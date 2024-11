Oh du fröhliche

Weihnachtsessen mit dem Nachwuchs

Neben all dem Glamour und Glitzer stehen in der Weihnachtszeit vor allem zwischenmenschliche Begegnungen und das Miteinander im Vordergrund. Und was gibt es Schöneres als eine festlich gedeckte Tafel, an der die gesamte Familie zusammenkommt? Das gilt natürlich auch für die jüngsten Mitglieder. Allerdings kann ein Weihnachtsessen mit Baby nicht nur ein ganz besonderes Ereignis sein, sondern auch eine Herausforderung – allen voran für die Eltern. Aber mit einigen Tricks und Kniffen kommen alle gut gelaunt durch die Feiertage.

Gut geplant ist halb gewonnen

Im Alltag mit Kind helfen klare Strukturen für einen geregelten Tagesablauf. Auch beim Festessen beugt das richtige Timing, das sich mit den Schlaf- und Essgewohnheiten der jüngsten Familienmitglieder deckt, Quengeleien aufgrund von Hunger oder Übermüdung vor. Wer als Gast auswärts eingeladen ist, packt am besten vorher eine Tasche mit den wichtigsten Dingen: Neben Windeln, Ersatzkleidung und Schnuller sollten Eltern auf jeden Fall auch Spielzeug und etwas zum Kuscheln dabeihaben. Denn alles, was vertraut ist, wirkt beruhigend. Und mit ein wenig Spielzeug rückt auch das Interesse, an der weihnachtlichen Dekoration herumzuzupfen, in den Hintergrund.

Was kommt auf den Tisch?

Klöße, Gans oder doch vielleicht besser Kartoffelsalat und Würstchen? Egal wie das Menu für die Gäste ausfällt, auch an die Jüngsten sollte gedacht werden. Wenn Babys bereits feste Nahrung zu sich nehmen, können sie natürlich auch verschiedene Komponenten des Festmahls probieren. Kleine Kartoffelstücke oder auch klein geschnittenes Fleisch eignet sich gut dafür. Um auf Nummer sicher zu gehen, lohnt es sich, auch separat etwas für den Nachwuchs zuzubereiten wie beispielsweise Gemüsebrei in verschiedenen Variationen. Findet das Festessen auswärts statt, empfiehlt es sich, entsprechende Portionen zu Hause vorzubereiten und einfach mitzunehmen.

Platz für alle

Genauso wie jeder Gast am Tisch seinen eigenen Stuhl erhält, haben auch die jüngsten Familienmitglieder Anspruch auf einen eigenen Platz. Moderne Hochstühle wie der Click & Fold von CYBEX lassen sich je nach Alter und Größe mit verschiedenen Aufsätzen – vom Babynest bis zum Babysitz mit Tablett – ausstatten, sodass jedes Kind am Festmahl teilnehmen und seinen Verwandten auf Augenhöhe begegnen kann. Durch den Blickkontakt und die freie Sicht auf das Geschehen am Tisch kommt bei den Minis sicher nicht so schnell Langeweile auf. Und ganz ehrlich: Auch Mama oder Papa freuen sich, wenn sie einmal die Hände bei Tisch frei haben und das Festessen ungestört genießen können.

In der Ruhe liegt die Kraft

Gut gemeinte Ratschläge von frischgebackenen Großeltern, ein schreiendes Baby und dann noch ein Spuckfleck auf der festlichen Weihnachtsbluse – häufig läuft nicht alles nach Plan. Doch bevor eine Situation eskaliert und das Gefühl von Enttäuschung Überhand gewinnt, hilft es, einmal tief durchzuatmen. Letztendlich muss nicht immer alles perfekt sein. Manchmal ist es viel entspannter, seine eigenen Ansprüche herunterzuschrauben und einige Aufgaben an Verwandte abzutreten. Grundsätzlich empfiehlt es sich, das Programm rund um die Feiertage nicht zu voll zu packen und lieber ein paar Ruhepausen zwischendurch einzuplanen – für sich und das Baby.

Sicherheit, Innovation und Lifestyle stehen für CYBEX an erster Stelle. Das Unternehmen aus Bayreuth entwickelt Produkte, die den Alltag für Eltern und Kinder sicherer und komfortabler machen.

