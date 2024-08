Deutsche Version IFS Logistics 3 veröffentlicht

Die International Featured Standards (IFS) haben die neue Version des Standards für Logistikdienstleister, IFS Logistics 3, in deutsch iveröffentlicht

Ab dem 1. Dezember 2024 werden die Anforderungen von IFS Logistics 3 für alle zertifizierten Unternehmen verpflichtend.

Was ändert sich mit IFS Logistics 3?

Die neue Version bringt einige wichtige Änderungen und Ergänzungen mit sich, die darauf abzielen, die Lebensmittelsicherheit und Qualität in der Logistik weiter zu verbessern:

Stärkerer Fokus auf Lebensmittelsicherheit: Die Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit wurden verschärft, um das Risiko von Kontaminationen und Verunreinigungen weiter zu minimieren.

Mehr Transparenz in der Lieferkette: IFS Logistics 3 fordert eine bessere Rückverfolgbarkeit von Produkten entlang der gesamten Lieferkette, um im Falle von Problemen schnell reagieren zu können.

Erweiterte Anforderungen an das Management: Die Anforderungen an das Management von Logistikdienstleistern wurden erweitert, um sicherzustellen, dass alle Prozesse effektiv gesteuert und überwacht werden.

Integration von Nachhaltigkeit: Der neue Standard berücksichtigt auch Aspekte der Nachhaltigkeit und fordert Unternehmen auf, ihre Umweltauswirkungen zu reduzieren.

Unterschiede zu IFS Logistics 2.3:

Erweiterter Anwendungsbereich: IFS Logistics 3 gilt nun auch für den Transport von verpackten Lebensmitteln für Tiere.

Neue Bewertungssystematik: Das Bewertungssystem wurde überarbeitet und umfasst nun auch unangekündigte Audits.

Stärkere Betonung von Schulungen: Die Anforderungen an die Schulung von Mitarbeitern wurden erhöht, um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter über das notwendige Wissen verfügen.

Mehr Flexibilität bei der Umsetzung: Der neue Standard bietet Unternehmen mehr Flexibilität bei der Umsetzung der Anforderungen, um den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Fazit:

IFS Logistics 3 stellt einen wichtigen Schritt zur Verbesserung der Lebensmittelsicherheit und Qualität in der Logistikbranche dar. Unternehmen, die nach IFS Logistics zertifiziert sind, sollten sich frühzeitig mit den neuen Anforderungen vertraut machen und ihre Prozesse entsprechend anpassen. Die Umstellung auf IFS Logistics 3 ist zwar mit Aufwand verbunden, bietet aber auch die Chance, die eigenen Abläufe zu optimieren und das Vertrauen von Kunden und Verbrauchern zu stärken.

Die care-impuls GmbH unterstützt bei der Umstellung auf die neue Version und bei der Neueinführung eines Lebensmittelsicherheitssystems auf Basis IFS Logistics 3.

Hinweis: Unternehmen, die bereits nach IFS Logistics 2.3 zertifiziert sind, haben bis zum 1. Juli 2025 Zeit, auf die neue Version umzustellen.

IFS Zertifizierungen: Ein Überblick über die wichtigsten Standards

Die International Featured Standards (IFS) bieten eine Reihe von Zertifizierungen an, die dazu beitragen, die Sicherheit und Qualität von Produkten in der Lebensmittel- und Non-Food-Branche zu gewährleisten. Im Folgenden finden Sie eine kurze Beschreibung der wichtigsten IFS-Zertifizierungen:

1. IFS Food

Anwendungsbereich: Herstellung von Lebensmitteln und deren Zutaten

Ziel: Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit und -qualität entlang der gesamten Produktionskette

Schwerpunkte: Hygienemanagement, HACCP, Rückverfolgbarkeit, Allergenmanagement

2. IFS Logistics

Anwendungsbereich: Transport, Lagerung, Umschlag und Distribution von Lebensmitteln und Non-Food-Produkten

Ziel: Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit und -qualität während der gesamten Logistikkette

Schwerpunkte: Hygienemanagement, Temperaturkontrolle, Schädlingsbekämpfung, Rückverfolgbarkeit

3. IFS Broker

Anwendungsbereich: Handelsaktivitäten von Lebensmitteln und Non-Food-Produkten

Ziel: Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit und -qualität durch Kontrolle der Lieferanten und Produkte

Schwerpunkte: Lieferantenbewertung, Produktspezifikationen, Rückverfolgbarkeit, Reklamationsmanagement

4. IFS Wholesale/Cash & Carry

Anwendungsbereich: Großhandel und Cash & Carry-Märkte für Lebensmittel und Non-Food-Produkte

Ziel: Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit und -qualität durch Kontrolle der Lieferanten, Produkte und Lagerbedingungen

Schwerpunkte: Lieferantenbewertung, Produktspezifikationen, Lagerbedingungen, Hygienemanagement

5. IFS HPC

Anwendungsbereich: Herstellung von Haushalts- und Körperpflegeprodukten

Ziel: Gewährleistung der Produktsicherheit und -qualität entlang der gesamten Produktionskette

Schwerpunkte: Hygienemanagement, Qualitätskontrolle, Rückverfolgbarkeit, Allergenmanagement

6. IFS PACsecure

Anwendungsbereich: Herstellung von Verpackungsmaterialien für Lebensmittel

Ziel: Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit durch Kontrolle der Verpackungsmaterialien

Schwerpunkte: Hygienemanagement, Qualitätskontrolle, Rückverfolgbarkeit, Migrationsprüfung

Fazit

Die IFS-Zertifizierungen bieten Unternehmen eine wertvolle Möglichkeit, ihre Prozesse zu optimieren, die Sicherheit und Qualität ihrer Produkte zu gewährleisten und das Vertrauen von Kunden und Verbrauchern zu stärken. Je nach Branche und Tätigkeitsfeld stehen verschiedene Standards zur Verfügung, die auf die spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind.

Die care-impuls GmbH unterstützt bei Aufbau und Implementierung der jeweiligen IFS Standards und begleitet die Unternehmen bei der Zertifizierung und darüber hinaus.

Hinweis: Die oben genannten Standards werden regelmäßig aktualisiert und weiterentwickelt. Informieren Sie sich daher immer über die aktuell gültigen Anforderungen und Richtlinien.

Die Firma care impuls GmbH sorgt für sichere Lebensmittel und Futtermittel. Die care-impuls GmbH unterstützt Unternehmen bei der Einführung, Aufrechterhaltung und Zertifizierung von Managementsystemen im Bereich Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit nach branchenüblichen Normen und Standards.

Kontakt

care impuls GmbH

Martin Holzapfel

Wittelsbacherstraße 1

83435 Bad Reichenhall

+49 (0) 8651 / 99 626 99



https://www.care-impuls.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.