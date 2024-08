Neues mobiles Krypto-Mining-Projekt „Drachmi“ startet offiziell den Vorverkauf seines nativen Tokens DRACHMI

Die erste Kryptowährung Griechenlands

Mit dem Ehrgeiz, die führende Kryptowährung auf dem griechischen Markt zu werden und möglicherweise eines der Schlüsselprojekte auf dem internationalen Markt, gibt DRACHMI an, dass es einzigartige Funktionen bieten wird, die Belohnungen für jeden Schritt liefern, den Nutzer machen.

Über das mobile Mining hinaus verspricht DRACHMI weitere Vorteile, darunter Geschäftskooperationen, Projektinvestitionen und die Möglichkeiten Zahlungen für Touristen ohne Umtausch-Provisionen im Urlaub zu tätigen.

Kann DRACHMI die Erwartungen der Investoren wirklich erfüllen? Was kommt nach Abschluss des Vorverkaufs? Wird der Token einen explosiven Start hinlegen? Wir betrachten die Grundlagen des Projekts und die aktuelle Stimmung auf dem Markt, um die mögliche Preisentwicklung des Tokens vorherzusagen.

Was ist DRACHMI?

Laut Whitepaper ist DRACHMI eine „innovative Kryptowährung, die ihren Nutzern einzigartige Fähigkeiten durch eine mobile Mining-Anwendung, Partnerschaften mit großen Unternehmen in Griechenland und Investitionen in verschiedene Projekte bietet“.

Im Wesentlichen präsentiert sich DRACHMI als zuverlässige Alternative für Zahlungen und Investitionen in Griechenland und verweist darauf, wie Schuldenkrisen und traditionelle Bankbeschränkungen das Land in den letzten Jahren in verschiedene wirtschaftliche Herausforderungen gestürzt haben. Das Projekt plant, ein Ökosystem zu schaffen, in dem sein nativer Krypto-Token von Einheimischen und Touristen genutzt wird.

Das Hauptziel von DRACHMI ist es, die griechische Finanzwirtschaft zu redefinieren, indem es eine Lösung bietet, die die Krypto-Adoption und Investitionen fördert. Um dies zu erreichen, hat DRACHMI eine „Walk-to-Earn“-Initiative eingeführt, die tägliche Bewegung in mobiles Mining verwandelt und es den Nutzern ermöglicht, kostenloses DRACHMI-Krypto zu verdienen und das spielend mit Ihrer Mining App die in den Startlöschern steht.

Zusätzlich plant das Projektteam, mit Unternehmen sowohl auf lokaler als auch internationaler Ebene zusammenzuarbeiten, um DRACHMI als Zahlungsmittel zu akzeptieren.

In der Zwischenzeit wird DRACHMI auf Solana aufgebaut, und nutzt die hohe Transaktionsgeschwindigkeit und die niedrigen Kosten des Netzwerks, um den reibungslosen Ablauf seiner Angebote sicherzustellen.

Preisprognose für Drachmi

Laut einer der FAQs auf der Website startete DRACHMI seine ICO-Kampagne am 19. Juli 2024. Der Vorverkauf erfolgt in einer gestaffelten Struktur, obwohl die Anzahl der zu deckenden Phasen vom Projektteam nicht bekannt gegeben wurde. Nichtsdestotrotz befindet sich der Drachmi-Vorverkauf zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels in seiner dritten Phase und zieht mit einem 10%igen Gratis-Token-Bonus Investoren an.

Im Gegensatz zu den meisten Vorverkaufs-Kryptos müssen diejenigen, die DRACHMI kaufen möchten, SOL an eine angegebene Wallet-Adresse auf der Website senden. Die Mindestmenge, die Investoren kaufen können, beträgt 1,5 Millionen DRACHMI, die mit 0,5714 SOL getauscht werden können.

Da DRACHMI sich noch im Vorverkauf befindet, ist es nicht möglich, technische Indikatoren zu verwenden, um sein Potenzial als Kryptowährung zu analysieren. Wir können jedoch aus einer Reihe von Elementen des Projekts und dem aktuellen Szenario auf dem globalen Kryptomarkt Einblicke gewinnen, um seine wahrscheinliche Preisentwicklung bei Eröffnung des DEX-Handels zu spekulieren.

Das Hauptkonzept von DRACHMI besteht darin, die hochinnovativen Funktionen von Solana zu nutzen, um einen gesunden Lebensstil durch Krypto-Mining-Belohnungen zu fördern. Das Projekt hat in seiner Roadmap klar angegeben, dass es plant, eine mobile Mining-App zu starten, in der Nutzer kostenlos DRACHMI generieren können. Obwohl es viele andere Projekte mit ähnlichen Dienstleistungen gibt, sagt DRACHMI, dass es sein Produkt durch die Kombination der Kräfte von Hybrid-Proof-of-Work (PoW) und Proof-of-Stake (PoS) unterscheiden wird.

In der Zwischenzeit wird einer der Hauptfaktoren, die die Preisbewegung von DRACHMI nach dem Start bestimmen werden, die Gesamtleistung seines Vorverkaufs sein. In den letzten Jahren haben mehrere Kryptowährungen von der echten Aufregung um ihre Vorverkäufe profitiert, um beim Start signifikante Preissteigerungen zu verzeichnen. Daher könnte das Projekt, wenn es eine breitere Investorenbasis erreichen und beträchtliche Mittel sammeln kann, einen guten Start hinlegen und Top-Listings sichern.

Der wichtigste Faktor, der den Token langfristig am Leben erhält, ist jedoch seine Mining-Nutzfähigkeit. DRACHMI hat versprochen, die Lösung vor ende August zu starten. Sollte dies umgesetzt werden, könnte DRACHMIi möglicherweise Marktanteile anderer minenspezifischer Kryptowährungen gewinnen und bis Ende des Jahres etwa $0,0002 wert sein.

