DER Rednermacher unterstützt Speaker auf der GSA Convention

Heinrich Kürzeder, bekannt als DER Rednermacher, ist Aussteller und Sponsor auf dem größten Event der Rednerbranche im Jahr 2021

Die Corona-Zeit bedeutete für die Veranstaltungsbranche viele Herausforderungen, aber sie zeigte auch, was wirklich wichtig ist: ein gemeinsames, lebendiges Netzwerk, in dem man sich gegenseitig austauscht und weiterhilft. “Gemeinsam durch wilde Zeiten” ist daher das Motto der diesjährigen 16. Internationalen GSA Convention, bei der vom 09. bis 11. September in Düsseldorf alles aufeinandertrifft, was im Redner Business einen Namen hat.

Einer, der seinen Kollegen in der Branche immer unterstützend zur Seite steht und somit auf dem Event nicht fehlen darf, ist der Rednermacher Heinrich Kürzeder. Denn seit mehr als 20 Jahren begleitet er Rednertalente auf ihrem Weg zu Top Speakern. Er kennt Lösungen, wenn es darum geht, sich als Neuling in der Branche durchzusetzen, seine Umsätze auszubauen oder Durststrecken in der Veranstaltungsbuchung hinter sich zu lassen. Denn in seinen Workshops für Keynote Speaker zeigt Kürzeder, wie man im Rednermarkt seine eigene Bekanntheit steigert und somit höhere Honorare, sowie mehr Umsatz erzielt.

Nachdem die international bekannte GSA Convention im vergangenen Jahr pandemiebedingt abgesagt werden musste, freut sich der Rednermacher nun darauf, dass nach der langen Corona-Pause endlich Zusammentreffen, wie die GSA Convention 2021 möglich sind und auch die Rednerbranche neu durchstarten kann. “Ich bin sehr gespannt darauf, viele Freunde und Wegbegleiter dort wiederzusehen und neue Kontakte zu knüpfen”, sagt Heinrich Kürzeder, der von Fachzeitschriften als DER Rednermacher betitelt wird.

So kennt Heinrich Kürzeder aus seiner Zeit als Gründer und Inhaber der erfolgreichen Redneragentur 5 Sterne Redner den ehemaligen Präsidenten der German Speaker Association Andreas Buhr. Keynote-Speaker, Buchautor und Schauspieler Michael Rossie unterstützt ihn bei seinen öffentlichen Seminaren mit Vorträgen zum Thema Performance. Die ehemalige GSA Präsidentin und Verkaufsexpertin Gaby S. Graupner wiederum hat erst vor kurzem an einem Intensivworkshop von Heinrich Kürzeder teilgenommen, mit dem Ziel eine SEO-optimierte eigene Rednerhomepage zu erstellen. Mit dem aus verschiedenen Fernsehsendungen bekannten Psychologen Rolf Schmiel saß Kürzeder zuletzt in der Jury des SpeakerSlams der Redneragentur Speakers Excellence, die für ihren Top 100 Redner Katalog bekannt ist.

Der Rednermacher Heinrich Kürzeder wird den Verband bei der Veranstaltung mit einem umfangreichen Sponsorenpaket unterstützen, vor Ort kurze Beratungsgespräche an seinem Infostand anbieten und zu seinen kommenden Workshops informieren. So veranstaltet er gemeinsam mit Leadership Expertin Stefanie Voss am 20. September das Seminar “Der Weg zur erfolgreichen Rednerin”, speziell für weibliche Keynote Speaker, nur einen Tag darauf am 21. September folgt sein Schnupperseminar mit vielen wertvollen Tipps und Bonusvorträgen renommierter Branchenexperten.

“Gerade in schwierigen Zeiten wie diesen, will ich die Rednerbranche unterstützen, wo es möglich ist – sei es als Sponsor für die GSA, als Rednermacher für andere Keynote Speaker oder als Impulsgeber mit all meiner Expertise in der Rednervermittlung”, sagt Heinrich Kürzeder. Das ist es, worauf es auch laut der GSA (German Speakers Association e.V.) ankommt, wie sie in ihrer Einladung schreibt: “Denn der ersten Schockwelle, die mit Corona einherging, folgte eine nie gekannte Welle der Solidarität und Gemeinschaft, die zeigte, wie kraftvoll und wichtig Kollaboration und Verbands-Netzwerke sind.”

Heinrich Kürzeder ist DER Rednermacher. Seit über 30 Jahren im Vertrieb, hat er Verkaufen von der Pike auf gelernt, teils in leitender Funktion und als Vertriebsmitarbeiter mit dem Schwerpunkt Neukundenakquisition. Er ist seit über 20 Jahren in der Rednerbranche erfolgreich.

Im Jahr 2010 gründete er die 5 Sterne Redner, eine der erfolgreichsten Redneragenturen im deutschsprachigen Raum mit internationaler Ausrichtung. Heinrich Kürzeder war über 10 Jahre lang im Vertrieb der 5 Sterne Redner tätig und hat somit umfassende Kenntnis der Märkte und der von Kunden geforderten Themen.

In seiner Arbeit als “Der Rednermacher” verbindet er seine langjährige Erfahrung im Vertrieb und auf dem Rednermarkt mit dem Können und den Schwerpunkten seiner Kunden und hilft Keynote-Speaker höhere Honorare zu erzielen und mehr Umsatz zu generieren.

Firmenkontakt

DER Rednermacher

Heinrich Kürzeder

Beuthener Straße 2

89407 Dillingen

09071-713-37

09071-713-36

info@rednermacher.de

https://www.rednermacher.de

