Drunter und drüber

Bei sexy Lingerie trifft Mode auf Sinnlichkeit und Selbstbewusstsein

Unterwäsche gilt als die intimste Form, sich zu kleiden. Diese vermeintlich private Welt der Unterwäsche steht jedoch seit einiger Zeit Kopf. So sorgt der manchmal verruchte, manchmal verspielte Lingerie-Stil für mehr klischeebefreite Aufmerksamkeit für entblößte Dessous. Bralettes und Korsetts sind nun offensichtlich, ganz selbstverständlich und allen Versuchen des Bodyshamings zum Trotz auf den Straßen zu sehen. Endlich Schluss mit dem Versteckspiel, meint auch BestFans-Creator Vanja Rasova: „Weibliche Brüste mussten so einiges mitmachen. Sie werden kritisiert, idealisiert, sexualisiert, romantisiert und zensiert. Umso besser, wenn BHs als sichtbares Statement unter offenen Blazern auch im Alltag getragen werden.“ Dessous machen als echte Fashion Pieces selbstbewusst und lassen strahlen. Dabei geht der Trend im neuen Jahr hin zu natürlichen Formen, Komfort und Selbstliebe.

Auf die Spitze getrieben

Es mag zwar vorrangig vom Anlass abhängen, den perfekten BH zu finden, allerdings gehen Modelle mit Spitze fast immer. Als zeitlose Klassiker gelten vor allem schwarze Dessous, die von oben bis unten oder lediglich dezent am Saum mit dem zarten Material verziert sind, mal als romantische, mal als verführerische Ausführung. „Und sexy ist dabei längst nicht mehr gleichbedeutend mit Male Gaze“, erzählt Vanja. „Das aufregende Zusammenspiel von nackter Haut und transparentem Stoff konzentriert sich vielmehr darauf, wie frau sich selbst sieht und fühlt.“ Dabei verschwimmt die Grenze zwischen Lingerie und Ready-to-wear zunehmend. Der Bra ist zum eigenständigen Modeaccessoire geworden, das stolz ganz oder teilweise zu Röcken oder Hosen gestylt wird, wobei sich neutrale Töne optimal zu poppigen Farben und edler Seide kombinieren lassen – und das gerne auch mal in kräftigem Rot.

Neu verschnürt

Straps, Schnürungen und Cut-outs sind nicht nur bei Outerwear gefragt. Auch Dessous verleihen sie ein gewisses, neckisches Etwas, wobei sich die Modelle in Sachen Design stark unterscheiden können. „Mit filigranen Cut-outs an BHs und Bodys oder Dessous, deren Schnürungen teilweise bis zum Schlüsselbein reichen, wird es niemals langweilig“, unterstreicht Vanja. Schon gar nicht, wenn sie kontrastreich mit Oversized Boyfriend-Blazer und Skinny Jeans, einer coolen Lederjacke im Biker-Stil und Rock oder weißem Herrenhemd und Culottes in Szene gesetzt werden.

Durchblick behalten

Gute Aussichten verspricht auch Lingerie aus transparenten Materialien. „Dessous, die komplett durchsichtig sind oder lediglich stellenweise durchblicken lassen, haben aktuell häufig Spitzen-Applikationen oder filigrane Netz-Einsätze“, betont BestFans-Creator Vanja. Das unterstreiche nicht nur den Trend hin zu mehr Natürlichkeit, sondern auch eine neu gewonnene Selbstverständlichkeit, was weibliche Brüste betrifft. Die Zeiten, in denen Busen- oder Wäscheblitzer als Fashion-Fauxpas galten, seien längst vergangen – auch wenn Instagram noch immer Posts blockiert, wenn weibliche Brustwarzen sichtbar sind.

Weitere Informationen unter: https://www.bestfans.com/vanjarasova

BestFans ist ein innovativer Webdienst und international ausgerichtetes Social-Media-Netzwerk, das 2019 in Hamburg gegründet wurde und zur Bereitstellung von kostenpflichtigen Webinhalten wie Fotos und Videos dient. Nutzer können über eine monatliche Mitgliedschaft oder Einzelkäufe Content exklusiv betrachten. Inhalte werden von Content Creators aus den verschiedensten Bereichen wie Lifestyle, Fashion, Erwachsenenunterhaltung und Sport sowie Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens erstellt und monetarisiert.

Firmenkontakt

BestFans GmbH

Maximilian Peldszus

Stadthausbrücke 5

20355 Hamburg

+49 (0)40 80813088



https://www.bestfans.com/

Pressekontakt

Borgmeier Public Relations

Carmen Bauer

Lange Straße 112

27749 Delmenhorst

04221 9345-341



https://www.borgmeier.de/

Bildquelle: BestFans GmbH