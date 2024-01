Der-Yacht-Anwalt auf der boot Düsseldorf

Prof. Dr. Christoph Ph. Schließmann, Der-Yacht-Anwalt, freut sich auf Begegnungen und Termine

Die boot Düsseldorf 2024, eine der weltweit führenden Messen für Wassersport und Yachting, verspricht eine aufregende Plattform für Branchenexperten und Enthusiasten gleichermaßen zu werden.

Inmitten dieser beeindruckenden Veranstaltung wird auch Prof. Dr. Christoph Ph. Schließmann, international renommierter Yacht-Anwalt für große Yachten, vertreten sein und freut sich darauf, vom 22. bis 25. Januar 2024 auf die Gäste der Messe zu treffen.

Mit seiner langjährigen Erfahrung und Expertise im Bereich des Yachtrechts ist Prof. Dr. Christoph Ph. Schließmann eine Schlüsselfigur in der Branche. Seine Teilnahme an der boot Düsseldorf 2024 bietet Fachleuten und Interessierten gleichermaßen die einzigartige Gelegenheit, von seinem Wissen rund um den Erwerb, Bau und Betrieb große Yachten zu rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Aspekten zu profitieren und persönlich mit ihm in Kontakt zu treten.

Prof. Dr. Schließmann wird während der Messezeit vom 22. bis 25. Januar für Treffen und Terminierungen zur Verfügung stehen.

„Die boot Düsseldorf ist eine herausragende Plattform, um die neuesten Entwicklungen im Wassersport bis hin zum Superyachtsektor zu erkunden und mit Fachleuten aus der Branche in Kontakt zu treten“, sagt Prof. Dr. Christoph Ph. Schließmann. „Ich freue mich darauf, Wissen zu teilen, neue Kontakte zu knüpfen und gemeinsam mit anderen Enthusiasten die Zukunft des Yachting zu gestalten.“

Interessierte Medienvertreter, Fachleute und Besucher sind herzlich eingeladen, Prof. Dr. Christoph Ph. Schließmann am Stand Halle 7a/F27 zusammen

mit Meer & YACHTEN auf der boot Düsseldorf 2024 zu besuchen. Terminabsprache erbeten.

Um Termine für persönliche Gespräche zu vereinbaren, kontaktieren Sie bitte mail@der-yacht-anwalt.de oder Tel. 069/663779-0.

Prof. Dr. Christoph Ph. Schließmann ist Fachanwalt für internationales Wirtschaftsrecht in Frankfurt am Main und berät seit über 30 Jahren Unternehmen an der Schnittstelle von Wirtschaft, Recht & Steuern. Seine Schwerpunkte sind das internationalen Wirtschaftsrecht und Yachtrecht sowie der strategischen Geschäftsentwicklung von Unternehmen.

Superyachtforum: www.superyachtforum.eu

Kontakt

Der-Yacht-Anwalt

Prof. Dr. Christoph Ph. Schließmann

Hansaallee 22

60322 Frankfurt am Main

069/663779-0



http://www.der-yacht-anwalt.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.