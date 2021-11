Der neue Feengrotten – Stollen

Ein Premiumerzeugnis der Bäckereimanufaktur Scherf

Vor etwa 4 Monaten entstand die Idee, ein besonderes Produkt aus der Region für die Region zu entwickeln. Pünktlich zur Weihnachtszeit gibt es nun den “Premium-Stollen”, den Herr Scherf, Inhaber der Meister Bäcker GmbH, und Yvonne Wagner, Geschäftsführerin der Saalfelder Feenrotten, nun zum ersten Mal gemeinsam vorstellen.

“Uns war von Anfang an klar, dass die Qualität unseres Stollens mit der Auswahl der speziellen Rohstoffe beginnt. So enthält er vollaromatische, in Rum getränkte Sultaninen,

ihr köstliches Aroma an den Stollenteig abgeben. Beste Mandeln werden in unserer Stollen-Bäckerei vor der Weiterverarbeitung schonend geröstet. Eine ausgewählte Mischung von Orangeat und Zitronat, Vanille und Tonkabohnen sowie eine eigene geheime Gewürzmischung geben dem Stollen sein feines Aroma.”, so Marcus Scherf.

Bevor der Premium-Stollen seinen Weg in seine edle Holzkiste mit Feengrotten-Motiv findet, hat er bereits eine dreiwöchige Reifephase in den Saalfelder Feengrotten hinter sich.

Die gesunde Luft in den Tiefen des Berges und die Liebe zum Handwerk, aber sicherlich auch ein Quäntchen Feenmagie machen diesen Stollen zu etwas ganz Besonderem.

Der Holzkiste mit einem Motiv des Märchendoms liegt darüber hinaus ein Begleitheft bei, aus dem man einiges über den Ursprung und den Wandel des Weihnachtsgebäcks erfahren kann.

Der Feengrotten-Premium-Stollen (1 kg, Preis: 27,50 Euro) ist nur in einer limitierten Auflage von 1.000 Stück erhältlich. Ab Donnerstag, den 18.11.2021, findet man ihn in den Saalfelder Feengrotten und in der Tourist-Info Saalfeld am Markt. Außerdem ist er vor Ort in der Könitzer Filiale der Bäckerei Scherf sowie in allen anderen Filialen auf Vorbestellung und im Online-Shop (info@meisterbaecker.org, www.meisterbaecker.org) erhältlich.

Informationen: Kundenservice Saalfelder Feengrotten

Feenfon: 0 36 71 – 55 04 0 | kundenservice@feengrotten.de | www.feengrotten.de

Text und Bildmaterial zum Download unter www.feengrotten.de/presse

Die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH ist eines der größten Tourismusunternehmen in Thüringen und vermarktet das Ausflugsziel Feengrotten, den Erlebnispark Feenweltchen sowie zahlreiche Zusatzangebote, wie zum Beispiel untertägige Hochzeiten, Inhalationskuren, Gruppenreisen u.v.m.

Bildquelle: Bäckerei Scherf