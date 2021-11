Polipol kündigt 3D-Datenservice für den Fachhandel an

Schon lange ist die Digitalisierung in aller Munde und 3D-Konfiguratoren, CGI, AR und Mediengenerierung gewinnen zunehmend an Bedeutung.

Aktueller denn je, steht die Versorgung mit qualitativ hochwertigen 3D-Daten für die Möbelbranche im Fokus. Für Polipol ist ganz klar, dass diese Stammdaten künftig von der Industrie kommen müssen, da nur der Hersteller das notwendige Produktwissen und -logiken hat.

Polipol, als einer der führenden Polstermöbelhersteller, und intelligentgraphics, Marktführer im Bereich der universellen, nachhaltigen und effizienten 3D-Produktmodellierung, wollen hier die Handelspartner gemeinsam unterstützen, so dass diese hochqualitative und authentische Daten zu fairen Preisen beziehen können.

Gemeinsam von Polipol und IG wurde der gesamte Prozess der 3D-Datenanlage bestmöglich optimiert.

Diverse Tools und Schnittstellen ermöglichen schon während der Stammdatenanlage Produktwissen und Daten effizient zu teilen. Qualitätssicherungsprozesse und entsprechende Freigaben stellen sicher, dass qualitativ hochwertige Daten den Kunden bereitgestellt werden können. Hierbei werden natürlich die verbands- und händlerspezifischen Exklusivitäten entsprechend berücksichtigt.

Die so erstellten 3D-Daten werden selbstverständlich konform zu den im DCC erarbeiteten 3D-Datenrichtlinien (IDM-3D) produziert. Darüber hinaus ist sichergestellt, dass diese Daten sowohl mit IDM-Wohnen, als auch mit XcalibuR-Katalogen kompatibel sind. Das gibt den Kunden maximale Investitionssicherheit!

In automatisierten Prozessen werden die Daten dann schnell und nachhaltig an die Softwarelösungen unserer Partner übermittelt und dank cleverer Schnittstellen entsprechend übergeben. So lassen sich die notwendigen Katalogupdates bei Sortimentsänderungen auch für die 3D-Daten schnell und effizient, passend zu den kaufmännischen Katalogen, ausliefern.

Ziel der Partnerschaft ist außerdem die Erarbeitung weiterer Standards für die 3D-Datenanlage gemeinsam mit dem DCC, sowie eine qualitative “Zertifizierung” dieser 3D-Daten, die unseren Kunden zusätzliche Sicherheit geben soll.

BETEILIGTE UNTERNEHMEN

Die Polipol Unternehmensgruppe wurde 1990 gegründet und gehört heute zu den führenden Polstermöbelherstellern in Europa. Heute zeichnet sich Polipol durch innovative Produkte, starke Kundenorientierung, hohe Flexibilität und Entwicklung mit Weitblick aus.

Die intelligentgraphics AG hat sich auf die Erstellung visueller Stammdaten für die Einrichtungsbranche, aber auch in anderen Bereichen, spezialisiert und ist Experte auf dem Gebiet von hochwertigen und digital konfigurierbaren 3D-Objekten. Zu ihren Kunden gehören namhafte Industrie- und Handelsunternehmen.

KONTAKT

Polipol Unternehmensgruppe

Diepenauer Heide 1

31603 DIEPENAU

Telefon: +49 5775 9680-100

Telefax: +49 5775 968088-100

E-Mail: office@polipol.de

www.polipol.de

intelligentgraphics AG

Schwanitzstrasse 1

98693 ILMENAU

Telefon: +49 3677 811 9380-0

E-Mail: info@intelligentgraphics.biz

www.intelligentgraphics.ag

Die intelligentgraphics AG hat sich auf visuelle Stammdaten fokussiert, deren Anwendung in Konfiguratoren und Planungssystemen, aber auch fuer Augmented Reality und CGIs vorgesehen ist. Sie arbeitet mit den Marktfuehrern im Bereich der Einrichtungs-Software zusammen um eine optimale Prozessintegration der Daten sicherzustellen und ist in der Branchenvereinigung DCC e.V. fuer die Koordinierung der 3D-Normierung verantwortlich. Ausserdem implementiert intelligentgraphics auch Konfigurations- und Planungsloesungen, primaer mit E-Commerce-Fokus. Zu ihren Kunden zaehlen zahlreiche Industrie- aber auch Handelsfirmen.

Firmenkontakt

intelligentgraphics AG

Ekkehard Beier

Schwanitzstrasse 1

98693 ILMENAU

+49 (0) 3677 811 9380 0

info@intelligentgraphics.biz

https://www.intelligentgraphics.ag

Pressekontakt

intelligentgraphics AG

Michael Barthelmes

Schwanitzstrasse 1

98693 ILMENAU

+49 (0) 3677 811 9380 0

mba@intelligentgraphics.biz

https://www.intelligentgraphics.ag

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.