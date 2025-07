Smart renovieren ohne Bauärger: So einfach kommt Wohlfühlklima ins Haus

Upgrade fürs Zuhause – Mit DIY-Lösungen von Home Pilot zu perfektem Raumklima und mehr Energieeffizienz

Der Experte für Raumklima und Energieeffizienz Home Pilot bietet motivierten Heimwerkern einfache Lösungen. Ohne aufwändige Installation oder Kabelverlegung lässt sich eine Modernisierung ganz beiläufig dafür nutzen, ein Raumklima zum Wohlfühlen zu schaffen und dabei Energie zu sparen.

Teure Klimaanlage oder smarter Sicht- und Sonnenschutz?

Anstatt aufwändig und teuer eine neue Klimaanlage einbauen zu lassen, können Hausbewohner auf automatisierten Sicht- und Sonnenschutz von Home Pilot setzen. Wer Rollläden und Raffstore automatisiert und die Innenräume gekonnt beschattet, genießt immer die optimale Raumtemperatur. Dank intelligenter Steuerung lassen sich Rollläden und Raffstore automatisch öffnen und schließen – zum Beispiel nach Tageszeit, Wetterlage oder Alltag der Bewohner. Das erhöht den Wohnkomfort und trägt zur Energieeffizienz bei.

Smarte Heizungssteuerung: Immer die richtige Temperatur

Ein Energieeffizienzhaus oder eine Dämmung sorgen für niedrigere Energiekosten, stellen aber auch eine große Investition dar. Eine smarte Heizungssteuerung kann ebenfalls helfen, den Energieverbrauch zu reduzieren. Und auch Mieter haben die Möglichkeit sie einfach umzusetzen. Beim Austausch von Heizkörpern oder der Modernisierung der Heizungsanlage können die smarten Heizkörper-Thermostate von Home Pilot unkompliziert an bestehenden Heizkörpern angebracht werden. Auch smarte Raumthermostate zur Einzelraumregelung von Heizkörpern und Fußbodenheizungen ermöglichen eine präzise Steuerung der Raumtemperatur. So sparen Bewohner Heizkosten und genießen gleichzeitig ein behagliches Wohnklima.

Tür-Fensterkontakte für effizientes Lüften und mehr Sicherheit

Darüber hinaus können bei der Renovierung Tür-Fensterkontakte angebracht werden, die das Öffnen und Schließen der Fenster oder von Türen erkennen. In Kombination mit der Heizungssteuerung sorgt das System dafür, dass die Heizung automatisch herunterfährt, wenn gelüftet wird. So wird unnötiger Energieverbrauch vermieden und das Raumklima bleibt stets angenehm. Zusätzlich sendet das System Benachrichtigungen direkt auf ein verbundenes Smartphone, falls etwas Ungewöhnliches am Fenster oder der Tür passiert.

Einfache Installation und nachhaltiger Komfort für jedes Zuhause

Die Produkte von Home Pilot sind speziell für Heimwerker konzipiert, die ihre Smart-Home-Lösungen selbst installieren möchten – ganz ohne Fachwissen oder teure und aufwändige Bauarbeiten. Dank der einfachen Handhabung gelingt die Umsetzung sicher und schnell. In Verbindung mit der Steuerungszentrale Gateway premium lassen sich alle Geräte unkompliziert verbinden und zentral per App steuern: So wird aus einer einfachen Renovierung ein modernes Zuhause, das nicht nur den Geschmack der Bewohner widerspiegelt, sondern auch mehr Komfort, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit bietet.

Weitere Infos unter: de.homepilot-smarthome.com

Über Home Pilot:

Home Pilot steht für steht für Profi-Qualität im Bereich Smart Home. Die Macher von Home Pilot sind ausgewiesene Smart-Home-Profis aus dem Hause Delta Dore Rademacher und besitzen jahrzehntelange Erfahrung in der Hausautomation. Mitte 2021 bündelten Rademacher und der französische Hersteller Delta Dore – selbst seit vielen Jahren einer der großen Player auf dem Smart-Home-Markt – ihre Kräfte, um einer der führenden Anbieter von Smart Home-Lösungen in Europa zu werden. Dabei entstand die neue Endkonsumenten-Marke Home Pilot. Die rund 70 Komponenten im breiten Sortiment werden nahezu alle in Deutschland und Frankreich produziert. Die Distribution erfolgt online über den Home Pilot Webshop und ausgewählte Onlinehändler.

Firmenkontakt

DELTA DORE RADEMACHER GmbH

Peggy Losen

Buschkamp 7

46414 Rhede / Westfalen

02872 – 933-137



https://www.de.homepilot-smarthome.com/

Pressekontakt

becker döring communication

Anja Becker

Löwenstraße 4-8

63067 Offenbach

069 – 4305214-14



http://www.beckerdoering.com

Bildquelle: Home Pilot