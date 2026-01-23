Der kleine Zombie Hirsegrün – Kinderbuch über Vielfalt, Freundschaft und Anderssein

Ein liebevoll erzähltes Kinderbuchprojekt von Caren Oblinger setzt ein starkes Zeichen für Toleranz, Mut und Zusammenhalt

Mit „Der kleine Zombie Hirsegrün“ erscheint ein außergewöhnliches Kinderbuch, das auf einfühlsame und kindgerechte Weise zentrale gesellschaftliche Themen wie Anderssein, Ausgrenzung, Freundschaft und Vielfalt behandelt. Die Geschichte richtet sich an Kinder im Vor- und Grundschulalter sowie an Eltern, Pädagoginnen und Pädagogen, die Wert auf emotionale Bildung und soziale Kompetenz legen.

Im Mittelpunkt steht der kleine Zombie Hirsegrün, der mit seiner Familie aus der Zombie- in die Menschenwelt zieht. Dort erlebt er zum ersten Mal, wie es sich anfühlt, „anders“ zu sein. In der neuen Schule trifft er ausschließlich auf Menschenkinder und wird aufgrund seines Aussehens ausgegrenzt. Doch die Geschichte zeigt: Unterschiede können verbinden – wenn man sich aufeinander einlässt.

Besonders berührend ist die entstehende Freundschaft zwischen Hirsegrün und dem Menschenjungen Anton. Beide fühlen sich allein, beide werden missverstanden – und beide erkennen, dass wahre Freundschaft dort beginnt, wo Vorurteile enden. Mit viel Herz, Humor und Fantasie vermittelt das Buch eine wichtige Botschaft: Niemand ist falsch, nur weil er anders ist.

Die warmherzigen Illustrationen von Sandrina Fuchs unterstreichen die Geschichte visuell und machen das Buch zu einem besonderen Lese- und Vorleseerlebnis. Farbenfrohe Bilder, ausdrucksstarke Figuren und liebevolle Details laden Kinder dazu ein, in die Welt von Hirsegrün einzutauchen und mitzufühlen.

„Der kleine Zombie Hirsegrün“ eignet sich ideal zum Vorlesen, für den Einsatz in Kindergarten und Grundschule sowie als Gesprächsanlass zu Themen wie Toleranz, Empathie und Zusammenhalt. Das Buch zeigt Kindern, dass Mut, Hilfsbereitschaft und Offenheit wichtiger sind als Äußerlichkeiten.

Das Kinderbuch ist 2025 über die Deutsche Literaturgesellschaft erschienen und in der Deutschen Nationalbibliothek verzeichnet

Titel: Der kleine Zombie Hirsegrün

Autorin: Caren Oblinger

Illustrationen: Sandrina Fuchs

Lektorat: Sandrina Fuchs, Caren Oblinger

Buchsatz: Sandrina Fuchs

Genre: Kinderbuch / Bilderbuch

Zielgruppe: Kinder im Vor- und Grundschulalter (ca. 5-8 Jahre), Familien, pädagogische Einrichtungen

Erscheinungsjahr: 2025

ISBN: 978-3-03831-340-3

Verlag / Imprint: Deutsche Literaturgesellschaft

(ein Imprint der Europäischen Verlagsgesellschaften GmbH)

Deutsche Literaturgesellschaft

