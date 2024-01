Filmstudio mieten und den eigenen Film produzieren

Das HWG-Medienhaus, die seit vielen Jahren etablierte Full-Service-Werbeagentur mit Sitz in Neuwied, bietet Marketingberatung und Filmkonzept.

Das HWG-Medienhaus ist seit langer Zeit in der Großregion Koblenz/Neuwied in den Bereichen Marketingberatung und Filmkonzept etabliert. Zahlreiche Unternehmen und Institutionen profitieren vom Fachwissen der Full-Service-Werbeagentur aus Neuwied. Klassische Kreation und Konzeption werden ergänzt durch die integrierte Abteilung für Webdesign und Onlinemarketing, eine umfassende Produktionsunit fertigt insbesondere Werbematerialien für den Point-of-Sale.

Auch wenn die Filmabteilung die jüngste Einheit im HWG-Medienhaus ist, arbeitet sie bereits äußerst erfolgreich. Das Portfolio umfasst den klassischen Imagefilm für Industrie und andere Unternehmen, so zum Beispiel für das weltweit renommierteste Hotel in Berlin. Das HWG-Filmteam produziert Kampagnentrailer, Kinospots, Videotutorials, Erklärvideos und Social-Media-Clips. Dies sowohl direkt am Kundenstandort als auch im eigenen großzügigen Filmstudio.

Der Film-Deal 2024

Zum Jahresbeginn bietet das HWG-Medienhaus drei umfassende Filmpakete für Studioproduktionen zum festen Pauschalpreis an. Alternativ besteht die Möglichkeit, das voll ausgestattete Großraum-Filmstudio tageweise zu mieten – für Filmemacher die ideale Lösung.

Weitere Informationen zum „Film-Deal“ gibt das HWG-Medienhaus auf Anfrage. Via E-Mail an film@hwg-media.de oder auch gerne telefonisch unter +49 2631 96460. Der Aktionsflyer steht unter https://hwg-media.de/film-deal.pdf zum Download bereit.

Seit rund 40 Jahren ist das HWG Medienhaus als inhabergeführtes Unternehmen in zweiter Generation kompetenter Partner in puncto Konzept, Kreation und Kommunikation.

Die Entwicklung und Erweiterung des Hauses wurde konsequent an den Entwicklungen und Erfordernissen des Marktes, seiner Anforderungen und den daraus resultierenden Kundenbedürfnissen ausgerichtet. Damit hat sich das HWG über die Jahre zu einem modernen, breit aufgestellten Medienhaus entwickelt.

Die Abteilungen sind mit erfahrenen Teams in den Bereichen Konzeption und Kreation für Print und Web, Webdesign und -entwicklung, sowie 3-D- und Motion-Design besetzt, ergänzt durch erfahrene Redakteure im Verlagsbereich und eine eigenständige Werbemittelproduktion mit Schwerpunkt Ausstattung für den Point of Sale.

Die Synergien im HWG-Medienhaus, mit dem umfassenden Leistungsspektrum, garantieren eine Betreuung im Full Service. Im Ergebnis steht eine effiziente Projektzusammenarbeit mit wirksamen Lösungen.

