Dermanostic ist erster TÜV-zertifizierter Teledermatologieanbieter per App

Düsseldorf, 05.05.2022

dermanostic – Hautarzt per App besitzt nun das Zertifikat “TÜV geprüfter Datenschutz v5.0”. Damit ist die Online-Hautarztpraxis der erste TÜV-zertifizierte Teledermatologie-Anbieter per App.

Das teledermatologische Unternehmen dermanostic wurde 2019 von den vier Ärzten Dr. med. Ole Martin, Dr. med. Alice Martin, Dr. med. Estefanía Lang und Patrick Lang in Düsseldorf gegründet. Über eine App bietet dermanostic Patienten die Möglichkeit, Fotos ihrer Hautveränderung hochzuladen. Hautfachärzte stellen täglich innerhalb von 24h – auch an Sonn- und Feiertagen – anhand der Bilder und eines Fragebogens eine Diagnose und geben eine Therapieempfehlung, inkl. Rezept.

Das Zertifikat wird nach einem umfangreichen Auditierungsverfahren mit strengen Bewertungskriterien vergeben. Es ist eine Voraussetzung dafür, dass telemedizinische Angebote von der gesetzlichen Krankenkasse abgerechnet werden können und ebnet somit den Weg dafür, dass das telemedizinische Angebot von dermanostic bald kostenfrei von allen Versicherten in Deutschland genutzt werden könnte.

Die TÜV-Zertifizierung bestätigt, dass dermanostic einen hohen Qualitätsstandard eines telemedizinischen Behandlungsangebots bezüglich Datenschutz und Softwaresicherheit erfüllt.

Damit hat dermanostic einen großen Erfolg auf dem Weg zur Verbreitung telemedizinischer Anwendungen erzielt.

“Durch das TÜV-Zertifikat bieten wir unseren Patienten die größtmögliche Sicherheit in Bezug zu ihren Daten. Es ist ein wichtiger Schritt, um die hautärztliche Gesundheitsversorgung in Deutschland weiter auszubauen und für jeden erreichbar zu machen. Wir sind stolz, Vorreiter auf diesem Gebiet zu sein.”, so CEO Dr. Ole Martin.

DERMANOSTIC ist ein teledermatologisches Unternehmen, bei dem Hautärzte ihren Patienten mittels eines Fotos und Fragebogens eine Diagnose und Therapieempfehlung innerhalb von 24 Stunden per App anbieten.

