Der World Backup Day – eine gut gemeinte Erinnerung!

Auch dieses Jahr, am 31. März 2022, erinnert uns die Auslobung des World Backup Day wieder einmal daran, die Sicherung der digitalen Daten nicht zu vernachlässigen.

Aktuelle Informationen sind entscheidend

Gerade in Zeiten der Transformation, in der weltweit selbst kleinste Unternehmen ihre Arbeitsabläufe und Workflows durch Digitalisierungsmaßnahmen optimieren, sind aktuelle und vollständige Datenbestände immens wichtig. Korrekte und verbindliche Informationen werden daher zu Recht als kostbares Gut der Firmen bewertet.

Alles zu seiner Zeit – aber die Datensicherung kommt oft zuletzt

Das Thema Datensicherung wird erfahrungsgemäß in vielen Unternehmen trotz aller innovativer Bemühungen oftmals noch stiefmütterlich behandelt. Das vielerorts hektische Tagesgeschäft fordert unsere vollste Aufmerksamkeit, viele Daten werden sowieso täglich editiert, gelöscht oder neu produziert. “Wenn es mal ruhiger wird, kümmern wir uns darum. Zurzeit haben wir keine Ressourcen frei. Was soll schon passieren? So wichtig sind unsere Daten allemal nicht!” Diese und ähnliche Aussagen hören unsere Spezialisten von iT.PUR leider immer wieder.

Nun – solche Aussagen verstummen abrupt, wenn der “worst case” eingetreten ist und die Daten nicht mehr zugänglich sind. So etwas kündigt sich nicht an, es passiert urplötzlich. Erst dann wird vielen Verantwortlichen überhaupt erst bewusst, wie viele Prozesse von verfügbaren strukturierten oder unstrukturierten Daten abhängen.

Warum sollte man Daten professionell sichern?

Ganz einfach – ein Datenverlust kostet immer Geld. Fehlende Daten können Arbeitsabläufe massiv erschweren oder sogar verhindern. Denken Sie an die vielen Abfragen, die über die diversen Systeme tagtäglich ausgelöst werden.

“Es geht ja nicht nur darum, dass mal der eine oder andere Mitarbeiter ein paar Minuten tatenlos im Büro sitzt, nur weil die Jungs aus der IT mal wieder irgendwas verbockt haben.”

Ein Verlust von relevanten Daten kann den Stillstand des kompletten Unternehmens bedeuten, empfindliche Vertragsverletzungen und kostspielige monetäre Forderungen nach sich ziehen.

Tatsächlich ist es auch möglich, dass die Datenschutzbehörde regulierend eingreifen möchte und ihrerseits Anspruch nach sofortiger Datenwiederherstellung äußert. Übrigens kann das Unterlassen einer regelmäßigen Datensicherung als grob fahrlässig angesehen werden. Die Situation kann also für alle Beteiligten schnell sehr komplex werden. Davor möchten wir Sie mit einer professionellen Datensicherung schützen.

Darum sind die verantwortlichen Personen in einer Firma in der Pflicht, Schäden dieser Art vom Unternehmen, den Mitarbeitern und auch den Kunden, in jedem Falle fernzuhalten. Die Spezialisten von iT.PUR stehen hier jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und helfen Unternehmen bei der Strategie für die richtigen Backup- und Schutzmaßnahmen. Jetzt einen Termin zur Backup Strategie Beratung vereinbaren.

Ist Ihr Unternehmen gut geschützt?

Sind Sie wirklich sicher, dass Sie alle erforderlichen Maßnahmen für einen wirkungsvollen Schutz schon ergriffen haben? Sie haben bereits eine regelmäßige Backup-Routine (Managed Backup) implementiert? Die Firewalls sind auf dem aktuellsten Stand und Sie wissen ganz genau, dass auch die neuesten Applikationen, die letzte Woche aufgespielt wurden, bereits im bestehenden Sicherheitskonzept implementiert wurden?

iT.PUR-Spezialisten als Sparring Partner

Die ständigen Bedrohungen aus dem Netz, verursacht durch Ransomware und Viren, hören nie auf. Tatsächlich haben sich die täglichen Cyber-Angriffe auf Unternehmen in den letzten zwei Jahren vervielfacht. IT-Verantwortliche in Unternehmen wissen dies natürlich.

Um jedoch frühzeitig Muster von Angriffen erkennen und abwehren zu können, bedarf es viel Erfahrung und aktuelles Know How. Es macht hier durchaus Sinn, auf das Wissen von Profis zurückzugreifen, deren tägliches Business unter anderem die Sicherung von Daten und der Schutz vor Cyberbedrohungen ist.

Die iT.PUR-Spezialisten unterstützen in dieser Thematik sowohl bestehende IT-Abteilungen von Unternehmen, stellen bei Bedarf aber auch die komplette IT-Infrastruktur. Als quasi outgesourcte IT-Spezialisten sind wir Ihre Ansprechpartner für alle IT-Belange, ganz egal, ob sie Laie oder Profi sind. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.

Managed Backup Services – die Vorteile

Das Glück ist mit dem Vorbereiteten – dieser alte Spruch passt auch zur IT. Hier nochmals die vielen Vorteile, die für eine professionelle Backup-Sicherung sprechen:

Komplettes Recovery nach Schadensfall

– Gesetzeskonform abgelegt, gesetzliche Vorschriften eingehalten

– Wiederherstellung der kompletten Infrastruktur

– Schnelle Wiederaufnahme des Tagesgeschäftes

– Reputationsverlust des Unternehmens wird vermieden

– Backup-Möglichkeiten sind sowohl on-premises wie auch cloud-basierend möglich

– Vermeidung von unnötigen Kosten durch geschicktes Backup Management

Sie möchten mehr wissen und alles über etwaige Risiken und deren Möglichkeit zur Vermeidung erfahren? Was lässt sich bei Ihnen umsetzen, was passt zu Ihnen?

Die iT.PUR-Spezialisten beraten Sie dazu gern in einem Erstgespräch. In einem zweiten Schritt analysieren wir Ihre IT-Infrastruktur und zeigen Ihnen mögliches Optimierungspotential auf. Selbstverständlich sind unsere Empfehlungen ganz auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten. Kontaktieren Sie uns jetzt. Wir freuen uns auf Sie!

