeichnen, denn Eigentümer von Handelsimmobilien mit namhaften Mietern wie Rewe, Lidl, dm, Aldi, Edeka, etc. können mit planbaren Einnahmen kalkulieren. Die Mieter sind bonitätsstarke Handelskonzerne: Durch ihr Sortiment und damit ihre Systemrelevanz bewegen sich diese Handelskonzerne in einem sehr stabilen Umfeld. Sie zählen zu den bonitätsstärksten Unternehmen in Deutschland.

Viele Bereiche des Immobilienmarktes befinden sich in einer schwierigen Situation. Gerade im Bereich Neubau-Immobilien ist dies stark zu spüren. Hohe Bau- und Lohnkosten, stark gestiegene Zinsen, verändertes Bankenverhalten sowie eine zurückhaltende Käuferschicht stellen viele Projektentwickler vor große Probleme. Anders die Situation beim Spezialisten für Einzelhandelsimmobilien. Bestehende Immobilien werden eingekauft, optimiert und entweder im Bestand gehalten, oder gewinnbringend verkauft.

Profitieren Sie von aktuellen Sonderkonditionen (nur im August):

5,5 % Zins p.a. 1 Jahr Laufzeit

6,75 % Zins p.a. 3 Jahre Laufzeit

8,0 % Zins p.a. 5 Jahre Laufzeit

Vorteile auf einen Blick:

Exklusiver Kurzläufer (1, 3 und 5 Jahre)

Mindestanlagebetrag 10.000 EUR

Private Placement ab 200.000 EUR

Sofort monatliche Zinszahlung im Folgemonat der Einzahlung

Abgeltungssteuer (Einkünfte aus Kapitalvermögen)

Bonitätsstarke Mieter (REWE, ALDI, LIDL, KAUFLAND, EDEKA etc.)

Erfahrenes und hochprofessionelles Management

Hohe Cash-Flow-Sicherheit durch langfristige Mietverträge

Inflationsschutz durch indexierte Mietverträge

Der Markt der Einkaufsmärkte gilt als sicher, rentabel und planbar

Vertragspartner (Bonitätsindex 119 Creditreform) Ausfallwahrscheinlichkeit 0,05 %

Überragende Bonität dank laufend steigendem Miet-Cash-Flow

Kontinuierlicher Aufbau stiller Reserven durch eigenen Immobilienbestand

Geschäftsmodell krisenfest mit Schwerpunkt im systemrelevanten Lebensmitteleinzelhandel

Profitieren auch Sie von diesem attraktiven Kurzläufer mit sofort attraktiver monatlicher Auszahlung. Eine Investition ist bereits ab 10.000 EUR möglich.

Jetzt informieren und Unterlagen anfordern:

http://www.einzelhandelsinvestment.de

Es handelt sich um eine unverbindliche Werbeinformation.

Risiken: Der Erwerb einer Finanz-/Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. Grundsätzlich gilt: Je höher die Rendite oder der Ertrag, desto größer das Risiko eines Verlustes. Risikofaktoren sind z.B. höhere Kosten als kalkuliert, negative Prognoseabweichungen, geringere Verkaufserlöse bzw. Einnahmen, Änderungen der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen.

Seit rund 40 Jahren bietet die CVM GmbH attraktive Investments mit bonitätsstarken Mietern.

