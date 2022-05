Deutsche Meisterschaften im Beachhandball zurück in Cuxhaven

“Stadion am Meer” ist im August wieder Austragungsort der Spiele im Sand

Beachhandball, Deutsche Meisterschaften, Cuxhaven – dieser Dreiklang wird in diesem Sommer wieder zu vernehmen sein. Die Deutschen Meisterschaften im Beachhandball finden vom 5. bis 7. August 2022 im “Stadion am Meer” statt – zum ersten Mal seit 2011. “Wir freuen uns riesig, die Deutschen Meisterschaften im Beachhandball ans Meer und für uns wieder nach Hause geholt zu haben”, so der Kurdirektor des Nordseeheilbads Cuxhaven, Olaf Raffel. Zurzeit läuft der Aufbau für das “Stadion am Meer”, die ersten Beachhandball-Events in Kooperation mit dem Handball-Verband Niedersachsen sollen am Pfingstwochenende ausgetragen werden.

In Cuxhaven ist in den vergangenen Jahrzehnten Beachhandball-Geschichte geschrieben worden. Was 1997 als Masters begann, entwickelte sich im neuen Jahrtausend schnell zu Deutschen Meisterschaften. Diese waren bis 2011 in Cuxhaven beheimatet. Internationales Highlight in dieser Zeit: 2006 gewannen die deutschen Beachhandballerinnen mit Christine Lindemann, Stefanie Melbeck und Isabell Klein zum ersten Mal eine Europameisterschaft.

Nach mehreren Jahren in Berlin sollten die Deutschen Meisterschaften bereits 2020 und 2021 wieder in Cuxhaven ausgetragen werden, doch die Corona-Pandemie machte die Pläne zunichte. Nach einem Turnier 2021 in Düsseldorf steht nun jedoch der Heimkehr im kommenden Sommer nichts mehr im Wege. “2022 wieder die Deutschen Meisterschaften im Beachhandball in Cuxhaven erleben zu können, ist nach mehr als zwei Corona-Jahren eine wunderbare Aussicht”, freut sich auch Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes. “Wir wollen neben unserer sehr aktiven Beach-Szene möglichst viele Kinder, Jugendliche und deren Familien für den Handballsport begeistern.” Der Center-Court in Cuxhaven bietet 1800 Tribünenplätze. Zum “Stadion am Meer” wird es freien Zugang geben.

Als Deutsche Meister 2021 zählen die “Minga Turtles” (Frauen) und “BHC Sand Devils” (Männer) zu den Favoriten. Insgesamt zwanzig Teams werden am ersten Augustwochenende um die Titel 2022 kämpfen. Über die am 17. Juni im badischen Altenheim beginnenden Turniere der GBO-Serie qualifizieren sich die jeweils besten zehn Teams der Männer und Frauen für die Deutschen Meisterschaften.

Jens Pfänder, Beachkoordinator des Deutschen Handballbundes, schaut den Turnieren erwartungsvoll entgegen: “Wir werden für die Aktiven ein ebenso stimmungsvolles wie professionelles Umfeld erleben. Das Publikum darf sich auf Spitzensport freuen, denn im Stadion am Meer werden zahlreiche unserer Nationalspielerinnen und Nationalspieler auflaufen.”

Nordseeheilbad Cuxhaven ist eine beliebte Urlaubsdestination am äußersten Zipfel Niedersachsens.

Firmenkontakt

Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH

Olaf Raffel

Cuxhavener Str. 92

27476 Cuxhaven

04721-404143

raffel@tourismus.cuxhaven.de

https://www.nordseeheilbad-cuxhaven.de/

Pressekontakt

Mundo Marketing GmbH

Ute Hayit

Durlacher Str. 23

51107 Köln

+49 (0)221 99 98 46 11

ute.hayit@mundo-marketing.de

https://www.mundo-marketing.de

Bildquelle: DHB