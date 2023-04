Der Urlaub, der nie endet

Kreative Fotobücher erstellen und selber drucken mit AquaSoft YouDesign Photo Book 6

Potsdam, im April 2023 – Es gibt kaum eine andere Zeit im Jahr, in der so viele Fotos gemacht werden wie im Urlaub. Mit den Jahren sammeln sich auf Handys und Festplatten Tausende Urlaubs-Schnappschüsse – jeder mit einem schönen Moment verbunden. Beim Sightseeing durchs eigene Foto-Archiv kann man in Erinnerungen zu schwelgen, aber noch besser ist es, den Erinnerungsschatz zu heben und die schönsten Urlaubs-Momente dauerhaft festzuhalten. Mit YouDesign Photo Book 6 von AquaSoft ist es kinderleicht, ein individuelles Fotobuch zu gestalten. Und anders als bei anderen Fotobuch-Anbietern bietet die Software dazu noch die volle Freiheit beim Speichern und Ausdrucken des fertigen Fotobuchs.

Keine Lust auf ein Fotobuch von der Stange? YouDesign Photo Book 6 von AquaSoft bietet mehr: über 1.200 Dekorationselemente, Layout-Vorlagen und Hintergründe, die sich ganz einfach per Drag & Drop einfügen lassen und mehr als 200 Effekte für Bilder und Texte. Für den leichten Einstieg ins Fotobuch-Design stehen 390 Vorlagen für verschiedene Seitenformate und 27 komplette Buchvorlagen zur Verfügung, die das Anordnen der Bilder erleichtern, aber auch ganz nach den eigenen Wünschen bearbeitet werden können.

Schöne Erinnerungen im Überblick

Welche Fotos aus dem riesigen Archiv sollen hinein ins Fotobuch? Mit YouDesign Photo Book 6 ist es einfach, den Überblick zu behalten. Alle verwendeten Fotos werden in einer Ablage gesammelt. Bilder, die bereits genutzt werden, bekommen ein Häkchen. So hat man die Auswahl jederzeit im Blick. Beim Laden der Bilder berücksichtigt die Software eingebettete Farbprofile, so dass diese immer korrekt dargestellt werden. Wird für den Druck ein bestimmtes Farbprofil benötigt, kann man das am Ende beim Export als PDF-Datei einfach auswählen – YouDesign Photo Book 6 erledigt den Rest.

Vielfältiges Buchdesign auch im Großformat

Um die Urlaubsfotos ins rechte Licht zu rücken, stehen zahlreiche Bild- und Filtereffekte zur Verfügung, verschiedene Rahmen und Hintergrund-Designs stellen sie in den Vordergrund. Ihre Bilder sollen nicht nur allein für sich stehen? Mit vielfältigen Textsorten und passenden Schriftarten können Sie die Geschichte zu den Fotos erzählen. Deko-Elemente beispielsweise aus dem Emoji-Baukasten sorgen für zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten.

Sie haben ein besonderes Foto wie zum Beispiel ein eindrucksvolles Landschafts-Panorama und möchten es möglichst großformatig präsentieren? Bei klassischen Fotobüchern verschwindet die Bildmitte oft in der Falz zwischen zwei Seiten. Nicht so mit YouDesign Photo Book 6: Dank der Layflat-Funktion liegen Doppelseiten flach auf und sind nicht in der Mitte getrennt. Große Fotos kommen so besonders gut zur Geltung.

Volle Flexibilität auch beim Druck

Auch beim Speichern und Drucken des fertig gestalteten Fotobuchs ist man mit YouDesign Photo Book maximal flexibel. Anders als bei anderen Fotobuch-Anbietern ist die Software nicht an eine Druckerei gebunden: Einfach das fertige Buch im geeigneten PDF-Format abspeichern und per E-Mail an den Druckanbieter der Wahl schicken oder aber ganz einfach selber zu Hause drucken – fertig. Unterm Strich lässt sich so bares Geld sparen, vor allem dann, wenn man mehrere Exemplare drucken möchte. Auch Druckqualität, Papierstärke oder Glanzeigenschaften lassen sich so ganz individuell auswählen.

Exklusive Tipps & Tricks

Wer sich für ein Programm von AquaSoft entscheidet, der bekommt nicht einfach nur ein Werkzeug an die Hand, sondern auch jede Menge Tipps und Tricks, wie man damit arbeitet. Die Software-Entwickler aus Potsdam versorgen die Nutzerinnen und Nutzer ihrer Programme mit Informationen zu Updates, Anwendungen und Gestaltungsideen. Zusätzlich veröffentlicht AquaSoft im Blog und auf dem YouTube-Kanal regelmäßig neue Anleitungen in Wort und (Bewegt-) Bild. Und falls doch mal eine Frage offen bleiben sollte, hilft der Kundensupport gerne persönlich weiter.

Diashows machen Urlaubsbilder lebendig

Wer seine Urlaubsfotos bewegt in Bild und Ton präsentieren möchte, für den hat AquaSoft natürlich auch die passenden Lösungen: Mit Photo Vision, Video Vision und Stages 2023 lassen sich Bilder und Videos lebendig und professionell in Szene setzen. Und um seinen Fotos und Videos von Fernreisen, Strand und Sonnenstunden noch mehr Urlaubsflair einzuhauchen, hat AquaSoft u.a. die Erweiterungspakete “Unterwegs” und “Sommerbrise” im Programm. Die Add-Ons beinhalten jede Menge sommerliche Designs, Deko- und Gestaltungselemente sowie intelligente Vorlagen, um noch besser in Erinnerungen an die schönste Zeit des Jahres zu schwelgen.

Preise und Verfügbarkeit

AquaSoft YouDesign PhotoBook 6 kostet 47,- Euro inkl. MwSt. Die Pro-Version ist für 97,- Euro inkl. MwSt. erhältlich. Die Programme sind für Windows (Versionen 7, 8.1, 10 und 11) und macOS (ab Version 10.11 „El Capitan“) verfügbar und können 30 Tage kostenlos getestet werden.

Weitere Infos finden Sie unter: www.aquasoft.de/youdesign/photo-book

Über AquaSoft

Die Kernkompetenz der AquaSoft GmbH liegt in Tools zur Bearbeitung und Komposition digitaler Fotos. Kernprodukt ist die Software Video Vision, die All-in-One-Lösung für Videoschnitt, Animation, Soundbearbeitung und Postprocessing. In den Versionen Photo Vision für Einsteiger und Video Vision für Fortgeschrittene ermöglichen die Programme PC-Anwendern effektvolle Bilder- und Videokreationen. Die Profi-Version Stages wendet sich an Fotografen und Medienschaffende. Mit der YouDesign-Produktlinie von AquaSoft lassen sich eigene Buchlayouts und Kalender erstellen. Am Unternehmenssitz in Potsdam beschäftigen sich die Mitarbeiter mit der Programmierung von Vision-Erweiterungen, -Updates, -Upgrades sowie neuen Software-Produkten rund um die Fotowelt und leisten persönlichen Kundensupport. Mehr Informationen auf www.aquasoft.de

Pressekontakt:

Profil Marketing OHG

Jan Lauer

Humboldtstr. 21

D-38106 Braunschweig

Tel.: +49-531-387 33 18

Fax: +49-531-387 33 44

E-Mail: j.lauer@profil-marketing.com