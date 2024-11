Deubner-Online-Fortbildungen für Familien- & Erbrechtler

Seminare zu Unterhaltsrecht und Teilungsversteigerung gemäß § 15 FAO

Die Deubner Recht & Steuern GmbH, renommierter Fachinformationsanbieter für juristische und steuerberatende Berufsträger und ihre Mitarbeitenden, bietet kurz vor Jahresschluss noch die Gelegenheit zur komfortablen Online-Fortbildung gemäß § 15 FAO.

Unterhaltsrecht – Richtig berechnen bei Wechselmodell & Co., 04.12.2024:

Die Abläufe zur Berechnung von Kindes- und Trennungs-/Scheidungsunterhalt sind anspruchsvoll. Die Teilnehmer lernen in dem Praxisseminar, die Berechnung in unterschiedlichsten Fallkonstellationen richtig zu strukturieren und durchzuführen, Fehlerquellen zu beachten und damit unangenehme Situationen mit Mandanten oder bei Gericht zu minimieren. Anhand des Berechnungsprogramms „1×1 des Familien-rechts“ zeigt die Referentin Dr. Corina Seiter, Fachanwältin für Familienrecht, wie konkrete Beispiele behandelt werden können und der Einsatz von Software zur effizienten Fallbearbeitung beiträgt.

Teilungsversteigerung in der familienrechtlichen Praxis, 11.12.2024:

Das Webinar beschäftigt sich mit den wesentlichen materiellen Vorschriften und Verfahrensabläufen in der gerichtlichen Teilungsversteigerung. Vor dem Hintergrund vermehrter Ehescheidungen, sowie Erbauseinandersetzungen steigt die Anzahl dieser Verfahren jedes Jahr an. Das Online-Seminar mit Dipl. Rechtspflegerin Sandra Pesch und Bürovorsteher Dieter Schüll zeigt, wie Probleme und Unwägbarkeiten erkannt werden und gibt taktische Hilfestellungen. Die Teilnehmer erhalten zahlreiche Tipps sowie praxiserprobte Anleitungen, Probleme in der Auseinandersetzungsversteigerung zu lösen.

Die Teilnahme erfolgt per Livestream und bietet die Möglichkeit zum Chat mit den Referenten. Alle Vorträge stehen danach als Aufzeichnung zur Verfügung. Neben den Seminarunterlagen erhalten die Teilnehmer eine Bescheinigung nach § 15 FAO.

Deubner Recht & Steuern bietet Services und Fachinformationen für die rechts- und steuerberatenden Berufe. Deubner ist Teil der WEKA Business Information, einem der führenden Anbieter von Fachmedien in Deutschland. Ziel ist es, mit effektiven Lösungen den Arbeitsalltag von Steuerberatern und Rechtsanwälten optimal zu unterstützen – von der fachlichen Recherche und Weiterbildung über die professionelle Außendarstellung der Kanzlei bis zur effizienten Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Mandanten..

