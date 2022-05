RSM berät die Gesellschafter der Commeo GmbH beim Verkauf der Mehrheitsanteile an Arendals Fossekompani

Düsseldorf, 10.05.2022 – Die RSM GmbH, eine der führenden Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland, begleitete die Gesellschafter der Commeo GmbH im Rahmen der Übernahme von 54,9 Prozent der Anteile durch die norwegische Arendals Fossekompani.

Die 2014 gegründete Commeo GmbH mit Sitz im niedersächsischen Wallenhorst bei Osnabrück setzt mit ihren leistungsstarken, innovativen und individuell zugeschnittenen Energiespeicher- und Energiemanagementlösungen aus eigener Produktion neue Maßstäbe in einer der wichtigsten Zukunftstechnologien. Die neueste Lithium-Ionen-Batterietechnik ermöglicht in Verbindung mit höchsten Sicherheitsstandards und modularem Design perfekt abgestimmte und zugleich wandelbare Systeme aus deutscher Forscher- und Entwicklerhand für ein breites Anwendungsspektrum in allen Bereichen der Industrie – von der Produktion bis zur Energieversorgung.

Arendals Fossekompani ASA (AFK) ist Mehrheitseigentümer verschiedener Unternehmen mit mehr als 2.100 Mitarbeitern in 26 Ländern. Seit mehr als 100 Jahren ist AFK Produzent von Wasserkraft aus zwei Kraftwerken. Mit Commeo als zentralem Baustein wird die Hardware von Commeo mit der Kompetenz und Technologie der AFK-Portfoliounternehmen Volue und EFD Induction sowie des Start-ups Cellect Energy kombiniert, um ein Ökosystem für Batterietechnologie und ein Battery-as-a-Service-Geschäftsmodell aufzubauen.

Betreut wurde die Transaktion vom RSM-Standort in Bremen unter der Leitung von RSM-Partner WP Alexander Kissel (Federführung, Steuern, Financial), Florian Mühl (Transaction Advisory Services) und StB/RA Ilka Garmhausen (Steuern).

Die rechtliche Betreuung erfolgte durch Dr. Carsten Heuel (Federführung, M&A, Gesellschaftsrecht) von Ahlers & Vogel (Bremen).

Über RSM

Die RSM GmbH gehört zu den zehn größten mittelständischen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland, unabhängig und partnergeführt. Die mehr als 800 Mitarbeiter, darunter rund 250 Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte, betreuen von 19 Büros aus vor allem mittelständische Firmen in Fragen der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktions-, Unternehmens- und Rechtsberatung. Die RSM GmbH berät ihre Kunden auch weltweit im RSM-Netzwerk mit mehr als 51.000 Mitarbeitern in über 860 Niederlassungen in rund 120 Ländern.

Bildquelle: @RSM