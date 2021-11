Der neue devolo WiFi 5 Repeater 1200: die intelligente WLAN-Verstärkung

Aachen, 04. November 2021 – Schnelles WLAN ermöglicht eine gute Online-Verbindung im Home-Office und in der Freizeit haben wir mehr Spaß beim Online-Gaming oder Video-Streaming. Der Traum vom kabellosen Highspeed-Internet platzt jedoch in vielen Haushalten. Der Grund: Ein Router allein reicht oftmals nicht aus, um über die komplette Wohnfläche hinweg sämtliche Endgeräte zu versorgen. devolo hat die Lösung – stark, einfach und kostengünstig.

devolo WiFi 5 Repeater 1200 als WLAN-Verstärkung

Der devolo WiFi 5 Repeater 1200 eignet sich besonders für kleine bis mittelgroße Wohnflächen oder dafür, WLAN-Lücken auf einer Etage gezielt zu schließen. Der Adapter im kompakten Format wird einfach in eine Steckdose gesteckt und ist im Handumdrehen einsatzbereit: Nach einem simplen Druck auf die WPS-Tasten von Router und Repeater ist die WLAN-Verstärkung mit einer Bruttodatenrate von bis zu 1.200 Mbit/s startklar. Von Tablet oder Notebook über Spielekonsole bis zum Smart-TV steht anschließend jedem Endgerät eine schnelle Online-Anbindung zur Verfügung – im Home-Office ebenso wie im Heimkino.

Starke Features für starkes WLAN

Endgeräte profitieren dabei durch den devolo WiFi 5 Repeater 1200 von einer Verbindung nach modernem Wi-Fi-5-Standard. Das bedeutet eine gesteigerte WLAN-Performance, weil zudem Multi-User MIMO (MU-MIMO) zum Einsatz kommt. Diese Technologie steuert Datenströme automatisch und kommt auch dann nicht ins Schwitzen, wenn viele Endgeräte gleichzeitig mit dem Repeater verbunden sind.

Band Steering unterstützt dabei zusätzlich und lenkt die Verbindungen über das jeweils am besten geeignete Frequenzband – denn als Dualband-Repeater kommuniziert der devolo WiFi 5 Repeater 1200 sowohl über 2,4 GHz als auch 5 GHz, um stets das bestmögliche Ergebnis liefern zu können. Und das besonders sicher: Die aktuellen Sicherheitsstandards WPA3 und WPA2 stellen eine moderne Verschlüsselung sicher, die private Daten vor unbefugten Zugriffen schützt.

Die flexible Lösung

Dank modernster Technik ist der devolo WiFi 5 Repeater 1200 kinderleicht installierbar und besonders flexibel. Er arbeitet mit sämtlichen Routern, Endgeräten oder auch anderen Repeatern zusammen und ist überall einsatzbereit, wo eine Steckdose verfügbar ist. So bringt er leistungsstarkes WLAN immer genau dorthin, wo es benötigt wird – ausreichend wettergeschützt auch bis in den Garten. Durch einen Ethernet-LAN-Port versorgt der Repeater sogar Geräte, die sich ausschließlich kabelgebunden verbinden lassen. Damit wird er zum perfekten Helfer beispielsweise in der Entertainment-Ecke. Die praktische vierstufige Signalanzeige gibt zudem jederzeit Auskunft über die Verbindungsqualität und erleichtert so auch das Finden des idealen Installationsortes.

Weiteres Plus: Der Repeater kann auch als reiner Access Point eingesetzt werden, wenn eine strukturierte Netzwerkverkabelung vorhanden ist. Einfach den Repeater in eine freie Steckdose stecken, per LAN-Kabel mit der Netzwerkbuchse verbinden und endlich schnelles WLAN genießen!

Spitzen-WLAN, Spitzen-Service

Mit diesem Funktionsumfang ist der devolo WiFi 5 Repeater 1200 die perfekte WLAN-Verstärkung für kleine bis mittelgroße Wohnungen oder einzelne Bereiche, in denen das kabellose Internet zu wünschen übriglässt. Die kostenlose Home Network App für Android- und iOS-Mobilgeräte leitet Nutzer durch die einfache Inbetriebnahme und ermöglicht jederzeit das Anpassen aller wichtigen Einstellungen. Wie bei allen anderen Produkten der Aachener Netzexperten von devolo sind regelmäßige Updates natürlich selbstverständlich. Drei Jahre Garantie runden das starke Service-Versprechen ab.

Preis und Verfügbarkeit

Der devolo WiFi 5 Repeater 1200 ist jetzt im Handel und online zur unverbindlichen Preisempfehlung von 59,90 Euro verfügbar. devolo gewährt eine Garantie von drei Jahren.

devolo sorgt für smarte Vernetzung und inspiriert Privatkunden sowie Unternehmen, die Möglichkeiten unserer digitalen Welt zu nutzen. Millionenfach bewährte Heimvernetzungslösungen von devolo bringen Highspeed-Internet und perfektes Mesh-WLAN in jeden Winkel von Haus und Wohnung – ganz einfach über das Stromnetz. Im professionellen Bereich wird mit devolo die Vision des umfassend vernetzten Internet of Things Realität. Ob in Industrieprojekten oder in der sich wandelnden Energiebranche: Wo hoch sichere, leistungsstarke Datenkommunikation gefragt ist, setzen Partner auf devolo. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und ist mit eigenen Niederlassungen sowie über Partner in 19 Ländern vertreten.

