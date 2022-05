Der neue Militem Ferox500 im “Shots Magazin”

Weltpremiere des Extreme Utility Vehicles

In Düsseldorf wurde nun der Militem Ferox500 vorgestellt – der PS starke Wagen auf Basis des Jeep Wrangler Rubicon 392 ist ein EUV, ein Extreme Utility Vehicle.

Das Supersport-Automodell wird durch einen V8 Hemi mit 6,4 Litern angetrieben und kommt jetzt auf den Markt.

Offizieller erster Händler in Deutschland ist die in Düsseldorf ansässige Autohaus Ulmen GmbH & Co. KG.

Dazu veröffentlichte das “Shots Magazin” für Styles, Trends und People aus dem Verlag Shots Publishing einen ersten Bericht.

Die Artikel erschien unter dem Titel “Militem Ferox500 – Wrangler-Supersport mit V8-Getöse” und kann im Shots Magazin gelesen werden.

In diesem Mix aus bösem Muscle Car und edlem Interieur liegt laut einem Sprecher die Seele von Militem. Der Ferox500 ist bereits das fünfte Modell der Italiener – und damit sollen auch die luxuriös sowie sportlich orientierten Kunden in Deutschland angesprochen werden.

