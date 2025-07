Deutschland wird Wunderschöner

„Ein Land sieht einen Film“ am 1. und 2.8. in vielen Open Air Kinos

BERLIN. Kino unter freiem Himmel, das begeistert auch in diesem Jahr wieder 1,5 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer in ganz Deutschland – und ganz besonders am kommenden Freitag, 1. August und Samstag, 2. August: An diesen beiden Tagen wird unter dem Motto „Ein Land sieht einen Film“ der deutsche Film „Wunderschöner“ von Karoline Herfurth gezeigt – in über 35 Freiluftkinos, von München bis Hamburg, von Dresden bis Köln. Die Idee zu „Ein Land sieht einen Film“ war im vergangenen Jahr vom Bundesverband der Open Air Kinos e.V. mit dem Film „Barbie“ ins Leben gerufen worden, um die Kinoform Open Air-Kino noch sichtbarer zu machen und nachhaltig zu stärken. Das Key Visual zur Kampagne wurde in Zusammenarbeit mit der Agentur Neovaude aus Dortmund kreiert und wird über die Kanäle des Bundesverbandes und der teilnehmenden Kinos eingesetzt. In diesem Jahr werden zu der deutschlandweit einzigartigen Aktion mit „Wunderschöner“ mehr als 25.000 Besucher erwartet.

„“Wunderschöner“ ist einer der erfolgreichsten deutschen Filme dieses Kinojahres. In Zusammenarbeit mit der Warner Bros. Entertainment GmbH stärken wir mit Karoline Herfurths Erfolgsgeschichte nachhaltig die Sichtbarkeit und Identität des Open Air Kinos als eigenständige Kinoform“, betont Michael Claus, geschäftsführender Vorstand und Verantwortlicher für den Aktionstag beim Bundesverband der Open Air Kinos. „Am 1. und 2. August wird „Wunderschöner“ in zahlreichen Open Air Kinos in Deutschland laufen, gemeinschaftliche Kinoerlebnisse schaffen und auch die Zusammenarbeit der Kinobetreibenden fördern“, so Claus weiter. Vor Ort erwartet das Publikum an den beiden Tagen Gewinnspiele, Verlosungen und Aktionen wie z.B. ein Bilderrahmen für Fotos und Selfie, getreu dem Motto „Wunderschöner“. „Wir freuen uns, die Kampagne „Ein Land sieht einen Film“ auch in diesem Jahr mit einem Film aus unserem Portfolio zu unterstützen, nachdem schon „Barbie“ im vergangenen Sommer unser Film zum Aktionstag war“, sagt Jennifer Bell von der Warner Bros. Entertainment GmbH. „Das unterstreicht die wichtige strategische Partnerschaft mit dem Bundesverband der Open Air Kinos und zeigt, dass die Kinoform Open Air Kino ein wesentlicher Faktor in der Kinoauswertung ist“, so Bell weiter.

Von „Wunderschön“ zu „Wunderschöner“

Zum Film: In der Fortsetzung von „Wunderschön“ verknüpft KarolineHerfurth fünf Episoden über Frauen aller Altersstufen, die sich von Schönheitsnormen und gesellschaftlichem Druck befreien wollen. So erlebt Nadine eine Krise nach dem Seitensprung ihres Mannes, Julie muss in einer TV-Produktion berufliche und persönliche Grenzen behaupten, Vicky ringt mit Beziehung und Rollenbildern als Lehrerin, Sonja meistert Trennung und Dating und Lilly hinterfragt Mädchen- und Frauenideale. Mit Nora Tschirner, Anneke Kim Sarnau, Emilia Schüle, Friedrich Mücke und nicht zuletzt Karoline Herfurth ist der Film prominent besetzt.

Weitere Informationen und eine Liste der teilnehmenden Kinos zu „Ein Land sieht einen Film“ gibt es online unter www.kinosommer-deutschland.de

Der Bundesverband der Open Air Kinos e.V. wurde 2019 gegründet und hat seinen Sitz in Berlin. Er ist die Interessenvertretung der Kinoform Open Air Kino und seiner Betreiberinnen und Betreiber. Die Verbandsmitglieder verwandeln mit 32 Leinwänden weit über 50 besondere Plätze bundesweit in Deutschlands größte und vielfältigste Kinosäle und beleben bis weit in den September die Kultur- und Kinolandschaft. Die Ziele des Verbandes sind u.a. die Förderung des Bewusstseins für Open Air Kino als gleichwertige und eigenständige Kinoform, die Open Air Kino-Landschaft und ihre Potentiale sichtbar zu machen und über gemeinsame Aktivitäten und nationale Vermarktung zu stärken sowie ihre Reichweite zu vergrößern. Die Steigerung von Open Air-Leinwänden und Besucherzahlen möchte der Verband aktiv fördern. Maßnahmen sind z.B. die nationale Kampagne „Ein Land sieht einen Film“ mit dem Film „Wunderschöner“ in diesem Jahr sowie Besuche von Filmschaffenden „open air“ im Kinosommer Deutschland 2025. „Kinosommer Deutschland“ ist die Dach- und Kommunikationsmarke für Kampagnen und Aktionen des Bundesverbandes. Weitere Infos gibt es unter www.bundesverband-openairkino.de und auf Instagram unter @kinosommer_deutschland.

Firmenkontakt

Bundesverband der Open Air Kinos e.V.

Michael Claus

Reichenberger Straße 84

10999 Berlin

0172

8641262



http://www.kinosommer-deutschland.de

Pressekontakt

Bundesverband der Open Air-Kinos e.V.

Michael Claus

Reichenberger Straße 84

10999 Berlin

0172

8641262



http://www.kinosommer-deutschland.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.