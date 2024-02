Der PR-Kalender 2024: Der Wegweiser für wirkungsvolle PR und Content-Strategien

Wie Thementage Ihre Kommunikation bereichern

Der PR-Kalender 2024 von PR-Gateway ist viel mehr als nur ein Planungstool. Er dient als kreative Inspirationsquelle für Fachleute im Bereich der Public Relations und alle, die ihre Kommunikationsstrategien optimieren möchten. Dieser Kalender bietet nicht nur einen umfassenden Überblick über relevante Thementage, sondern auch wertvolle Contentideen für jede Branche.

Vom Einsatz für soziale Gerechtigkeit bis zur Feier der Wissenschaft: Beispiele aus dem PR-Kalender von Mitte Februar bis Mitte März

– Welttag der sozialen Gerechtigkeit (20. Februar): Eine ideale Gelegenheit, um in PR-Kampagnen Themen wie Fairness, Gleichheit und soziale Verantwortung zu beleuchten.

– Internationaler Tag der Muttersprache (21. Februar): Dieser Tag unterstreicht die Bedeutung von Sprachenvielfalt und fördert die Mehrsprachigkeit – ein kraftvolles Thema für kommunikative Maßnahmen.

– Internationaler Frauentag (8. März): Ein zentraler Anlass, um die Errungenschaften von Frauen zu würdigen und für Gleichberechtigung einzutreten. Ein Muss in jeder PR- und Social-Media-Strategie.

– Welttag gegen Zensur im Internet (12. März): Ein Tag, der die Wichtigkeit von Meinungsfreiheit und den freien Zugang zu Informationen hervorhebt.

– Internationaler Pi-Tag (14. März): Ein kreativer Aufhänger für Inhalte, die Wissenschaft und Bildung in den Vordergrund stellen.

– Weltverbrauchertag (15. März): Ein wichtiger Tag, um auf die Rechte und den Schutz von Verbrauchern aufmerksam zu machen.

Der neue PR-Kalender: Ein strategisches Hilfsmittel für die Kommunikationsziele in 2024

Durch die sorgfältige Zusammenstellung relevanter Thementage bietet der Kalender eine fundierte Basis für die Planung und Ausführung von PR-Kampagnen und Content-Strategien. Dieser PR-Kalender ist darauf ausgerichtet, Pressemitteilungen und Social Media Beiträge gezielt zu platzieren und durch deren tagesaktuelle Relevanz die Sichtbarkeit zu optimieren. Er erleichtert die Identifikation von thematischen Anknüpfungspunkten, die sowohl aktuell als auch von Bedeutung für die jeweilige Zielgruppe sind.

Zum PR-Kalender 2024 von PR-Gateway

Die Online-Dienste der ADENION GmbH unterstützen Unternehmen, Agenturen und Blogger bei der täglichen Kommunikationsarbeit in den digitalen Medien. Mit Blog2Social und PR-Gateway stehen zeitgemäße und leistungsfähige Tools für die Online-Kommunikation zur Verfügung.

Der Online-Service PR-Gateway bietet die Distribution von Pressemitteilungen, Fachartikeln und Unternehmens-News an ein PR-Netzwerk aus Online-Medien, Redaktionen, Journalisten, Dokumenten-Netzwerken, Google My Business, Blogs sowie Social Media in einem Veröffentlichungsprozess. PR-Gateway beliefert über ein intelligentes Versandsystem die passenden Fach- und Regionalportale anhand von Kategorieauswahl und Mandanteneinstellung, von regional bis weltweit. Über Premium-Dienste können außerdem weitere renommierte Fachportale sowie Redaktionen namhafter Fachpublikationen und Online-Magazine erreicht werden. Die Online-Nachrichten erreichen nicht nur Medienkontakte, sondern vor allem auch Kunden und Interessenten direkt.

PR-Gateway bringt PR-Botschaften in die Medien und kann die Sichtbarkeit und Reichweite in den Suchmaschinen erheblich steigern. Weitere Informationen und kostenloser Test: https://prg.li/jetzt-kostenlos-testen-pm

Firmenkontakt

ADENION GmbH / PR-Gateway

Melanie Tamblé

Merkatorstraße 2

41515 Grevenbroich

+49 2181 160 22 55



https://www.pr-gateway.de

Pressekontakt

ADENION GmbH / PR-Gateway

Nadine Redlich

Merkatorstraße 2

41515 Grevenbroich

+49 2181 160 22 55

+49 2181 7569-199



https://www.pr-gateway.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.