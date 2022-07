Deskcenter ernennt Holger Bergens zum Chief Services Officer

Der Softwarespezialist für IT-Asset- und Lifecycle-Management bündelt Consulting und weitere technische Services für Kunden und Partner

Leipzig, 26. Juli 2022 – Seit 2021 ist Holger Bergens bei der Deskcenter AG als Teamleiter Professional Services tätig. Jetzt wurde er von der internationalen Softwareschmiede für IT-Asset- und Lifecycle-Management in die Geschäftsleitung berufen. Als Chief Services Officer (CSO) zeichnet Bergens ab sofort für die Abteilungen Professional Services, Kundensupport, Presales sowie die interne IT verantwortlich.

Bergens über seine neue Aufgabe: “In meiner Position als CSO sind alle Abteilungen, die Services für Kunden und Partner erbringen, unter einem Dach zusammengefasst. Wir bündeln so unsere technische Expertise, um unsere Kunden optimal zu unterstützen. Und neue Partner statten wir schnell mit dem nötigen Know-how aus, damit sie von Beginn an erfolgreich sind.”

Dazu beraten die erfahrenen Solution Architects Kunden und Partner bei der Systemauswahl und begleiten die Einführung der modularen Deskcenter Management Suite: von der Einrichtung und Konfiguration bis zur Integration in vorhandene IT-Architekturen. Zudem konzipiert das Team Kunden-Schulungen und führt diese durch.

Christoph Harvey, Vorstand bei Deskcenter, erklärt: “Unsere Transformation zum internationalen Player mit neuen Business-Modellen und Vertriebswegen ist in vollem Gange. Um unsere Channel-Strategie mit Leben zu füllen, brauchen wir einen starken technischen Arm – sowohl um die Suite in komplexen Umgebungen zu implementieren, als auch um unseren wachsenden Kundenstamm technisch zu betreuen. Dieses Team auszubauen und zu führen, ist Holger Bergens genau der Richtige: Er kennt das Business und er kennt Deskcenter.”

Bergens weiß um die Herausforderungen in IT-Support und -Beratung aus erster Hand: Der ausgebildete Kommunikationselektroniker war zunächst mehrere Jahre als Systemadministrator und Solution Architect tätig. Nach einem berufsbegleitenden Studium der Wirtschaftsinformatik kam er 2019 als System Engineer zu Deskcenter. Zwei Jahre später übernahm er dort die Teamleitung Professional Services und bildete sich zum Master in “Big Data & Business Analytics” weiter.

Die Deskcenter AG ist ein innovativer deutscher Softwarehersteller im Bereich IT Asset & Lifecycle Management.

Zum Portfolio der ganzheitlichen IT-Management-Lösung gehören ein vollumfängliches Clientmanagement, effizientes IT Asset Management, eine vollständige Hard- und Softwareinventarisierung, automatisierte Softwareverteilung, OS Deployment und Patchmanagement, ein zuverlässiges Lizenzmanagement, sicheres Mobile Device Management sowie Security & Vulnerability Management und ein benutzerorientiertes IT-Servicemanagement. Vereint in einer homogenen, modularen Suite ermöglicht es Deskcenter, den Überblick und die Kontrolle über die gesamte IT zu gewinnen und diese ganzheitlich zu optimieren. Deskcenter Anwender sind somit in der Lage IT-Prozesse zu automatisieren, IT Kosten zu senken, die Effizienz der IT zu steigern und Compliance-Anforderungen zu erfüllen.

