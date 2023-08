Das gefährliche Spiel mit der Immobilienbewertung aus dem Internet

Der erfahrende Immobilienmakler aus Bielefeld, Daberkow Immobilien, klärt auf!

Eine kostenfreie Immobilienbewertung findet man im Internet wie Sand am Meer. „Wir bewerten auch Ihre Immobilie, kostenfrei und unverbindlich“ – ein Satz, den sicherlich schon jeder Immobilienbesitzer einmal gehört oder gelesen hat. Doch was steckt dahinter? Sind Onlinebewertungen realistisch oder brauche ich gar einen Gutachter für meine Immobilienbewertung? Fragen, die ein renommierter Immobilienmakler aus Bielefeld – Daberkow Immobilien & Dipl. Immobilienökonom (BI) Jannis Daberkow beantwortet.

Eine Immobilienbewertung bekommt man heutzutage relativ schnell & einfach über das Internet. Doch der errechnete Wert ist häufig weit entfernt von der Realität. In vielen Fällen ist es den Eigentümern gar nicht bewusst, woher gewisse Zahlen kommen und worauf eine Onlinebewertung basiert. Oftmals basieren diese Bewertungen auf vergleichbaren Objektverkäufen aus der Vergangenheit. Dass sich der Immobilienmarkt in den letzten 1,5 – 2 Jahren deutlich verändert hat, das dürfte den meisten bekannt sein. So werden teilweise noch veraltete Objektverkäufe aus der „Hochzeit“ zugrunde gelegt, was die Bewertung des gegenwärtigen Marktwertes leider verfälscht, die Verkaufsphase erheblich verlängert wird und möglicherweise am Ende sogar ein deutlich niedriger Verkaufspreis erzielt wird, sagt der Dipl. Immobilienökonom (BI) Jannis Daberkow.

Für eine erste Indikation, was ich als Eigentümer für meine Immobilie bei einem möglichen Verkauf erzielen kann, ist eine Immobilienbewertung aus dem Internet sicherlich in Ordnung. Jedoch sollte sich bei einer ernsten Verkaufsabsicht ein Fachmann die Immobilie genau anschauen und bewerten. Jede Immobilie ist individuell und so sollte sie auch bewertet werden. Mit mehr als 12 Jahren Erfahrung in der Immobilienbranche, wissen wir von Daberkow Immobilien, dass verschiedenste Merkmale am oder im Haus den Wert positiv oder negativ beeinflussen können. Einen realistischen Immobilienwert zu ermitteln, bedarf Fachwissen und Erfahrung. Durch eine realistische Ermittlung des Marktwertes wird auch der Grundstein für einen mögliche zeitnahen Verkauf gelegt. Abschließend kann man also sagen, dass eine Immobilienbewertung bei ernstem Verkaufsinteresse von einem Immobilienfachmann durchgeführt werden sollte. Ein Gutachten beispielsweise ist in vielen Fällen gar nicht vonnöten und kostet schnell mehrere hundert Euro, so Daberkow weiter.

Gerne steht Ihnen das gesamte Team von Daberkow Immobilien bei Fragen rund um das Thema Immobilienbewertung zur Verfügung. Sie möchten auch eine erste Indikation zu Ihrem Immobilienwert haben? Nutzen Sie einfach das kostenfreie Immobilienbewertungstool von Daberkow Immobilien.

Daberkow Immobilien ist ein renommierter und langjährig erfahrender Immobilienmakler aus Bielefeld und Umgebung. Egal ob Einfamilienhaus, Eigentumswohnung, Mehrfamilienhaus oder Grundstücke – gerne sind wir Ihr Ansprechpartner für Ihren Immobilienverkauf oder Immobilienkauf.

Kontakt

Daberkow Immobilien

Jannis Daberkow

Akazienstraße 15

33649 Bielefeld

0521 75 98 62 09



http://www.daberkow-immobilien.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.