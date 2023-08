Der neue Microcaravan CUBE 1. Mehr Micro geht nicht.

Der Microcaravan CUBE 1 von The Original SPORTCARAVAN feiert Weltpremiere auf dem Caravan Salon Düsseldorf.

Harthausen, August 2023 – Der Microcaravan CUBE 1 von The Original Sportcaravan feiert seine Weltpremiere unter dem Motto „Mehr Micro geht nicht“ auf dem Caravan Salon Düsseldorf.

Der Caravan Salon Düsseldorf 2023 wird zum Höhepunkt für Camping- und Caravaning-Enthusiasten, denn The Original SPORTCARAVAN präsentiert die bahnbrechende Weltpremiere des Microcaravans CUBE 1 auf dem Stand Nr. F 58 in Halle 3, gemeinsam mit VICKYWOOD. https://sportcaravan.de/de/cube-1.html

„Mehr Micro Caravan geht nicht“

Der CUBE 1 ist ein MICROCARAVAN, entwickelt und produziert von der renommierten Firma SPORTCARAVAN mit Sitz in Harthausen bei Speyer. Er stellt unter dem Gesichtspunkt „Mehr Micro geht nicht“ nicht nur ein Meisterwerk des MICRO-MINIMAL-Designs dar, sondern bietet auch ein völlig neues Reiseerlebnis. „Made in Germany“ verbunden mit unübertroffener Qualität zu einem sensationellen Preis.

Neue Dimensionen des Microcaravanings

Der Microcaravan CUBE 1 setzt neue Maßstäbe: Kompakte Abmessungen erlauben eine Unterbringung in Standard- und Tiefgaragen sowie das Ziehen durch Kleinwagen und Elektrofahrzeuge ohne Anhängerführerschein. Das Motto des originellen Sportcaravans „It’s not a Wohnwagen“ verdeutlicht die einzigartige Philosophie des deutschen Herstellers. Der CUBE 1 bietet eine revolutionäre Kombination aus Kompaktheit, Flexibilität und Luxus. Dank seiner Isolierung und Wintertauglichkeit ermöglicht er unvergessliche Camping-Erlebnisse das ganze Jahr über. Der optionale direkte Durchstieg ins Dachzelt optimiert den Raum und schafft bis zu 4 Schlafplätze.

Besucher des Caravan Salon Düsseldorf sind herzlich eingeladen, den CUBE 1 auf dem Stand F58 des Dachzelt-Herstellers VICKYWOOD in Halle 3 zu entdecken und sich von der Einzigartigkeit und dem unvergleichlichen Komfort des neuen Microcaravans zu überzeugen.

Erfolgreiche Partnerschaft zwischen SPORTCARAVAN und dem Dachzelt-Spezialisten VICKYWOOD.Die Firma SPORTCARAVAN aus Harthausen bei Speyer erweitert ihre erfolgreiche Produktpalette mit den Modellen: CUBE 2 (Sportcaravan – Der Transformer unter den Minicaravans), CUBE 4 und CUBE 5 (Sportcaravan – Kein Wohnwagen, sondern ein echter Sportcaravan) mit dem neuen Microcaravan CUBE 1.

Gemeinsam mit dem Dachzeltspezialisten VICKYWOOD präsentiert SPORTCARAVAN CUBE 1 damit eine neue Dimension für Campingfreunde und sprengt setzt einen neuen Maßstab zum bisherigen Microcaravaning. Beide Partner zeichnen sich durch beste Qualität und hohe Zuverlässigkeit ihrer Produkte aus und sind damit vertrauenswürdige Partner für Campingfreunde weltweit.

Das ist the Original SPORTCARAVAN:

Motorräder, Fahrräder, Mountainbikes, Quad, Jetski, Kanu, Modelflugzeuge, Taucherausrüstung und vieles mehr. The Original Sportcaravan macht deine Träume wahr: Zwei komfortable, vollwertige Appartements mit integrierter Garage. Bequeme Betten drin, Küche drin, Esstisch drin, Stauraum drin, Toilette drin – und bei der XL-Variante sogar Dusche drin. Direkt daneben, auf Tuchfühlung, sicher abschließbar: Die geruchsneutrale Garage mit genügend Platz für deine Leidenschaften.

ALLES IN ECHTER HANDWERKSQUALITÄT – UND KOMPLETT IN GERMANY GEBAUT. VON KÖNNERN, DIE AUS EIGENER ERFAHRUNG WISSEN, WAS FÜR DICH ZÄHLT.

Cube 1, Cube 2, Cube 4 und Cube 5 – so heißen die coolen Kisten.

