Der richtige Zeitpunkt für den Immobilienverkauf

Wer seine Immobilie jetzt verkaufen will, erwischt eine gute Zeit: Die Kaufpreise und die Nachfrage sind stabil. Auch während der Coronapandemie sind Verkäufe unproblematisch durchführbar. Gerade jetzt sollte man einen Immobilienmakler hinzuziehen, der gut vernetzt und mit den Hygienebestimmungen vertraut ist.

Auch in Frankfurt zeigt Corona Wirkung. Durch Homeoffice und Kontaktbeschränkungen schätzen die Menschen mehr denn je ihr eigenes Zuhause. Die Folge ist, dass die Nachfrage nach Wohnimmobilien steigt. Das bestätigen auch lokale Experten wie Dirk Metz von Metz Immobilien in Frankfurt – Praunheim. Kenntnisse des regionalen Immobilienmarkts, des Angebots und der erzielbaren Kaufpreise sind wichtiger denn je. Auch in der Immobilienwirtschaft sind Abstands- und Hygieneregeln essentiell geworden; Immobilienmakler setzten verstärkt auf digitale Unterstützung. Beratungstermine mit Verkäufern und Kaufinteressenten gibt es inzwischen auch per Telefon- oder Video-Konferenz. Erstbesichtigungen sind zudem online und virtuell durchführbar, z.B. mit 360-Grad-Panoramabesichtigungen.

Mehr digitale Unterstützung beim Verkauf und in der Vermietung

“Seit Beginn der Coronapandemie stellen wir in unserem Unternehmen eine steigende Akzeptanz dieser Technik fest”, erläutert Dirk Metz, Geschäftsführer von Metz Immobilien Immobilien in Frankfurt – Praunheim. “Häufig kennen Verbraucher diese Anwendungen von ihrer Arbeit im Homeoffice oder verwenden bereits privat die Video-Funktion von WhatsApp.”

Alle Interessenten, die danach das Haus oder die Wohnung begehen möchten, haben ein gesteigertes Kaufinteresse. Bei der anschließenden Vorortbesichtigung wird dafür gesorgt, dass nur die vorgeschriebene Anzahl an Personen durch das frisch gelüftete Gebäude geht. Davor und danach werden Kontaktflächen wie Türklinken und Treppengeländer desinfiziert. Gerade wenn das angebotene Gebäude noch bewohnt ist, wird so ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet. Das sind Dinge, an die private Verkäufer, die zumeist nur einmal im Leben eine Immobilie veräußern, kaum denken.

Hohe Nachfrage in allen Immobilienbereichen

Das Team von Metz Immobilien beobachtet seit Monaten, dass die Nachfrage nach Wohnimmobilien in allen Bereichen steigt. Vielfach haben sich die Preise erhöht – trotz oder vielleicht sogar wegen Corona. Während der Einschränkungen im Frühjahr überlegten viele Menschen in eine größere Wohnung mit Balkon oder ein Eigenheim mit Garten zu ziehen. Viele wissen, dass sie künftig mobiler arbeiten können und nicht mehr jeden Tag ins Büro müssen. Daher sind neben Stadtwohnungen vermehrt Häuser in ländlichen Regionen beziehungsweise im sogenannten “Speckgürtel” von Ballungsräumen gefragt, die mit längeren Fahrzeiten ins Oberzentrum verbunden sind. Die Kaufentscheidung wird dadurch erleichtert, dass die Zinsen weiterhin günstig sind und wohl auch bleiben werden.

Mittelfristig könnte sich Kaufpreise verändern

Nicht wenige Experten rechnen damit, dass sich die Situation in den kommenden Monaten verschlechtern könnte, unter anderem die Autoren des Finanzstabilitätsberichts der EZB-Bank. Schon heute prüfen die Banken bei Finanzierungsanfragen intensiver. Bekamen vor der Corona-Krise gutverdienende Paare auch ohne Eigenkapital eine Darlehenszusage, so müssen sie heute zumindest 20 Prozent der Kaufsumme nachweisen. Zudem könnte sich mittelfristig die Zahl der Firmeninsolvenzen erhöhen und in der Folge die Arbeitslosenquote ansteigen. Dies würde die Immobilienpreise unter Druck setzen.

Wer sich schon länger mit dem Verkauf einer Immobilie befasst, sollte es jetzt angehen. Der Zeitpunkt ist günstig. Dabei macht es Sinn, auf versierte Dienstleister aus der regionalen Unternehmerschaft zurückzugreifen. So lassen sich viele Fehler vermeiden: Gute Immobilienmakler ermitteln den richtigen Angebotspreis, vermarkten das Objekt zielgruppengenau über die passenden Verkaufskanäle, kümmern sich um den Papierkram, beantworten die zahllosen Interessenten-Nachfragen, führen mit vorqualifizierten Interessenten Besichtigungen durch und bereiten den notariellen Kaufvertrag vor.

Der erste Schritt beim Verkauf ist die Festlegung des genauen Immobilienwertes. Für Laien ist dies schwer oder nicht möglich. Verständlicherweise wollen Immobilienverkäufer hierbei keine Fehler machen, schließlich geht es um viel Geld. Daher sollten sie unbedingt auf Experten vor Ort vertrauen.

