Südtirol-Auszeit 2023 – Frühlingsspecial für Kurzentschlossene im Hotel Hanswirt

München/Rabland, 25. April 2023. Wenn der Frühling in Südtirols Täler und Berge einzieht, verwandelt sich die Natur in einen Garten Eden, in dem es duftet, summt und plätschert. Für alle Kurzentschlossenen bietet das Vier-Sterne-Superior Hotel Hanswirt jetzt ein Frühlingsspecial: Wer schnell bucht für einen Aufenthalt bis zum 9. Mai 2023, erhält 10% Ermäßigung auf den Übernachtungspreis und zusätzlich einen Eintrittsgutschein für die Gärten von Schloss Trauttmansdorff im benachbarten Meran. Die Gärten mit ihrer Pflanzenvielfalt zählen zu den Schönsten Europas und sind zur Blütezeit im Frühling eine Augenweide, die alle Sinne anspricht und Körper und Seele guttut. Das Hotel Hanswirt als Rückzugsort lädt seine Gäste außerdem zum Entspannen, Füße hochlegen und Frühlingssonne genießen in den eigenen mediterranen Hotelgarten ein, der schöne Ruheecken und direkten Zugang zum Wellnessparadies mit fünf verschiedenen Saunen und beheiztem Außenpool mit Blick auf das Bergpanorama bietet.

Das Frühlingsspecial mit 10% Ermäßigung im Hotel Hanswirt ist gültig für Buchungsaufenthalte bis zum 9. Mai 2023. Mindestaufenthalt von zwei Übernachtungen. Zusätzliche Leistung: kostenfreier Eintritt zu den Gärten von Schloss Trauttmannsdorff.

Dieses Special ist nicht kumulierbar mit anderen Angeboten und gilt nur bei Direktbuchungen über info@hanswirt.com oder Tel. 0039 0473 967 148. Es gelten die allgemeingültigen Zahlungs- und Stornobedingungen.

Weitere Angebote im Hotel Hanswirt unter www.hanswirt.com oder hier.

Über den Hanswirt:

Das familiengeführte 4-Sterne-S-Hotel liegt in Rabland, Südtirol, nur 15 Autominuten von Meran entfernt. Eingebettet in die malerische Umgebung des Vinschgau, ist der historische Gasthof mit den rot-weißen Fensterläden schon von weitem zu erkennen. 12 stilvoll gestaltete Zimmer & 10 Suiten laden zum Wohlfühlen in historischem Ambiente – ein gekonnter Mix aus Alt und Modern – ein. Dass Genuss oberstes Credo im Hanswirt ist, unterstreichen das weit über Rabland bekannte Genießerestaurant und der idyllische Wellnesspark mit Spa, Saunen und weitläufigem Innen- sowie Außenpool und Blick auf die weiten Wiesen und Berge Südtirols.

Weitere Informationen unter: https://www.hanswirt.com/de/

