Der neue Biro – das weltweit kleinste 4-Rad-Elektro-Leichtfahrzeug in frischem Design

Estrima präsentiert die brandneue Version des Biro auf der italienischen Fahrrad- und Motorradmesse EICMA in Mailand

Pordenone, 14. November 2022 – Estrima S.p.A. (Estrima) – ein italienisches Unternehmen, das sich auf die elektrische Mikromobilität spezialisiert hat, stellt auf der Mailänder Fahrrad- und Motorradmesse EICMA 2022 die neue, innovative Version des Biro vor. Die wichtigste Neuerung: mehr Bewegungsfreiheit für Fahrer:innen und mehr Stauraum für Einkäufe und den Warentransport – und das bei gleichbleibend geringen Außenmaßen.

Innen größer, außen gleich – heißt die Devise des brandneuen Biro, der sich durch ein überarbeitetes und moderneres Design auszeichnet. Das Wichtigste ist das vergrößerte Innenvolumen, während die Außenmaße gleich geblieben sind. So hält Biro den Rekord als kleinstes 4-Rad-Elektrofahrzeug der Welt! Der Platzbedarf bleibt rekordverdächtig gering: weniger als zwei Quadratmeter (111 cm Breite und 179 cm Länge). Vergrößert wurde das Innenraumvolumen: Beim Standardmodell wächst der von innen zugängliche Kofferraum von 41 auf 122 Liter (ein Plus von 200 Prozent), und beim Biro Big lässt sich der übergroße Kofferraum – das Volumen wuchs hier von 204 auf 308 Liter (plus 50 Prozent) – dank der Multifunktionsablage konfigurieren. Gute Nachrichten auch für größere Fahrer:innen: Der Platz zwischen Sitz und Schiebedach erfuhr ein Plus von vier Zentimetern.

„Die geringen Außenmaße von Biro konnten wir beibehalten. Aber der neue Biro ist geräumiger, aufgeräumter, reaktionsschneller, effizienter, ergonomischer, flexibler, einfacher, stabiler, anpassbarer und besser gemeinsam nutzbar“, erklärt Matteo Maestri, Präsident von Estrima.

Biro setzt auf innovative Entwicklungen zur Energieeinsparung

In einer Zeit, in der Energiesparen unabdingbar ist, punktet der Biro dank des neuen EV-Motors Smart Driver, seiner geringen Größe und seines außerordentlich geringen Gewichts von nur 350 kg mit maximalem Energieeinsparungspotential. So beträgt die Energieaufnahme während der Ladephase – die an jeder beliebigen Steckdose erfolgen kann – maximal 1,1 kW. Neu ist zudem das mitgelieferte Mehrfachsteckdosen-Kabel, mit dem sich das Laden noch einfacher gestaltet. Zudem wurde der regenerative Bremsprozess neu konzipiert und trägt nun zur weiteren Energieeinsparung bei.

I“m easy – der Biro Slogan präsentiert sich auch im Design

Das Lenkrad des neuen Biro ist komplett überarbeitet: So befinden sich alle Bedienelemente am neuen Lenkrad, damit sich auch Biro-Neulinge von der ersten Fahrt an wohlfühlen. Ein digitales Display erhöht die Übersichtlichkeit und zeigt nur die Informationen an, die wirklich erforderlich sind. Weitere Optimierungen sind eine ergonomischere Sitzposition dank der neuen Schalensitze, die verbesserte Positionierung der Pedale, der „Einhand“-Gurt und eine Berganfahrhilfe.

Für optimale Sicherheit sorgt der von Brieda hergestellte Butterfly-Rahmen, der ursprünglich für Kabinen von Traktoren und Arbeitsmaschinen entwickelt wurde. Er garantiert den Passagieren des Biro maximalen Schutz. Darüber hinaus liefert das neue Außendesign mit Voll-LED-Scheinwerfern und -Rückleuchten eine bessere Sicht auf die Straße – selbst bei ungünstigen Wetterbedingungen und bei Dunkelheit.

Dynamisches Fahren und zusätzliche digitale Features

Neu konzipiert haben die Estrima-Ingenieure auch die Gewichtsverteilung: Die Batterien sind jetzt niedriger positioniert, um die Stabilität zu erhöhen. Dank des neuen Elektromotors und der verschiedenen Fahrmodi (Normal, Sport, Eco, Speed Limited) garantiert Biro neue Leistungsniveaus und ein Fahrerlebnis, das sich an die individuellen Fahrbedürfnisse anpassen lässt.

Der neue Biro ist ein „Digital Native“ und verfügt somit über eine optimale Vernetzung. Der digitale Fahrzeugschlüssel lässt sich über die Biro-App auf dem Smartphone aktivieren: Ein kurzer Tipp mit dem Finger genügt, und schon ist Biro eingeschaltet und einsatzbereit.

Die App ermöglicht es auch, zusätzliche Funktionen des Biro direkt über die Software freizuschalten und zu steuern: von der Anti-Diebstahl-Funktion mit Motorblockierung bis zum Fahrmodus, über den sich wählen lässt, ob Biro reaktionsschneller oder mit geringerem Verbrauch fahren soll. Nicht zu vergessen die Kindersicherung, mit der sich die Nutzung des Fahrzeugs per Geofencing auf bestimmte Bereiche und eine definierte Geschwindigkeit beschränken lässt. Über die Biro-App ist es zudem möglich, das Fahrzeug zu orten, den Ladezustand der Batterie sowie den allgemeinen Leistungszustand zu überwachen.

Download Pressefoto: hier

Über Estrima

Estrima S.p.A. ist ein italienisches Unternehmen mit Sitz in Pordenone (Venetien). Es wurde 2008 gegründet. Unter der Marke Biro betreibt es Forschung und Entwicklung, Design, Produktion sowie Vermarktung von Elektrofahrzeugen und gehört zu den Pionieren auf diesem Sektor. Estrima entspringt der kreativen Vision von Matteo Maestri und entstand als Abspaltung der Firma Brieda, die seit über 50 Jahren Sicherheitskabinen für landwirtschaftliche und Industriefahrzeuge herstellt. Seit 2021 zählen auch die Firmen Brieda ECS.r.l., Sharbie S.r.l. und UPooling Srl zur Estrima-Gruppe, die sich dem Thema des internationalen Mobility as a Service verschrieben hat. Dazu gehören auch Services wie Fahrzeugvermietung sowie Carsharing. Estrima ist mit der Marke Biro in Italien, Frankreich und den Niederlanden vertreten. Die Estrima-Gruppe ist seit Dezember 2021 an der Börse Euronext Growth Mailand notiert. Weitere Informationen unter: https://www.estrima.com

